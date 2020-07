Valkoposkihanhet laidunsivat Kaivopuistossa 24. heinäkuuta. Syken mukaan Kaivopuistossa on noin 463 hanhiyksilöä.

Valkoposkihanhien kanta pääkaupunkiseudulla on suurempi kuin koskaan, selvisi Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tekemästä tutkimuksesta. Tällä hetkellä Helsingin nurmikoilla ja itäisen Espoon rannoilla ja niityillä taapertaa noin 6 150 yksilöä.

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu valkoposkihanhi kuumentaa tunteita Suomessa joka kesä.

Nyt kanta on suurempi kuin koskaan.

Mitä mieltä ovat poliitikot?

”Täysin odotettavaa, että tilanne on nyt tämä. Jos kantaa ei ihmisten toimesta harvenneta, niin se jatkaa kasvuaan edelleen”, sanoo Helsingin kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok).

Meri on ottanut voimakkaasti kantaa valkoposkihanhikysymykseen niin twitterissä kuin Helsingin politiikassakin.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Leo Stranius ymmärtää kaupunkilaisia siinä, että parveilevat hanhet koetaan häiritseviksi. Stranius kuitenkin painottaa, että valkoposkihanhi on EU:n lintudirektiivillä ja luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja hanhia ei niin vaan voi ruveta hävittämään Helsingin omin luvin.

”Paikallisesti helsinkiläisestä puistonäkökulmasta hanhikanta voi olla liian suuri. On kuitenkin relevanttia tarkastella isossa mittakaavassa, onko joku laji uhanalainen vai ei. Tämä päätöksenteko tapahtuu kuitenkin EU:n tai Suomen tasolla”, sanoo Stranius.

Meren mukaan vähintä mitä Helsinki voisi tehdä, on hakea poikkeuslupia hanhien hätistelyyn. Myös Stranius pitää hätyyttelyä relevanttina vaihtoehtona hanhiongelmaan.

Näin on jo tehty Korkeasaaressa sekä Viikin koetilalla, jossa kasvavaa satoa on pyritty suojelemaan hanhilta. Hätistely tapahtuu koirien avulla. Meri kuitenkin muistuttaa, että hätyytetyillä hanhilla pitäisi olla jokin paikka, mihin ne voisivat mennä. Muuten kysymys on hänen mukaansa vain ongelman siirtelystä.

Myös Syken hanhiraportissa todetaan, että hätyyttely toimii vain, jos hanhilla on vaihtoehtoinen ruokailupaikka.

Ratkaisuksi ongelmaan on ehdotettu niin sanottuja hanhipeltoja. Kantakaupungin alueella hanhipellot eivät kuitenkaan tule kustannussyistä kysymykseen.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan hanhien hätistely on poikkeusluvallakin kielletty kesä–heinäkuussa, sillä tähän aikaan hanhilla on lentokyvyttömiä poikasia.

Meren mielestä paras keino hanhiongelmaan olisi yksinkertaisesti kannan harventaminen. Meri katsoo, että edellytykset lajin suojelulle eivät enää täyty.

”Laki ja suojelu eivät enää vastaa lintupopulaation määrää. En näe miksi valkoposkihanhen pitäisi olla erityisasemassa muihin eläimiin nähden, kunhan kannan säilymisestä huolehditaan”, Meri sanoo.

Harventaminen Meren mukaan ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että ihmiset alkaisivat paukuttelemaan pyssyjään Töölönlahdella.

”Metsästämisen pitäisi tapahtua ulkosaaristossa, kun hanhet muuttavat.”

Toiseksi vaihtoehdoksi Meri esittää hanhien munien rikkomista. Hänen mukaansa Helsingin alueella se olisi ehdottomasti paras ratkaisu ongelmaan.

”Jonkun mielestä sekin on varmaan epäinhimillistä, jos nyt niin voi sanoa, kun kyseessä ovat eläimet.”

Perjantaina 24. heinäkuuta valkoposkihanhien metsästämisen sallimista kannattava kansalaisaloite oli jo kerännyt 52 520 allekirjoitusta.

Stranius painottaa pehmeämpiä keinoja hanhien torjumisessa.

”Yksi toimiva ja myös luonnon monimuotoisuutta parantava vaihtoehto olisi nurmikkoalueiden osittainen niityttäminen”, sanoo Stranius.

Myös Syken raportissa niityttäminen esitetään yhtenä torjumiskeinona, sillä hanhet eivät viihdy korkeaksi kasvavilla niityillä.

Miten kävisi piknik-nurmikoiden?

”Niityillä voisi rajata pienempiä piknik-nurmikolle varattuja alueita, tämä pitäisi hanhet poissa”, Stranius sanoo.

Muita keinoja voisivat Straniuksen mukaan olla erilaiset hanhia häiritsevät varoitusäänet tai alueiden aitaaminen.

”Tämän tulisi olla kompromissien hakemista ihmislajina ja kaupunkina. Elinympäristöä pitäisi rakentaa niin, että kaikki voisivat elää siellä yhdessä ja sovussa.”