Keskellä jalkakäytävää seisoo potkulauta. Joku on jättänyt sen siihen, koska niin on mahdollista tehdä.

Viime vuonna Helsingin kaduille ilmestyneiden sähköpotkulautojen holtiton ja vaaratilanteita aiheuttava pysäköiminen on ollut ongelmana alusta asti.

HS kysyi lukijoilta kokemuksia ja havaintoja sähköpotkulaudoista, ja moni piti ongelmana niiden jättämistä ajon jälkeen kulkuväylille.

Toisin kuin esimerkiksi kaupunkipyörillä, sähköpotkulaudoilla ei ole kiinteitä asemia, jonne ne tulisi jättää. Sen sijaan laudan voi ajon jälkeen jättää siihen, mihin oma matka päättyy. Seuraava käyttäjä löytää sen mobiilisovelluksen kartalta.

Paljon kritisoiduista sähköpotkulaudoista on tullut kiinteä osa monien kaupunkilaisten liikkumista.

”Lautoja jätetään mihin sattuu, jalkakäytävät tukitaan, laudoilla ajetaan jalkakäytävillä. Jos niillä ajettaisiin pyörätietä ja oikeassa laidassa, ei valittamista olisi.”

”77-vuotias ystäväni kompastui [väärinpysäköityyn sähköpotkulautaan] keskellä kirkasta päivää. Ruhjeita leuasta sääriin, onneksi luita ei murtunut. Kauhulla ajattelen, miten huononäköiset ja sokeat pärjäävät.”

Lukijat myös nostivat esiin, että lastenrattaiden ja rollaattorin kanssa liikkuminen on vaikeutunut kapeilla kulkuväylillä, kun lautoja jätetään minne sattuu.

Vaaratilanteistakin potkulautailijoiden kanssa kerrottiin.

”Kahteen eri otteeseen minuun on törmätty takaa päin jalkakäytävällä. Ei mustelmia suurempia vaurioita, mutta ärtymystä sitäkin enemmän.”

” Potkulaudoilla ajetaan missä sattuu ja härskeimmät kuskit vielä rimputtelevat kelloa jalkakäytävällä ohi kurvatessaan.”

Sivullisten lisäksi sähköpotkulautojen käyttäjillekin on aiheutunut harmia. Viime vuonna tähän päivään mennessä Töölön sairaalassa hoidettiin 35:ttä potilasta, joiden loukkaantuminen liittyi sähköpotkulautoihin. Tänä vuonna lukema on kuitenkin jo 42 potilasta.

Töölössä hoidetaan vain vakavimmat ja mahdollisesti leikkaushoitoa vaativat vammat, joten tilasto näyttää vain jäävuoren huipun potkulautaturmista.

Myös poliisi on kiinnittänyt huomiota vaaratilanteita aiheuttaviin potkulautakuskeihin. Viime vuonna Helsingin poliisiin perustettiin viisihenkinen valvontaryhmä, joka on erikoistunut uusiin sähköisiin kulkuvälineisiin.

Sähköpotkulautoja käytetään muun muassa julkisen liikenteen jatkoyhteyksinä.

Poliisin mukaan sähköisiä liikkumisvälineitä koskevia liikennesääntöjä joko tunneta riittävästi tai säännöistä ei piitata.

Mobiilisovelluksella toimivien yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen aalto alkoi vuonna 2017 Yhdysvalloista Kaliforniasta. Helsinkiin ne tulivat alkuvuodesta 2019 ja nykyään niillä voi ajaa myös Espoossa, Turussa ja Tampereella.

Vain hieman yli vuoden aikana Helsingissä on ehtinyt toimia jo kuusi eri potkulautayritystä. Jäljellä ovat nyt saksalaiset Voi ja Tier sekä yhdysvaltalainen Lime.

Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä tuhansia potkulautoja. Tier ja Lime ilmoittavat kumpikin lautojen määräksi pääkaupunkiseudulla noin 2 000. Voilta lautojen määrää ei kommentoitu HS:lle.

Vielä viime vuonna toimineet suomalainen Hoop ja venäläinen Samocat ovat sittemmin hävinneet katukuvasta. Hoop ei enää viime talven jälkeen tuoneet lautojaan kaduille. Samocatin yhteistyökokeilu Helsingin seudun liikenne HSL:n kanssa taas päättyi viime syksynä. Saksalaistaustainen Float puolestaan ehti vain piipahtaa Helsingissä loppukesästä 2019.

