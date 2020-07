Herttoniemen vanhoista huviloista on jäljellä vain yksi. Noin satavuotias puutalo on ollut saman suvun omistuksessa 1900-luvun alusta asti.

1900-luvun alussa Herttoniemi näytti hyvin erilaiselta kuin nykyään. Kaupunginosan sijaan alue oli maaseutua, jossa tilalta toiselle päästäkseen oli kuljettava kärryteitä pitkin.

Länsi-Herttoniemessä sijaitsi huvila-alue, jonne kaupungin rikkaat perheet vetäytyivät viettämään kesiään.

Nykyään loisteliaista puuhuviloista on jäljellä vain rippeet.

Vuodesta 1880 eteenpäin Herttoniemen kartanon viimeinen yksityinen omistaja, maanviljelysneuvos John Bergbom alkoi vuokrata kartanon mailta huvilatontteja 50 vuoden vuokra-ajalla. Kartano sijaitsee nykyisen Herttoniemenrannan alueella.

Enimmillään palstoja oli noin 70. Kussakin oli vähintään yksi puinen asuinrakennus.

Huvila-alue ulottui Herttoniemenrannasta Fastholmaan asti, mutta pääosa huviloista sijaitsi nykyisen Itäväylän kaakkoispuolella Kipparlahden ja Herttoniemen kartanon välissä.

Hiihtomäentie ja Hiihtäjäntien kulmassa Länsi-Herttoniemessä sijainnut huvila on kuvattu vuonna 1959.

Vanhoista huviloista on vaikeaa löytää kuvamateriaalia. Sen on todennut antikvaarinen kirjakauppias, historioitsija ja tietokirjailija Jan Strang, joka on tutkinut Herttoniemen huvila-alueen historiaa.

Hänellä on aikeissa julkaista aiheesta kirja. Valitettavasti kuvia on löytynyt toistaiseksi vain alle puolesta huviloista.

”Arkistoista löytyy hajanaisia otoksia joistain huviloista. Huviloiden entisten asukkaiden albumeissa saattaisi olla lisää, ja toivoisin, että saisin jostain sellaisen käsiini”, Strang sanoo.

1800- ja 1900-lukujen taitteessa Herttoniemen rantahuviloissa viihtyivät niin aateliset, tehtaanomistajat, liikemiehet kuin senaikaiset poliitikotkin.

”Vanhat helsinkiläiset muistavat varmasti Kniefin makkaratehtaan. Sen omistaja oli yksi Herttoniemen huviloiden asukkaista”, Strang kertoo.

Moni asui vakituisesti kaupungissa ja tuli huviloihin vain kesäksi. Perheidensä lisäksi herrasväki toi kesäpaikkoihin mukanaan myös palvelusväkeä.

Yleisten rakennusten ylihallituksen henkilökunta vierailulla ylijohtaja vapaaherra Sebastian Gripenbergin Sorsaniemen huvilalla vuonna 1904.

Yksi tunnetuimmista huvilanomistajista oli arkkitehti, senaattori ja vapaaherra Sebastian Gripenberg.

Rakennushallituksen ylijohtajana toiminut Gripenberg vaikutti Helsingin kaupunkikuvaan suunnittelemillaan uusrenessanssityylisillä rakennuksilla. Hän on suunnitellut muun muassa Kruununhaassa sijaitsevan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran päärakennuksen.

Herttoniemenrantaan Gripenberg suunnitteli itselleen yhden alueen komeimmista huviloista. Sitä kutsuttiin Sorsaniemeksi.

Huvila valmistui vuonna 1882. Se oli hulppea, kaksikerroksinen hirsirakennus, jonka pääsisäänkäyntiä koristi aarnikotkaa esittävä Gripenbergin suvun vaakuna.

Sorsaniemessä Gripenberg kestitti lähisukulaisiaan, rakennushallituksen työtovereitaan ja fennomaaniystäviään.

Huvilan laiturilla Gripenbergillä oli purjevene vapaa-aikana tehtäviä purjehdusretkiä varten. Myös hänen tyttärensä, tanssija Maggie Gripenberg, harrasti purjehdusta.

Yleisten rakennusten ylihallituksen henkilökunta vierailulla ylijohtaja vapaaherra Sebastian Gripenbergin huvilalla Herttoniemessä.

Sorsaniemi olikin yksi harvoista huviloista, joilla oli oma laituri.

”Ne, joilla ei ollut omaa laituria, käyttivät kolmea yhteislaituria”, Strang kertoo.

Tuolloin Herttoniemestä kuljettiin kaupunkiin höyrylaivoilla. Matka oli lyhyt, se kesti noin 20 minuuttia.

Rikkaat viihtyivät pääasiassa Herttoniemen eteläosassa, mutta sisämaassa huviloita oli myös työväellä. Esimerkiksi Fastholmaan syntyi 1910-luvulla työväestön huvilayhdyskunta, jossa oli muutama talo puutarhaviljelmineen.

”Toisin kuin herrasväellä, tavallisilla ihmisillä oli huviloiden pihalla usein lehmiä”, Strang kertoo.

Monet talojen omistajista olivat sukua toisilleen. Osa työskenteli vartijoina Sörnäisten vankilassa. Työväestö myös asui huviloissa tyypillisesti ympärivuotisesti.

”Kun silta Kulosaaren kautta Helsinkiin valmistui 1918, moni niistäkin, jotka olivat pitäneet huviloita mökkeinään, muuttivat asumaan niihin vakituisesti.”

Huvila numero 53 Hiihtäjäntien ja Itäväylän välissä. Taustalla näkyy Hiihtäjäntie 4 ja 6. Kuva on otettu vuonna 1969.

Rikkaiden kesähuviloiden kukoistusaika päättyi varsin nopeasti 1900-luvun alkupuolella.

Vuonna 1916 Herttoniemen kartanon omistaja Bergbom myi kartanon maat yhtiölle, jonka tarkoituksena oli rakentaa Herttoniemen yksityinen satama ja teollisuusalue. Huvilapalstoja alettiin lunastaa takaisin vuokralaisilta.

Muutamaa vuotta myöhemmin Helsingin kaupunki osti yhtiön osakekannan, ja liki 30 huvilapalstaa rakennuksineen siirtyi kaupungille.

Aluksi kaupunki vuokrasi rantahuviloita omien virkamiestensä kesänviettopaikoiksi.

Osa vuokrattiin vakituiseen asuntokäyttöön muun muassa autonkuljettajille, painajille, viilaajille ja kalastajille.

Myöhemmin kaupunki vuokrasi huviloita myös erilaisille yhdistyksille. Vuokraajina oli esimerkiksi erilaisia työväenyhdistyksiä, Helsingin hiihtäjät sekä yksityinen Hyvösen lastenkoti, jonka johtokunnan puheenjohtajana toimi tuolloin Miina Sillanpää.

Kipparvuorella sijainnut jugendhuvila oli yksi Herttoniemen satama-alueen pisimpään säilyneistä huviloista. Se tuhoutui tulipalossa vuonna 1998.

Huvila-alueen loppu alkoi häämöttää 1930-luvulla, kun kaupunki rupesi rakentamaan Herttoniemeen öljysatamaa ja sinne vievää rautatietä. Samaan aikaan rakennettiin myös uutta valtatietä nykyisen Itäväylän paikalle.

Osa puuhuviloista purettiin jo silloin, mutta suurimmat muutokset tapahtuivat vasta sotien jälkeen. Herttoniemi liitettiin kaupunkiin, ja alueelle ruvettiin rakentamaan Herttoniemen teollisuusaluetta ja Länsi-Herttoniemen asuinaluetta.

Monien huviloiden vuokrasopimukset olivat vielä voimassa, kun työkoneet rymistelivät talojen nurkille.

”Alkuaika huvila-alueella oli hyvin onnellista, mutta tunnelma muuttui, kun kaupunki rupesi jyräämään päälle”, Jan Strang kertoo.

Viimeistään Itäväylän leventämisen ja metron rakentamisen myötä viimeisetkin Herttoniemen keskeisten alueiden huvilat purettiin. Saunalahden ranta-alueen pisimpään säilyneistä huviloista valtaosa purettiin 1980-luvulla.

Satama-alueen viimeinen huvila taas tuhoutui tulipalossa vuonna 1998. Poliisi arveli palon saaneen alkunsa huvilassa luvatta olleen pariskunnan lämmityspuuhista. He molemmat kuolivat tulipalossa.

Enää vain pienet jäljet siellä täällä muistuttavat Herttoniemen huvilahistoriasta. Yhden huvilan kivijalka pilkottaa Sorsavuorenpuistossa Herttoniemenrannassa. Lisäksi muutamien huviloiden kellarointien jälkiä löytyy Saunalahden rannan metsistä, Jan Strang kertoo.

Yhden huvilan kivijalka pilkottaa edelleen Herttoniemessä sijaitsevassa Sorsavuorenpuistossa.

Vanhoista huviloista on jäljellä enää vain yksi.

Länsi-Herttoniemen puolella, Vanhankaupunginlahdella seisoo noin satavuotias kaksikerroksinen keltainen puutalo, joka on edelleen saman suvun omistuksessa.

”Tämä oli kuin pieni kyläyhteisö”, muistelee lapsuuttaan ja Herttoniemen huvilayhdyskuntaa Liisa Söderholm, 75.

Hänen vaarinsa ja tämän isä rakensivat edelleen hyvässä kunnossa olevan huvilan vuonna 1920.

Vuonna 2015 purettiin toiseksi viimeinen huvila. Yli satavuotias Helsingin kaupungin omistama huvila oli pitkään otsikoissa, kun kaupungilla oli erimielisyyksiä sen purkamisesta.

1980-luvulla huvila siirtyi kaupungin omistukseen. Rakennus oli ollut ennen purkamista pitkään tyhjillään ja rapistunut huonoon kuntoon.

Sitten purku-uhan alla ollut huvila vallattiin kolmeksi viikoksi. Talonvaltaajat vastustivat huvilan purkamista ja uskoivat, että siitä voisi saada verrattain edullisella remontilla vielä toimivan kokoontumispaikan lähialueen asukkaille.

Huvilan ympäristöä ehdittiinkin kunnostaa paikallisten asukkaiden talkoovoimin.

Lopulta 10. maaliskuuta 2015 poliisi ja kaupungin tilakeskus tyhjensivät huvilan talonvaltaajista. Vielä samana päivänä puskutraktori tuli paikalle päättämään toiseksi viimeisen huvilan tarinan.

Fastholmassa sijainnut huvila purettiin vuonna 2015.

Jutussa on käytetty lähteinä myös Eva Packalénin teosta Herttoniemi – Kylä, kartano, kaupunginosa (2008, Helsingin kaupunginmuseo) sekä Helsingin kaupungin julkaisua Länsi-Herttoniemen maiseman ja rakennetun ympäristön tarkastelu (2019).

Kipparvuoren etelärinteellä Herttoniemen satama-alueella sijaitsi yksi huviloista. Nykyään kallioiden päällä ei näy jälkiä rakennuksista.