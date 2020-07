Joukkoliikenne

Helsingin seudun liikenne (HSL) on vaikeassa taloustilanteessa koronaviruspandemiasta johtuvien lipputulojen menetysten myötä.

HSL on arvioinut alkuvuoden matkustajamäärien ja syksylle tehdyn ennusteen perusteella, että sen lipputuloihin tulee menetyksiä tänä vuonna arviolta 100–120 miljoonaa euroa. HSL:n vuosibudjetti on noin 700 miljoonaa euroa.

Lipputulojen romahtamisesta aiheutuvaa vajetta on katettu lainalla.

HSL:llä on tällä hetkellä matkustajia noin 30–40 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vähimmillään matkustajia oli huhtikuussa, noin 70 prosenttia vähemmän viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

”Toistaiseksi olemme ottaneet lainaa 50 miljoonaa euroa. Lisäksi HSL:n hallitus myönsi keväällä 200 miljoonan euron lainanottovaltuuden, eli tarvittaessa sitä otetaan enemmän”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoo.

Lisäksi tulonmenetyksiä pyritään paikkaamaan valtionavustuksilla. Hallituksen kesäkuussa antamassa lisätalousarviossa osoitettiin koko maan joukkoliikenteen tukemiseen 100 miljoonaa euroa koronaviruspandemiasta aiheutuvien lipputulonmenetysten korvaamiseksi.

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Valtionavustusten haku on meneillään ja rahaa on määrä jakaa syksyllä. Keväällä HSL haki avustuksia 100 miljoonan euron edestä.

”Nyt avustushakemusta uudistetaan, mutta tarkka euromäärä on vielä auki. Voi kuitenkin aavistella, että jos koko maahan on 100 miljoonaa euroa jaossa, niin HSL:n osuus ei tule olemaan yhtä suuri”, Rihtniemi sanoo.

Rihtniemen mukaan HSL:n osuus on noin 80 prosenttia koko maan toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten järjestämistä matkoista. Toiveena on, että valtionavustuksista osoitettaisiin HSL:lle sama osuus, eli noin 80 miljoonaa euroa.

Rihtniemen mukaan jo otettu 50 miljoonan euron laina ja mahdolliset valtionavustukset ovat akuutin kriisin hoitoa, jotka auttavat HSL:ää selviämään tästä vuodesta.

Taloustilanteen näkymät ovat kuitenkin tulevaisuuden osalta vielä epävarmoja. Paljon on kiinni siitä, miten koronaviruspandemia jatkuu ja palaavatko HSL:n matkustajamäärät takaisin normaalille tasolle.

Jos julkisen liikenteen käyttö ei tulevaisuudessa palaa normaaliin tai valtionavustuksia ei heru riittävästi, lainaa on otettava lisää. Sen jälkeen edessä on kolme vaihtoehtoa: HSL:n on joko nostettava matkalippujen hintoja, HSL:n jäsenkuntien maksamia kuntaosuuksia tai vähennettävä julkisen liikenteen tarjontaa.

HSL:n toimintamenoista noin puolet katetaan lipputuloilla ja noin puolet kuntaosuuksilla.

”Lippujen hintojen nostamiseen vaikuttaa se, paljonko joudutaan ottamaan lainaa ja kuinka nopeasti koronasta toivutaan. Epävarmuuksia tulevaisuuden suhteen on todella paljon”, Rihtniemi sanoo.

”Nyt koronan johdosta kuntien taloudellinen tilanne ei kuitenkaan ole kauhean hyvä. Kovin paljon ei voi laskea sen varaan, että kuntaosuuksia nostettaisiin.”

HSL-alueen kunnissa on parhaillaan lausuntokierroksella tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma. Lippujen hintojen suhteen tehdään päätöksiä myöhemmin syksyllä lausuntokierroksen päätyttyä.

HSL kertoi jo aiemmin kesällä lakkauttavansa useita bussilinjoja ja harventavansa joitain joukkoliikenteen vuoroja elokuussa.

Muita muutoksia joukkoliikenteen tarjontaan ei ole ainakaan vielä suunnitteilla.

”Meillä on pitkäaikaiset sopimukset eri liikennöitsijöiden kanssa eli kovin nopealla tahdilla ei voi muutoksia tehdä. Toisekseen joukkoliikenne on Helsingin seudulla niin keskeinen osa yhteiskunnan toimivuutta, että tarjonnan määrän suurelle muutokselle pitäisi olla painavat perustelut”, Rihtniemi sanoo.

HSL:ssä odotetaan matkustajamäärien nousevan, kun kansallinen etätyösuositus päättyy ja ihmiset palaavat työpaikoilleen ja oppilaitoksiin.

Rihtniemi kertoo, että HSL:n kesäkuussa teettämän kyselyn mukaan 86 prosenttia vastaajista kertoi aikovansa käyttää joukkoliikennettä seuraavan kuukauden aikana.

”Uskomme, että ihmiset uskaltavat ja aikovat lähteä käyttämään joukkoliikennettä”, hän sanoo.

Samalla kuitenkin seurataan tarkasti, jäävätkö ihmiset sittenkin koteihinsa tekemään töitä.

”Kukaanhan ei tiedä, kuinka paljon etätöitä tehdään tulevaisuudessa. Se on pitkän tähtäimen trendi, jota me seuraamme tarkasti ja jossa täytyy miettiä tarjonnan sopeuttamista.”

Julkisissa liikennevälineissä matkustamista Rihtniemi pitää turvallisena. Vielä toistaiseksi matkustajamäärien ollessa vähäisiä, liikennevälineissä on väljyyttä pitää turvavälejä kanssamatkustajiin yksittäisiä vuoroja lukuun ottamatta, hän sanoo.

”Ihmiset pystyvät itsekin vaikuttamaan turvallisuuteen aika paljon, jos he suosivat matkustamista ruuhka-aikojen ulkopuolella aina, kun se on heille mahdollista.”

Syksyllä HSL aikoo julkaista verkkosivuillaan tarkempia tietoja siitä, mihin kellonaikoihin eri liikennevälineissä on ruuhkaa, jotta matkustajat voivat välttää niitä.

Koronaviruksen leviämisen välttämiseksi HSL jatkaa samoja toimia kuin tähänkin asti. Liikennevälineitä siivotaan aiempaa tiuhemmin ja matkustajia informoidaan oikeaoppisesta yskimisestä, turvavälien pitämisestä ja siitä, että sairaana ei tule matkustaa.

”Metroasemilla on myös käsidesiä, mutta meidän suosituksemme on, että ihmiset pitäisivät käsidesiä myös itse mukana. Joissain paikoissa se saattaa loppua, eikä sitä kaikkialle saada heti lisää”, Rihtniemi sanoo.

Matkustajamäärien kasvun ja mahdollisen koronaviruksen toisen aallon varalle HSL:llä ei toistaiseksi ole suunnitelmia erityisistä toimenpiteistä jo tehtyjen lisäksi.

”Me seuraamme tilannetta ja kansallisten terveysviranomaisten kannanottoja ja suosituksia”, Rihtniemi sanoo.

HSL ei esimerkiksi aio omin päin ohjeistaa joukkoliikenteen matkustajia käyttämään kasvomaskeja vaan odottaa terveysviranomaisten ohjeistusta.

”Vaikka meillä ei ole ohjeistusta maskin käytöstä, se ei tarkoita, etteivätkö matkustajat voisi sitä käyttää. Se on heidän harkinnassaan.”