Nurjat puolet ovat yhtiöiden tiedossa ja niitä pyritään ratkomaan, kerrotaan Limeltä ja Tieristä.

Limen Suomen maajohtajan Mikael Uusivuoren mukaan uuden käyttäjän on rekisteröityessään luettava ohjeistus ajamisesta ja pysäköinnistä.

”Se on tehokkain tapamme vaikuttaa käyttäytymiseen.”

Tier on yrittänyt puuttua häiritsevään pysäköintiin palkkaamalla järjestelijöitä siivoamaan kaatuneita ja kaduilla lojuvia lautoja kaupungilta. Tierin laudoissa on sensorit, jotka ilmoittavat kaatumisista. Ilmoituksia tulee päivittäin noin 20.

”Se ei kuitenkaan pelkästään riitä pitämään sähköpotkulautoja siististi, koska niitä on kaupungissa niin paljon”, sanoo Tierin Suomen ja Norjan toimintojen johtaja Katja Ojala.

Kristoffer Östmanin mukaan onnistunut pysäköinti on sellainen, jossa pysäköidään muiden alueella olevien potkulautojen viereen. Mikäli lähistöllä ei ole muita pysäköityjä lautoja, pitäisi käytössä ollut pysäköidä esimerkiksi seinän vierustalle.

Lautoja työkseen järjestelevä Kristoffer Östman on sitä mieltä, että lautojen lojumisongelma on hellittänyt Helsingissä puolessatoista vuodessa.

”Vielä viime vuonna lautoja löytyi useinkin esimerkiksi sisältä metroasemilta ja junalaitureilta. Tänä vuonna ei ole tarvinnut vielä kertaakaan käydä etsimässä sellaisista paikoista.”

Näkemystä siistiytymisestä on kuitenkin vaikea todentaa, sillä asiasta ei ole koottua dataa.

Ilkivaltaa Tierin laudoille on tänä vuonna Östmanin mukaan tapahtunut vähemmän. Viime vuonna lautoja päätyi mereen, bussipysäkkien katoille ja pahimmillaan junakiskoille.

Päiväsaikaan Östmania työllistävät väärinpysäköinti etenkin Rautatieasemalla ja Kampin kauppakeskuksen lähimaastossa.

Iltaisin ja aamulla yön jälkeen kaatuneita ja väärinpysäköityjä lautoja saattaa löytyä esimerkiksi Senaatintorin ja Esplanadin puiston paikkeilta.

”Usein kun laudat on järjestelty siistiin riviin, seuraava käyttäjä jättää omansa siihen muiden jatkoksi”, Tierin Ojala kertoo.

Ojalan mukaan Helsinki voisi ottaa oppia Tukholmasta, jossa parkkipaikkoja on vapautettu autoilta polkupyörille ja myös sähköpotkulaudoille.

”Yhden auton tilalle mahtuu aika monta pienempää kulkuvälinettä. Merkitylle paikalle on myös helpompi pysäköidä oikein.”

Jalkakäytävillä ajamiseen sen sijaan yhtiöiden on Ojalan mukaan vaikea puuttua. Hän kuitenkin kiittelee Helsingin kasvavaa pyörätieverkostoa.

”Jos tarjolla vain on pyörätie, yleensä sitä kyllä käytetään.”

Helsingissä kaikkien kolmen yrityksen sovellukset ilmoittavat gps-signaalin avulla käyttäjälle, mille alueille pysäköiminen ei onnistu. Sellaisia ovat esimerkiksi päärautatieaseman laiturialue, Hietaniemen hautausmaa ja useat puistot.

Voi-yhtiö aloitti viime viikolla Pasilan Triplan edustalla kokeilun, jossa laudan voi pysäköidä niille tarkoitettuun telineeseen.

Sähköpotkulautojen käyttäjiä on moitittu julkisessa keskustelussa muun muassa jalkakäytävillä ajamisesta.

Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkosen mukaan kaupunki käy säännöllistä keskustelua potkulautayritysten kanssa. Yhdessä on suunniteltu esimerkiksi ohjeita käyttäjille sekä pysäköintikieltoalueita.

”Eivät ne ongelmat heti kuitenkaan katoa.”

Putkosen mukaan tehokkain tapa vaikuttaa tilanteeseen on kaupunkilaisten yhteistyö. Hän itse kertoo nostavansa kumossa olevia sähköpotkulautoja pystyyn kun sellaisia tulee vastaan ja kannustavansa siihen myös muita.

