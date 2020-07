Yhdysvaltalainen mediayhtiö CNN on listannut Helsingin Allas Sea Poolin matkailusivustollaan erääksi maailman parhaista uimapaikoista. Kahdenkymmenen kohteen listalta löytyy paikkoja niin Costa Ricasta, Kreikasta kuin Kanadastakin.

Helsingin kaupunki twiittasi aiheesta tiistaina 28. heinäkuuta.

CNN:n artikkelin mukaan Allas Sea Pool on oivallinen paikka niille, jotka haluavat kokeilla luonnonvesissä uimista ensimmäistä kertaa. Artikkelissa sanotaan, että harvoissa maissa ymmärretään luonnonvesissä uimisen päälle niin kuin Suomessa.

CNN:n kuvailee saunan ja uimisen yhdistelmää erityislaatuiseksi etenkin kylminä talvikuukausina.

Allas Sea Pool on Helsingin Katajanokalle vuonna 2016 avattu merikylpylä. Alueella on kolme uima-allasta, sauna sekä ravintoloita. Merivesialtaan lämpötila on 12 astetta ja lämminvesialtaan 27 astetta. Merivesialtaan vesi pumpataan kauempaa merestä ja suodatetaan sekä käsitellään uv-tekniikalla. Lämminvesiallas on täytetty vesijohtovedellä.