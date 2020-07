Yhdistetyn olympiavoittaja Samppa Lajusen Kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital on hankkinut omistukseensa kokonaisen korttelin Helsingin Kruununhaasta.

Samla Capitalin rahastot Samla Toimitilat II:n ja Samla Asuntojen ostamassa korttelissa sijaitsee neljä historiallisesti arvokasta kiinteistöä. Myyjänä oli ICON Corporation Oy:n konkurssipesä ja kauppahinta 15 miljoonaa euroa.

Yhtiön tiedotteen mukaan kolme rakennusta neljästä uudistetaan ”mielenkiintoiseksi ja kansainväliseksi hotelliksi oheispalveluineen”. Neljäs rakennus osoitteessa Liisankatu 8 saneerataan joko asumis- tai hotellikäyttöön.

”Haluamme nostaa historiallisesti arvokkaat rakennukset uuteen loistoon”, pääomistaja Samppa Lajunen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Samppa Lajunen

Hotelliala on meneillään olevan pandemian takia tunnetusti turbulenssissa. Lajusen mukaan nyt voi kuitenkin olla juuri oikea aika investoida.

”Nämä hotellihankkeet ovat sellaisia, että kun on hyvä kohde ja kiinteistön iso saneeraus, sitä täytyy ajatella 50–100 vuoden perspektiivillä, eikä sen perusteella, missä ajassa nyt eletään”, Lajunen sanoi perjantaina HS:lle.

Hanke valmistuu vuoden 2023 puolella, ja Lajusen mukaan asiantuntijat ovat olleet yksimielisiä siitä, että tuolloin ”korona on hallussa”.

”Uskon, että matkailuala tulee elpymään.”

Lajusen mukaan hotellioperaattorien kiinnostus tulla kohteeseen on ollut voimakasta. Se on Lajusen mukaan rohkaissut hänen yritystään investoimaan.

”Uskon, että saamme laadukkaan operaattorin vuokralaiseksi. Ja operaattorihan kantaa päävastuun riskistä”, Lajunen sanoi.

”Sijainti on kaiken avain kiinteistö­sijoittamisessa. Helsinki on Suomessa paras paikkakunta, jossa on kasvua. Ja sijainti Kruununhaassa on niin keskusta-aluetta kuin voi olla.”

Vaikka kortteli on keskusta-alueella, Lajusen mukaan siellä on todella hyvä tunnelma ja rauha.

”Ihastuin itse heti.”

Uudenmaan pataljoonan upseerien kasarmi Mariankatu 23:ssa vuonna 1890.

Vuonna 1885 valmistuneessa korttelissa on ollut taannoin muun muassa upseerien asuinrakennuksia sekä maa- ja metsätalous­ministeriön toimisto. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Evert E. Lagerspetz.

Rakennukset sijaitsevat osoitteissa Liisankatu 8A ja 8G, Mariankatu 23 ja Maneesikatu 7. Kokonaisuuden koko on noin 13 500 kerrosneliötä.

Myös hankkeessa mukana olevan, toimitilojen kehittämiseen erikoistuneen Finesco Capital Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvenpää uskoo hankkeeseen.

Vaikka liikematkustaminen ja turismi ovat koronan takia hiljentyneet, niiden odotetaan palautuvan kasvu-uralle lähivuosina, Järvenpää toteaa Samla Capitalin tiedotteessa.

”Helsinki on Suomen suosituin matkailukaupunki. Useat kansainväliset hotellioperaattorit ovat osoittaneet laajaa kiinnostusta hanketta kohtaan sen sijainnin ja rakennusten historiallisen luonteen takia. Rakennukset soveltuvat myös monille eri hotellikonsepteille.”

Rakentaminen alkaa alustavan suunnitelman mukaan vuonna 2021 kesällä. Kokonaisuuden uskotaan valmistuvan vuosien 2022–2023 aikana.