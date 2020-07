Limingantiellä Helsingin Kumpulassa asuva Hanna Lammi seisoi maanantaina vetämässä huomionauhaa naapurustossaan sijaitsevan kallion ympärille. Hän haluaa suojella jääkautisen lähiympäristönsä.

”Miksi kallio pitää tuhota, vaikka vieressä olisi tasamaata, jolle rakentaa?” asukasaktiiviksi itseään kutsuva Lammi ihmettelee.

Hän ei ole ainoa. Joukko kumpulalaisia on herännyt suojelemaan lähiympäristönsä ikiaikaista muistumaa Helsingin kaupungin aikeelta rakentaa kalliolle päiväkoti 150 lapselle.

Kumpulalaiset ovat kirjoittaneet asiasta muun muassa Helsingin Sanomien yleisönosastolla. Viikonloppuna Limingantien äärellä järjestetään ”mielipidepiknikiksi” nimetty tapahtuma, jonka viesti on kallion suojeleminen rakentamiselta.

”Haluan korostaa, ettemme vastusta päiväkotia. Sille on iso tarve alueella. Mutta miksi kaupunki haluaa rakentaa sen kalliisti kalliolle, kun vieressä olisi sille sopiva kenttä, jolle rakentaminen olisi paljon halvempaa?”

Kumpulalaiset heräsivät päiväkodin rakennusaikeisiin keväällä 2019. Silloin kaupungin suunnitelmat olivat jo pitkällä. Lammin mukaan kenelläkään ei ole valmiuksia seurata kaikkia Helsingin suunnitelmia ajoissa.

Alueella on valmis asemakaava vuodelta 1996. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen määräys alueesta mahdollistaa rakentamisen ilman niin kutsuttua laajaa kuulemista.

Päiväkodin rakentamisen on määrä alkaa kesän lopulla. Tarvittavat päätökset on tehty kaupungin poliittisissa hallintoelimissä. Kumpulalaiset valittivat päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, josts vastikään tuli valituksen hylkäävä välipäätös.

Kari Linna pystyttää mielenilmauspiknikin mainosta. Tapahtuman tarkoitus on vastustaa päiväkodin rakentamista kalliolle.

Maankäytöstä ja rakentamisesta vastaavalle apulaispormestarille Anni Sinnemäelle (vihr) tapaus on tuttu. Hän sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) kävivät kesäkuussa kutsusta tutustumassa tilanteeseen Kumpulassa.

”Lupasimme asukkaille perehtyä asiaan ja tarkastella mahdollisuutta rakentaa [kallion sijasta] kentälle. Hankkeen valmistelijat kuitenkin arvioivat, että koko prosessin aloittaminen alusta veisi kiireellisen hankkeen kannalta liikaa aikaa”, Sinnemäki kertoo.

”Helsinki on iso kaupunki, joka on viimeisimmän kymmenen vuoden aikana kasvanut ja kehittynyt todella nopeasti. Tarvitaan asuntoja, palveluja, päiväkoteja. On sellaisia tapauksia, joissa jokainen tavoite ja toive ei voi toteutua.”

Asukasaktiivi Hanna Lammi kritisoi kaupungin tapaa toimia. Hän pitää Limingantien tapausta vain yhtenä esimerkkinä huonosta ja asukkaiden mielipiteen ohittavasta suunnittelusta.

Hän viittaa vastaavaan tapaukseen Helsingin Pirkkolassa, jossa kaupungin aie lohkaista pala Keskuspuistoa urheiluhallin tieltä kohtasi ankaraa vastustusta.

”Tämä on laajempi kysymys: miksi kaupunki toimii näin? Asukkaita ei oikeasti kuunnella”, Lammi sanoo.

Hän viittaa maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka velvoittaa asukkaiden laajaa kuulemista vain, jos asemakaavaa muutetaan. Kun asemakaava on 24 vuotta vanha, kaupungin ei ole tarvinnut kuulla kuin tonttinaapureita. Se ei Lammin mielestä ole ollut riittävää.

”Vanha kaava ohjaa rakentamaan kallioiden kohdalle, vaikka vieressä olisi luonteva tasamaa. Poliitikot selittelevät ja selvittelevät, mutta selkeää vastausta ei ole tullut siihen, miksei päiväkotia voi rakentaa kentälle”, Lammi sanoo.

”Mahdollisuus on, kun vain tahtoa löytyy.”

Limingantien läheisellä kentällä sijaitsi aiemmin koulu, joka purettiin vuonna 2013 rakennuksessa todettujen kosteusongelmien takia. Siksikin asukasaktiivit ihmettelevät, miksei päiväkotia voida rakentaa entisen koulun paikalle.

Kaupungin päättäjät vetoavat kiireeseen.

”Veisi taas paljon aikaa, jos suunnitteluprosessi aloitettaisiin alusta. Alueella on valtava tarve päiväkodille”, kaupunki­ympäristö­lautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok) sanoo.

Kumpulalaiset painottavat muun muassa, että Limingantie on yksisuuntainen ja kapea. Suunniteltu 150 lapsen päiväkoti lisää liikennettä ja turvattomuutta.

”Emme vastusta päiväkotia vaan sijoituspaikkaa. On tässä ollut myös dialogin tynkää, kun apulaispormestarit kävivät ennen juhannusta. Mutta on tämä herättänyt kysymyksiä päättäjissäkin”, Lammi kertoo.

”Päiväkoti­paikkojen tarve on suuri. Mutta on tämä kiire erikoista, että se on pakko tähän runnoa. Jos rakentaminen aloitetaan, louhitaan ja puita kaadetaan, ei ole mitään tehtävissä enää.”

Edessä on hiekkakenttä, jolle asukasaktiivit toivovat päiväkotia. Taustalla kallio, joka suunnitellaan louhittavan päiväkodin tieltä.

Sinnemäki kertoo käyneensä Pia Pakarisen kanssa paikalla ja heidän selvittäneen sitä, minkälainen prosessi olisi, jos päiväkoti rakennettaisiin kentälle.

”Se on pitkällä oleva hankeToimialalla oli epäileväinen näkemys, koska koko rakennus pitäisi suunnitella uusiksi”, Sinnemäki sanoo.

”Arvio oli, että se olisi iso työ.”

Sinnemäen mukaan kaupunki kuulee asukkaita ”huolellisesti ja monipuolisesti”, mutta näin vanhan kaavan kohdalla kuuleminen ei toteudu nykyisten asukkaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

”Helsinki ottaa vakavasti huomioon asukkaiden näkemykset. Tarvitaan asuntoja, tarvitaan päiväkoteja. On selvää, etteivät kaikki hankkeet ilahduta kaikkia lähiasukkaita. Tästä Kumpulan tapauksesta olen itsekin harmissani. Kallio on hieno”, Sinnemäki sanoo.

”On etsitty paikkoja, joissa on lainvoimainen kaava. Helsinki on kasvanut reilua tahtia, ja kaupungissa tapahtuu nopeasti paljon muutoksia. On selvää, että monet tapaukset kohtaavat kritiikkiä.”