”Olen ottanut sellaisen asenteen, että jos voin auttaa muita kaupungilla liikkujia, teen sen mielelläni. Ymmärrän kuitenkin, miksi kaikki eivät halua nostella painavia potkulautoja muiden jäljiltä.”

Toisin kuin esimerkiksi Tukholmassa, Helsingissä ei ole käytössä kaupungin omaa järjestyssääntöä. Vaikka kaupunki haluaisi kieltää laudat, se ei siis Putkosen mukaan onnistuisi.

Kaupunkien omista järjestyssäännöistä luovuttiin Suomessa vuonna 2003, kun voimaan tuli uusi järjestyslaki, joka kumosi ne.

HS:n kyselyn vastauksista nousi toisaalta esiin myös hyviä puolia. Lautojen kerrottiin helpottavan liikkumista ja toimivan julkisen liikenteen jatkeena. Ajamista myös luonnehdittiin ”hauskaksi”.

”Viime kesänä loukkasin jalkani, ja en saanut rasittaa sitä kävelyllä. Sähköpotkulautojen ansiosta pääsin kuitenkin hoitamaan päivittäisiä asioitani ja käymään töissä.”

”Käytän lautoja usein. HSL:n ratikkalipun poistuttua lauta on parempi ja edullisempi tapa liikkua keskustassa. Laudat ovat olleet todella helposti käyttöönotettava, luotettavia ja toimivia.”

Potkulautafirmat toivovat, että yhteistyötä julkisen liikenteen kanssa tehtäisiin tulevaisuudessa enemmän, mikä voisi parantaa molempien osapuolten käyttäjien asiakaskokemuksia.

HSL ei pidä ajatusta yhteistyöstä mahdottomana.

HSL:n Tero Anttilan mukaan tiiviimpi yhteistyö sähköpotkulautayritysten kanssa ei ole mahdotonta.

Osastonjohtaja Tero Anttilan mukaan laudat nähdään HSL:ssä ”puutteista huolimatta mahdollisuutena”.

”Tavoitteena on, että tällaisia jatkoyhteyksinä toimivia palveluita kaupungissa toimii, koska joukkoliikenne ei kata kaikkia alueita”, Anttila sanoo.

Näin potkulaudat eroavat toisistaan

Kolmen yhtiön sähköpotkulaudat poikkeavat toisistaan muun muassa renkaiden koossa, jousituksessa, akun kestossa ja siinä, kuinka kauas niillä voi ajaa.

Laajin alue on Voi-yhtiöllä: lännessä raja on Espoon Otaniemi, pohjoisessa Pasila ja idässä Herttoniemi. Tierillä alue on muuten lähes vastaava, mutta idässä pääsee vain Kalasatamaan saakka. Limen alue taas rajoittuu lännessä Lauttasaareen ja idässä Kalasatamaan.

Tierin sähköpotkulaudoissa käytetään sinistä korosteväriä. Niiden lisäksi Helsingissä liikkuvilla Voin laudoilla korosteväri on punainen ja Limen laudoilla vihreä.

Käyttömaksuissa Tier ja Voi ovat melko tasavertaisia. Molemmilla on yhden euron avausmaksu, jonka lisäksi käyttäjä maksaa 20 senttiä ajominuutista. Limellä avausmaksu on niin ikään euron, mutta minuuttihintaa kertyy 30 senttiä.

Perushintojen lisäksi on erilaisia paketteja ja kanta-asiakasohjelmia, joilla runsas ajelu tulee halvemmaksi.

Tierin lautoihin saa ilmaista ajoaikaa, kun ostaa HSL:n matkalipun Tierin oman sovelluksen kautta. Jo aiemmin Tier on tehnyt yhteistyötä liikkumissovellus Whimin kanssa: yhdellä maksulla voi ostaa ajoaikaa lautoihin sekä matka-aikaa HSL:n julkisiin kulkuneuvoihin, takseihin ja vuokra-autoihin.

Potkulautojen lisäksi Helsingissä on voinut viime vuodesta lähtien ajella sveitsiläisyritys Bondin sähköpyörillä, jotka toimivat samaan tapaan mobiilisovelluksen kautta.

HSL:n Alepa-fillareiden kilpailijana puolestaan aloitti tällä viikolla Juro Bikes, joka on tuonut pääkaupunkiseudulle 400 uutta kaupunkipolkupyörää. Erona kaupunkipyöriin Juro Bikesin pyörät voi sähköpotkulautojen tavoin pysäköidä minne vain.