Ihmiskauppa

Pääkaupunkiseudulla on ilmennyt kolmenlaisia tapauksia, joissa alaikäisiä on pakotettu avioliittoon. Pakkoavioliitoissa on usein vakava kunniaan liittyvän väkivallan uhka tai on väkivaltaa.

Pakkotyössä, pakkoavioliitossa tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneina elää pääkaupunkiseudulla vähintään kymmeniä alaikäisiä.

He ovat Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän sekä uhreja myös auttavan Rikosuhripäivystyksen mukaan yleensä ulkomailta muuttaneita ihmisiä, esimerkiksi turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita.

Tiedossa oleva, kymmenissä laskettava määrä on vielä suhteellisen vähäinen, mutta kyse on ihmiskaupasta. Se tarkoittaa, että uhri on pitkään kokenut hyvin raakaa hyväksikäyttöä. Osa uhreista ei osaa tai uskalla hakea apua.

Tiedossa olevista määristä ei ole olemassa eroteltuina Helsingin, Espoon ja Vantaan osuuksia. Valtaosa ihmiskaupan uhreista kuitenkin on asiantuntijoiden mukaan pääkaupunkiseudulla. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä on ylitarkastaja Noora Hakulisen mukaan tällä haavaa 13–17-vuotiaita autettavia.

Alaikäisiä lapsia on otettu Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään kuluvan vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana seitsemän. Viime vuonna uusia alaikäisiä ihmiskaupan uhreja tuli 14 ja toissa vuonna kymmenen.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on osa Maahanmuuttovirastoa ja toimii sisäministeriön alaisuudessa.

”Paljon useampi on kuitenkin joutunut hyväksikäytön kohteeksi alaikäisenä. Suurin osa uusista asiakkaistamme on nuoria aikuisia”, Hakulinen sanoo.

Sama pätee Rikosuhripäivystyksen erityisasiantuntijan Saara Pihlajan mukaan hänen yksikkönsä kohtaamiin ihmiskaupan uhreihin. Rikosuhripäivystyksestä apua saavien alaikäisten kohdalla on merkittävää, että valtaosa heistä on joutunut ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhreiksi nimenomaan Suomessa eikä esimerkiksi turvapaikanhakijana matkalla Suomeen tai lähtömaassa.

”Usein tilanne on akuutti vielä silloin, kun he ovat asiakkainamme. Oireita voivat olla ahdistus, unenpuute, pelot, masennus ja se, että on vaikea rakentaa luottamussuhteita”, Pihlaja sanoo.

Rikosuhripäivystys auttaa tekemään tutkintapyyntöjä poliisille sekä saamaan tukihenkilön ja asianajajan poliisilaitokselle ja oikeudenkäyntiin. Myös muuta avuntarvetta selvitetään.

Torstaina 30. heinäkuuta on kansainvälinen ihmiskaupan vastainen päivä. Suomessa on Rikosuhripäivystyksen mukaan edelleen vaikeuksia tunnistaa kaikkia hyväksikäytön muotoja. Sen asiakkaat usein pelkäävät hakea apua.

Rikosuhripäivystyksen asiantuntijat ovat huolestuneita siitä, että hyväksikäytön uhrit saavat Suomessa liian harvoin oikeutta.

Pihlaja vastaa työssään ihmiskaupan alaikäisten uhrien auttamisesta. Tässä uutisessa ei haastatella ihmiskaupan alaikäisiä uhreja, koska he ovat asiantuntijoiden mukaan hyvin haavoittuvassa asemassa.

Pihlaja kuitenkin kuvaa, millaisia alaikäisten raakoja hyväksikäyttötilanteita pääkaupunkiseudulla on viime vuosina ollut.

Eniten on osattu tunnistaa pakkotöihin joutuneita. Aikuisten uhrien lisäksi alaikäisillä yleisintä on ravintoloissa ja siivousalalla tapahtuva hyväksikäyttö.

Kolme alaikäisinä Suomessa pakkotyöhon joutunutta uhria pääsi alkuvuonna Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.

”Hyväksikäyttäjään on alaikäisellä uhrilla usein muukin suhde kuin se, että tämä on työnantaja. Usein hyväksikäyttäjä on tuttavana luvannut auttaa nuorta”, Pihlaja kuvaa.

Alaikäisenä pakkotyöhön joutuneilla on usein työnantajaan muukin kuin työsuhde. Hyväksikäyttäjä on tuttavana voinut luvata esimerkiksi auttaa työperäisen oleskeluluvan saamisessa.

Uhriksi päätyvä nuori on voinut tulla alaikäisenä hakemaan turvapaikkaa ja on saanut kielteisiä päätöksiä. Hän pelkää maasta poistamista, on kielitaidoton ja on hakenut työtä. Työnantaja on voinut sanoa, että voi auttaa saamaan työperäisen oleskeluluvan.

Sitten ”auttaja” velvoittaa nuoren tekemään ylipitkiä päiviä, maksaa työstä vain muutaman kympin käteisenä ja velvoittaa asumaan tietyssä asunnossa. Tällaiset uhrit ovat viime vuosina olleet tyypillisesti turvapaikanhakijoita esimerkiksi Irakista tai Afganistanista. He ovat myös voineet jo saada oleskeluluvan Suomeen.

