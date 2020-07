Helsingissä on myynnissä poikkeuksellinen virkistyskohde.

Näyttelijä Nelly Kärkkäinen ja hänen yrittäjäpuolisonsa Tuukka Mönttinen myyvät Kaivopuiston edustalla sijaitsevan Uunisaaren historiallisia rakennuksia ja 30 vuoden maavuokraoikeutta.

Myynnissä on Uunisaaren vanhaan vernissamaalitehtaaseen kunnostettu ravintola, sen päädyssä oleva kahvilarakennus sekä kaksi pihasaunaa. Ravintolarakennus on suojeltu. Kauppaan kuuluu myös 150 neliötä rakennusoikeutta.

Kärkkäisen mukaan rakennukset ovat olleet myynnissä jo noin puoli vuotta.

Kaupankäynnistä neuvoteltiin alkuvuodesta useiden tahojen kanssa, mutta koronavirusepidemia pisti kaupat jäihin.

”Kaupat olivat jo aika pitkällä, mutta korona sotki kuviot ja kauppaa tehdään nyt uudelleen”, Kärkkäinen kertoo.

Uunisaaren rakennusten hintapyyntö on noin 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin millä Kärkkäinen aiemmin itse osti rakennukset.

Rakennuksista pyydetään tällä hetkellä 1,8 miljoonaa euroa.

”Hinta voi vielä muuttua, mutta tuo on lähtösumma, josta lähdetään liikkeelle”, Kärkkäinen sanoo.

Kärkkäisen isä Veli-Pekka Kärkkäinen vuokrasi Uunisaaren rakennukset Helsingin kaupungilta ja rakennutti saaren vanhaan punatiiliseen päärakennukseen kahvilapäädyn ja pihasaunat 1990-luvun alussa.

Isän tavoitteena oli kehittää Uunisaareen kaikkia kaupunkilaisia ympäri vuoden aktiivisesti palvelevaa ravintola- ja kylpylätoimintaa.

Isän kuoltua yllättäen vuonna 2015 Nelly Kärkkäinen osti rakennukset Helsingin kaupungilta 350 000 eurolla.

Kärkkäisen mukaan Uunisaaren ravintolarakennuksen päädyssä oleva kahvilarakennus ei kuulunut tuolloin kauppaan.

”Isäni rakensi kahvilapäädyn, eikä se ollut hinnassa mukana. Kahvila on yli puolet toiminnasta.”

Huomattavasti vuoden 2015 korkeampaa pyyntihintaa selittää Kärkkäisen mukaan myös työ, jota hän on puolisonsa kanssa tehnyt Uunisaaren kehittämiseksi ja rakennusten kunnostamiseksi viimeisten vuosien ajan.

Kärkkäisen mukaan rakennusten sisätilat on remontoitu ja piha-alueet uusittu. Lisäksi rakennusten kunnostamiseen otettu vanha remonttilaine siirtyi Kärkkäiselle hänen ostettuaan rakennukset.

”Saari oli 15 vuoden ajan tilausravintola, joka oli auki hyvällä säällä eli Suomessa pahimmillaan muutaman päivän ajan. Vaati ison urakan tehdä siitä paikka, joka on aktiivinen ympäri vuoden”, hän sanoo.

”Hinta on palkka meidän työstä.”

Nelly Kärkkäisen isä rakensi kahvilalaajennuksen Uunisaaren vanhaan vernissamaalitehtaaseen.

Suojellussa päärakennuksessa olevat ravintolatilat on vuokrattu toimintaa pyörittävälle ravintoloitsijalle. Nykyinen ravintolatoiminta jatkuu siis ennallaan myynnin jälkeenkin.

Kärkkäinen toivoo, että rakennuksille löytyy ostaja, jolla riittää intoa saaren palveluiden kehittämiseen.

”Puitteet ovat aika kohdallaan. Me olenne tehneet pohjatyön ja 150 neliötä rakennusoikeutta mahdollistaa vaikka mitä”, hän sanoo.

”Toivon, että löytyy ihminen, joka innostuu paikasta yhtä paljon kuin isäni aikoinaan.”

Nelly Kärkkäinen on asunut Uunisaaressa noin 20 vuotta.

Ennen nykyistä ravintoloitsijaa Kärkkäinen ja hänen puolisonsa toimivat itse ravintoloitsijoina Uunisaaressa.

Uunisaarella on perinteikäs historia helsinkiläisten vapaa-ajanviettopaikkana. Esimerkiksi 1800–1900-lukujen taitteessa saaressa oli merikylpylä, mutta 2000-luvun alkupuolella se tunnettiin lähinnä tilausravintolastaan ja -saunoistaan.

Kärkkäisen tavoitteena oli avata palveluita aiempaa enemmän myös satunnaisille ohikulkijoille.

”Yhdessä vuodessa Uunisaaren kävijämäärät nousivat 12 000 kesäkävijästä 100 000:een ympärivuotiseen kävijään”, Kärkkäinen kertoo.

Kun tavoite oli saavutettu, Kärkkäinen väsyi. Hänen puolisonsa on yrittäjäosakkaana Laajasalon Saunasaaressa, joka tunnetaan savusaunoistaan. Kahden saaren toiminnan pyörittäminen kävi pariskunnalle raskaaksi ja he molemmat rupesivat kaipaamaan uusia tuulia elämäänsä.

”Meillä molemmilla on into ja uteliaisuus nähdä, mitä seuraavan kulman takana on. Sitä me emme näe, jos emme luovu Uunisaaresta.”

Jatkossa he aikovat keskittyä yhdessä Saunasaaren kehittämiseen. Kärkkäinen on myös palaamassa omien näyttelijäntöidensä pariin.

Uunisaaren rakennusten myynnistä kertoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset.