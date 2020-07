Aleksi 13 on Luhta-konsernin muotikauppaketju, jolla oli ennen liikkeitä ympäri Suomea. Nyt myymälöitä on enää pääkaupunkiseudulla. Ketjun lippulaivamyymälä lopettaa syksyllä kiinteistössä, jossa se on toiminut yli 50 vuotta.