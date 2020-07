Suomenlinnan kävijärakenteessa on tapahtunut tänä kesänä selvä muutos. Kun koronaviruspandemia on karkottanut ulkomaalaiset vieraat, suomalaiset lähimatkailijat ovat vierailleet saaressa kenties entistäkin ahkerammin.

Kahvila- ja majatalopalveluja tarjoavan Cafe Silon yrittäjä Henna Väänänen arvioi, että heillä majoittuvat asiakkaat tulevat nyt hyvin läheltä. Suurin osa kävijöistä tulee Helsingin, Espoon ja Vantaan seudulta.

”Se on yllättävää. Meille on tultu esimerkiksi Kruununhaasta yöpymään. Monen ulkomaanmatkat peruuntuivat, joten he kaipaavat lohdukkeeksi matkaa Suomenlinnaan”, Väänänen sanoo.

Pääkaupunkiseudun asukkaat ovat varanneet majatalon huoneita niin innokkaasti, että jokainen yö on varattu elokuun puoliväliin asti.

Normaalisti suurin osa kävijöistä on tullut ulkomailta. Vuonna 2018 Suomenlinnassa kävi 1 090 000 vierailijaa, joista peräti 67 prosenttia oli ulkomaalaisia.

”Tällä hetkellä majatalomme ja kahvilan kävijöistä ulkomaalaisia on ihan muutamia prosentteja. Normaalisti tuli puhuttua paljon englantia, mutta nyt on pärjätty hienosti suomella.”

Suomenlinnan matkailuasiantuntija Milla Öystilä tunnistaa ilmiön. Heinäkuussa on tapahtunut käänne parempaan.

”Kävijäkuntamme on nyt hyvin erilainen. Lähimatkailu näkyy nyt voimakkaasti ja yhtenä ryhmänä erottuvat etenkin lapsiperheet”, Öystilä sanoo.

Lapsille suunnatut ohjatut seikkailut ovat menneet Öystilän mukaan kuin ”kuumille kiville”.

Öystilä arvioi, että kotimaiset kävijät tuntuvat olevan piknikin viettämisen lisäksi yhä kiinnostuneempia Suomenlinnan ravintola- ja palvelutarjonnasta.

”Se on lottovoitto, jos kävijät löytävät palvelujen äärelle.”

Huhtikuussa Helsingin Sanomat kirjoitti, että Suomenlinnan hoitokunta kehotti muita kuin saaren asukkaita välttämään saarella vierailua koronaviruksen takia. Tarkoituksena oli suojella asukkaita, joista osa joutuu matkustamaan lautalla töihin.

Tätä kehotusta ei enää purettu erikseen. Kesäkuussa ravintoloiden taas avauduttua Suomenlinnaankin alkoi hiljalleen virrata väkeä.

Kesäkuu Suomenlinnassa oli vielä hyvin hiljainen. Tämän vuoden kesäkuussa kävijöitä oli alle 70 000, kun samana aikana viime vuonna saarella vieraili yli 170 000 kävijää.

Cafe Silon Henna Väänänen on kuitenkin positiivisesti yllättynyt heinäkuun tuloksesta.

”Kiinnostus kotimaanmatkailuun alkoi näkyä heinäkuussa. Muutamana viikkona meillä oli jopa vilkkaampaa kuin normaalina kesänä. Eräänä lauantaina teimme jopa myyntiennätyksen.”

Heinäkuun tarkat kävijätilastot eivät ole kuitenkaan vielä saatavilla.