”Sitten sanotaan, että jos kerrot tästä, sinut poistetaan maasta”, Pihlaja sanoo.

”On vaikea sanoa, onko alusta asti ajateltu, että ’tässäpä halpa työntekijä’, mutta kyllä tekijä on näissä tapauksissa tiennyt, ettei Suomessa voi näin toimia.”

Pakkoavioliitoissa on tullut esiin kolmenlaisia tapauksia. Ensinnäkin uhri on Pihlajan mukaan voitu pakottaa alaikäisenä naimisiin kotimaassaan. Sitten aviopari on tullut yhdessä Suomeen.

”Pakkoavioliitoissa on usein vakava kunniaan liittyvän väkivallan uhka tai on väkivaltaa”, Pihlaja sanoo.

Se tarkoittaa, että jo avioliitossa tai yrittäessään irtautua tilanteesta uhri joko kokee puolison tai muun yhteisön uhkaavan häntä tai sitten hän joutuu kokemaan väkivaltaa.

Toinen muoto on Suomessa kasvaneen nuoren, yleensä tytön, vieminen vanhempien kotimaahan ja naittaminen suvun hyväksi katsomalle miehelle. Tyttö voi jäädä miehen luo, mutta on myös joitakin tapauksia, joissa puoliso on tullut perhesiteen perusteella Suomeen.

Pakkoavioliittojen kolmannessa muodossa jo Suomessa asunut mies on lähtenyt entiseen kotimaahansa hakemaan itselleen puolison. Tällöin on Pihlajan mukaan saatettu väärentää alaikäisen vaimon ikä passiin.

”Sitten esimerkiksi poliisin kotihälytystilanteen jälkeen uhri viedään turvakotiin ja ilmenee, että puoliso onkin alaikäinen”, Pihlaja sanoo.

Joissakin pakkoavioliitoissa alaikäinen uhri on saanut käydä koulua. Silloin opettajat ovat usein olleet tärkeässä asemassa huomaamaan tämän ihmiskaupan muodon.

Kolmas ihmiskaupan Suomessakin esiin tullut päämuoto on alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö. Sen vakava muoto on prostituutio, mutta myös muihin ihmiskaupan muotoihin saattaa liittyä seksuaalista hyväksikäyttöä.

Julkisuudessa on ollut Itä-Euroopasta tulleita uhreja, mutta Pihlajan mukaan seksiin pakottamisessa ei ole tyypillisiä lähtömaita. Tämä ihmiskaupan muoto myös koskee kaikkia sukupuolia sekä syntyperäisiäkin suomalaisia.

”Tämä on ollut usein grooming-tyyppistä eli vaiheittain pahenevaa hyväksikäyttöä”, Pihlaja sanoo.

Uhri on mahdollisesti rakastunut tekijään. Tilanne on edennyt niin, että hyväksikäyttäjä on painostanut, pakottanut tai manipuloinut alaikäisen uhrin esimerkiksi myymään seksiä.

Auttamisjärjestelmään päässeistä uhreista osaa on myös hyväksikäytetty prostituutiossa ennen Suomeen tuloa. Kaikista alkuvuonna auttamisjärjestelmässä tietoon tulleista, ulkomailla hyväksikäytetyistä uhreista 24:ä oli pidetty alaikäisenä pakkotyössä, seksityössä tai pakkoavioliitossa.

Yleisimpien ihmiskaupan muotojen ohella on paljastunut myös rikolliseen toimintaan pakottamista tai uhrin taloudellista hyväksikäyttöä. Pakkoavioliitossa on voitu hakea uhrin nimissä opintotukea tai asumistukea tai on tehtailtu lainoja tämän tiedoin. Pakkotyössä uhrin pankkikortti on voinut olla työnantajan hallussa.

Kattavaa arviota ihmiskaupan alaikäisten uhrien todellisesta määrästä pääkaupunkiseudulla ei siis pysty antamaan Migri eikä Rikosuhripäivystys. Mutta asiakasmäärät ovat nousussa, ja nuoret ovat hyvin haavoittuvassa asemassa, kuvaa Migrin Hakulinen.

”Ihmiskaupan luonteeseen kuuluu pitkäkestoinen hyväksikäyttö. Alaikäisten uhrien kanssa ihmiskaupan määritelmä täyttyy matalammalla kynnyksellä kuin aikuisilla”, Hakulinen sanoo.

Varsinaisen uhriksi joutumisen ohella lähes kaksisataa alaikäistä on paraikaa Migrin auttamisjärjestelmässä perheensä kokeman hyväksikäytön takia. Alkuvuonna Migrin autettaviksi pääsi 108 aikuisen ohella 41 uutta ihmiskaupan uhrien tai todistajien alaikäistä lasta.

Kaikista 804 asiakkaasta 610 oli ihmiskaupan mahdollisia uhreja ja 194 heidän alaikäisiä lapsiaan.

”Voi olla, että lapsi on joutunut todistamaan vanhempansa hyväksikäyttöä”, Hakulinen sanoo.