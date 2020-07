Kesän aikana pyörävarkauksien määrä Länsi-Uudellamaalla on ollut selvässä kasvussa.

Polkupyörävarkaudet ovat kesäaikaan niin yleisiä ja niin vaikeasti selvitettäviä, että jotkut sosiaalisen median pyöräaktiivit ovat ottaneet asiat omiin käsiinsä.

Yksi heistä on pääkaupunkiseudulla asuva mies, joka on auttanut useita pyörien omistajia varastetun polkupyörän jäljille. Tapauksista muutama on johtanut varkaan kiinniottoon asti. Hän seuraa harrastuksensa vuoksi aktiivisesti sosiaalisen median pyöräryhmiä ja -keskusteluja.

Hän ei halua esiintyä jutussa oikealla nimellään oman turvallisuutensa vuoksi. Kutsutaan häntä tässä jutussa siis Janiksi.

Hän kertoo, että varastetun pyörän myynti-ilmoituksen voi tunnistaa kolmen eri merkin kautta.

Ensinnäkin hälytyskellojen tulisi soida, jos pyörää kaupitellaan epäilyttävän halvalla. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikki halvat pyörät eivät välttämättä ole varastettuja.

Toiseksi varastetun pyörän myynti-ilmoituksen voi tunnistaa siitä, että myyjällä on kiire päästä pyörästä eroon.

”Jos ei vaikka itse ehdi hakemaan pyörää, niin myyjä on jo tuomassa sitä, vähän sellaista tyrkyttämistä”, sanoo Jani.

Kolmas tunnusmerkki vaatii ostajalta hieman tietämystä pyöristä. Varastetusta pyörästä voi kieliä se, ettei myyjä tunne kaupittelemaansa pyörää kovin hyvin.

Jani kertoo tapauksista, joissa hän on huomannut ilmoituksissa ristiriidan pyörän kuvan ja ilmoituksen tekstin välillä. Esimerkiksi pyörän rungon pituus tai merkki on ilmoitettu väärin.

Hän on törmännyt myös tapaukseen, jossa varas yritti väittää olevansa pyörän oikea omistaja väärentämällä kuitin.

”Otin sitten kyseiseen jälleenmyyntiliikkeeseen yhteyttä ja kysyin kuitista. Vastaukseksi sain, että tämä näyttää kyllä heidän logoltaan, mutta ei ole heidän kuittinsa.”

”Harvoin ostajat pyytävät mitään ostokuitteja tai kauppakirjaa, kun itse olen myynyt pyöriä käytettynä. Tämä sitten taas ruokkii tätä varastettujen pyörien markkinaa, eli tässä on vastuu myös ostajalla”, Jani sanoo.

Hän arvelee, että eniten varkaiden matkaan tuntuu lähtevän siistissä kunnossa olevia ja kalliin näköisiä maasto- ja maantiepyöriä. Jopot tuntuvat olevan myös suosittuja. Toisaalta hän on huomannut, että nykyään ”kaikkea romua pöllitään”.

Kun pyörän lukitsee rungosta, se on vaikeampi varastaa.

Mitä sitten pitäisi tehdä, jos epäilee löytäneensä myynti-ilmoituksen varastetusta polkupyörästä?

Jani kertoo ensimmäisenä laittavansa viestiä eri pyöräilyryhmiin ja kysyvänsä, onko keneltäkään kadonnut ilmoituksen kaltaista pyörää. Sosiaalisen median avulla pyörän oikea omistaja on saattanut löytyä vaikka toiselta puolelta Suomea.

Jos haluaa omin voimin lähteä jäljittämään itseltään varastettua pyörää, Jani vinkaa, että kannattaa laittaa esimerkiksi Tori.fi:hin halutaan ostaa -ilmoitus pyörästä. Omaa pyörää ei kannata kuvailla liian yksityiskohtaisesti, ettei varkaassa herää epäilyksiä. Suurpiirteinen kuvaus riittää.

”Hyvällä tuurilla sieltä tulee oma pyörä tarjolle ostettavaksi. Jos ajatellaan asiaa varkaan näkökulmasta, joka ei halua jäädä kiinni, paras tapahan heille on, ettei itse tarvitse laittaa myynti-ilmoitusta”, kertoo Jani.

”Kaikkein isoin riski varkaalle on, että laittaa juuri pöllityn pyörän myyntiin.”

Polkupyörävarkauksien määrä on noussut esimerkiksi Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen, eli muun muassa Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, alueella voimakkaasti tänä vuonna. Kasvua on paikoin jopa 50 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi viime torstaina tehostavansa polkupyörävarkauksien analysointia ja tutkintaa. Poliisilaitoksen rikostutkinta ja analyysiyksikkö ovat aloittaneet projektin, jolla pyörävarkauksia pyritään vähentämään.

Poliisilaitoksen analyysiyksikkö tekee analyysejä, joilla pyritään muun muassa selvittämään, keitä ne henkilöt ovat, jotka myyvät anastettuja pyöriä verkon myyntipalstoilla. Nämä analyysit välitetään poliisilaitoksen taktiselle tutkinnalle, joka pyrkii ottamaan tekijät kiinni.

Operatiivisen tutkinnan rikoskomisario Katja Rekola Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo sähköpostitse, että poliisi saa kansalaisilta runsaasti vihjeitä liittyen varastetuiksi epäiltyihin pyöriin ja niitä kauppaaviin henkilöihin. Samoilta ilmoittajilta tulee paljon ilmoituksia.

Poliisi pääsee varastettujen pyörien jäljille eri tavoin. Joskus toisessa poliisitoiminnallisessa tilanteessa henkilöiden hallusta saattaa löytyä murtovälineitä tai anastettuja polkupyöriä. Joskus taas varkaustilanteesta tehdään heti ilmoitus poliisille.

”Poliisi saa myös ilmoituksia varastettuja pyöriä myyvistä henkilöistä. Jos pakkokeinolain edellytykset täyttyvät, poliisi tekee kotietsintöjä henkilöiden asuntoihin ja muihin tiloihin”, kertoo Rekola.

Oikea omistaja saa kuitenkin varastetun pyöränsä takaisin liian harvoin.

”Pyörää ei voida palauttaa, jos sitä ei voida identifioida tunnisteen tai muiden tuntomerkkien perusteella. Kun ostat polkupyörän, ota siitä kuvia ja kuvaa runkonumero. Jos pyörä anastetaan, liitä kuvat rikosilmoituksen mukaan”, neuvoo Rekola.

Myös Rekola kertoo, että Jopoja varastetaan paljon. Muita varkaiden keskuudessa suosittuja pyöriä ovat kalliit sähköpyörät.

”On viitteitä siitä, että halvempia pyöriä käytetään liikkumiseen ja anastettavaksi sopivien kalliimpien pyörien etsintään”, hän sanoo.

Pyörä lähtee todennäköisemmin varkaan matkaan, jos sitä ei ole lukittu rungostaan johonkin kiinteään tai lukon saa voimapihdeillä auki.

Jos epäilee löytäneensä varastetun pyörän sosiaalisesta mediasta Rekolan mukaan vinkit kannattaa antaa poliisille suoraan tai käyttää palveluiden ilmiantokanavia, mikäli sellaisia on.