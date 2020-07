Sinilevätilanne Helsingin merialueilla on tällä hetkellä rauhallinen. Kuluneella viikolla kaupunki otti vesinäytteet Mustasaaren, Pihlajasaaren, Suomenlinnan ja Uunisaaren uimarannoilta.

Rannoista Mustasaaressa sinilevää havaittiin runsaasti. Muilla rannoilla sinilevän määrä oli vähäinen. Uimaveden lämpötila saarten uimarannoilla vaihteli 17–21 asteen välillä.

”Merialueilla sinilevätilanne on hyvä. Viileän ja tuulisen sään vuoksi pintakukintoja ei ole päässyt muodostumaan”, kertoo tutkimusavustaja Annaliina Skyttä Helsingin kaupungilta.

”Tilanne riippuu paljon sääoloista. Lämpimällä ja tyynella säällä kukinnot voivat nopeastikin nousta pintaan. Suojasilla alueilla on todennäkösemmin tällä hetkellä sinilevää.”

Skytän mukaan sinilevätilanne on vuodenaikaan nähden tyypillinen. Levä on runsaimmillaan heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Poikkeukselliseen sinilevävuoteen 2018 verrattuna tilanne Itämerellä on rauhallinen.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä sen sijaan näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Etenkin lasten tulee välttää uimista, jos vedessä on sinilevää.

Sinileväpitoista vettä ei tule niellä eikä käyttää talous-, kastelu- tai löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Kaupungin näytteiden mukaan sinilevät eivät ole merkittävästi lisääntyneet viime viikosta. Myrkyllisiä kukintoja todennäköisimmin muodostavan suvun sinilevää havaittiin runsaimmin Seurasaarenselällä.

Ajantasaisimmat tiedot Helsingin uimarantojen sinilevätilanteesta löytää kunkin uimarannan ilmoitustaululta tai Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Näytteitä käytiin myös hakemassa Vantaanjoen uimarannoilta eli Pikkukoskelta, Pakilasta ja Tapaninvainioista. Joen uimarannoista Pakilan ja Tapaninvainion rannoilla todettiin kohonneita suolistoperäisten enterokokkien pitoisuuksia.

Kaupunki arvioi tiedotteessaan, että uimaveden laadun heikentyminen on voinut johtua runsaista sateista, jotka ovat huuhtoneet epäpuhtauksia maan pinnalta Vantaanjokeen.

Vantaanjoen rannoilla veden lämpötila oli noin 19 astetta.

Viileät säät ovat laskeneet meriveden lämpötilan Helsingin edustalla vuodenaikaan nähden keskimääräistä alhaisemmaksi. Tämä on osaltaan rauhoittanut sinilevätilannetta, josta oltiin kesäkuun helleaallon yhteydessä huolissaan.

Kaupungin edustalla merivesi on vain noin 11–17 astetta. Pintalämpötila on laskenut viime viikosta. Vesinäytteet otettiin Helsingin lähivesiltä, suurimmaksi osaksi kaupungin itäisiltä merialueilta.

”Sinilevätilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi veden ravinnetilanne, lämpötila, valo-olosuhteet”, luettelee tutkimusavustaja Skyttä.

”Ravinteiden lisäksi sääolosuhteet vaikuttavat. Jos on tyyntä, niin levälauttoja pääsee muodostumaan.”