”Saaren luontoa ja merta on pilattu, kun saostuskaivoa ei ole tyhjennetty sen täyttyessä, ja harmaat vedet ovat päätyneet maahan ja mereen.”

”Kun ei ole pidetty lainsäädännön määräyksien mukaista kirjaa laitteistojen huollosta ja saostuskaivojen tyhjennyksestä, on rikottu ympäristölainsäädännön määräyksiä.”

”Maaperää on pilattu, kun käymälöiden suotovesiä (virtsaa) on johdettu suoraan maaperään. Toimitaan vastoin ympäristölainsäädäntöä.”

”Astianpesuvesien imeyttäminen maahan on johtanut maaperän pilaantumiseen. Ei ole noudatettu ympäristölainsäädäntöä.”

Muun muassa näin todetaan Helsingin kaupungin sisäisen tarkastuksen raportissa vuodelta 2017.

Kyse on siitä, että kaupunki on käsitellyt vuosikausia jätteitä Isossa Iiluodossa siten, että se on pilannut saaren maaperää. Iso Iiluoto on kaupungin omistama saari Vuosaaren edustalla. Sitä käytetään kaupungin työntekijöiden virkistysalueena, eikä se ole kaupunkilaisten avoimessa käytössä.

Raportin mukaan Ison Iiluodon jätehuollosta löytyi useita ongelmia.

Saaren kuivakäymälöistä oli päässyt imeytymään virtsaa suoraan luontoon, koska virtsanerotusta ei ollut tehty. Myös kompostoidut käymäläjätteet oli kaadettu saaren maaperään. Lämpiminä päivinä maahan valunut virtsa oli aiheuttanut hajuhaittoja.

Astianpesuvesien lisäksi luontoon oli päässyt suodattamatonta pesuvettä saunasta. Suodattimien pesuvedet oli myös huuhdottu mereen.

Saostuskaivoa ei ollut tyhjennetty, ja sen täyttyessä harmaat vedet olivat päätyneet luontoon.

Lisäksi ympäristölainsäädännön mukaista ilmoitusta jätevesijärjestelmästä ei ollut tehty.

Kaupungin sisäinen tarkastus kävi saarella vuonna 2017, koska tuolloin tuli voimaan uusi hajajätevesiasetus.

Asetus tiukensi jätteiden käsittelyä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, ja sen tarkoitus vähentää talousvesistä aiheutuvaa kuormitusta luonnolle. Lain mukaan harmaiden vesien maahanpääsy tulee estää, ja talousvesien käsittelylle pitää olla jätevesijärjestelmä.

Sisäinen tarkastus totesi, että jätteiden käsittely Isossa Iiluodossa rikkoi ympäristölainsäädäntöä usealla eri tavalla. Jätteiden käsittelyn laillisuus on kaupunkiympäristön toimialan vastuulla.

Tarkastuksen hoitanut sisäinen tarkastaja Marianne Annanolli kertoo, että puutteita alettiin kuitenkin korjata varsin nopeasti.

”Muutokset tehtiin hyvin aktiivisesti ja ripeästi. Kun kaupunki ei toimi lainsäädännön mukaisesti, silloin asiat pitää laittaa mahdollisimman pikaisesti kuntoon”, Annanolli sanoo.

Tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen vaatimat toimenpiteet on saarella hoidettu, ja Annanollin mukaan jätteiden käsittely täyttää ympäristönormit.

Isoa Iiluotoa isännöi saari-isäntä Jari Lehto, joka vastaa saarella lainmukaisesta jätehuollosta. Sisäinen tarkastus muutti ennen kaikkea käymälöiden jätteen käsittelyn.

Lehto tyhjentää käymälät päivittäin. Käymälöissä on uudet pöntöt, jotka erottelevat virtsan ja ulosteen toisistaan. Kummatkin viedään nykyään pois saarelta.

”Ennen urea valui putkea pitkin maastoon. Kiinteämpi tavara kipattiin kompostipönttöihin, jotka tyhjennettiin maahan keväisin”, Lehto kertoo.

Saunaan on asennettu harmaavesisuodattimet, joiden tehtävä on puhdistaa pesuvedet. Kun saaren vierailijat peseytyvät saunassa, sekoittuu pesuveteen muun muassa kuona-aineita ja saippuaa, jotka eivät saa tiukentuneiden lakien mukaan päätyä luontoon.

Lehto kertoo Annanollin tavoin, että kaikki ympäristölakeja rikkoneet käytännöt on nyt korjattu.

”Olemme saaneet pelkästään isoa kiitosta tästä toiminnasta. Tänä vuonna olemme sitten ehtineet panostaa turvallisuuteen, ollaan tehty kaiteita ja liukkaille kallioille puupintoja.”

Kuluva kesä on Lehdolle viides kesä saari-isäntänä. Hän asuu saaressa 6 kuukautta vuodesta.

Isossa Iiluodossa vierailee kesän aikana noin 2 000 ihmistä. Majoituspaikkoja on yhteensä 44. Lisäksi veneilijät tuovat jonkun verran kuormitusta jätehuollolle.

Iso Iiluoto oli maatalousyhtiö Hankkijan omistuksessa vuodesta 1935 ja siirtyi kaupungille 1990-luvulla. Uusi hajajätevesiasetus muutti jätteiden käsittelyä selvästi tiukemmaksi.

Kuinka suurta tuhoa käymäläjätteiden kaataminen maahan ja harmaiden vesien päästäminen mereen on vuosikymmenten saatossa aiheuttanut?

Sisäisen tarkastajan Annanollin mukaan asiaa on hankala arvioida. Vuoden 2017 tarkastusraportissa todetaan useassa kohden, että maaperää ja vesistöä on ”pilattu”.

Maaperästä ei kuitenkaan ole otettu näytettä.

”Emme katsoneet asiaa niin isoksi, että olisimme lähteneet tutkimaan asiaa. Kyseessä on myös pieni saari”, Annanolli sanoo.

Ison Iiluodon pinta-ala on noin 40 metriä kertaa 100 metriä.

Annanollin mukaan maaperän pilaantuminen tarkoittaa Ison Iiluodon tapauksessa sitä, että maastoon päässyt virtsa on tehnyt maa-aineksesta typpipitoista. Se voi haitata esimerkiksi alkuperäisen kasvillisuuden menestymistä saarella.

”On erittäin vaikea sanoa, miten paljon typpeä maassa on. Onko syntynyt typpikertymiä vai onko vesi laimentanut pitoisuuksia? Puhutaan kuitenkin kalliopohjalla olevasta saaresta. Suotonesteet eivät ole menneet mereen, vaan kallion pinnalla olevaan maa-ainekseen.”

Annanolli tarkentaa, että tarkastusraportissa mainittu ”maaperän pilaantuminen” viittaa potentiaaliseen riskiin, ei välttämättä siihen, että pilaantuminen olisi todellisuudessa ehtinyt tapahtua.

Tällä hetkellä Helsinki toimii Annanollin mukaan Isossa Iiluodossa lainmukaisesti. Ympäristörikoksesta ei aiemmassakaan toiminnassa ollut kyse.

”Kyse oli melko helposti korjattavista puutteista.”

Annanollin mukaan pääsääntöisesti kaupunki on kuitenkin hoitanut jätevesiasiat hyvin.

”Jätehuolto on vuosien saatossa koko ajan parantunut. Ympäristörikoksen tunnusmerkkejä täyttäviä tapauksia ei ole ollut.”