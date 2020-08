Suomi on avannut rajansa eräiden koronaepidemian kannalta turvalliseksi katsottujen maiden kansalaisille. Samanaikaisesti Euroopassa monissa maissa koronatartuntojen määrä on ollut nousussa ja maat ovat tiukentamassa määräyksiä.

Suomalaisia on puhuttanut erityisesti, miksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle ei ole järjestetty tiukkaa koronaseurantaa. Nyt kun matkustaminen on avautumassa, ja Suomeenkin odotetaan lisääntyvää turismia, kysymys on polttava.

”Terveydenhuollon neuvonta- ja koronatestauspiste avautuu maanantaiaamuna kello kahdeksan”, Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo.

Missä terveysinfo ja testauspiste lentoasemalla sijaitsevat?

”Terveysinfo sijaitsee tuloaulassa Finavian yleisneuvontapisteiden läheisyydessä. Se on heti matkalaukkuhihnojen jälkeen, kaikki matkustajat tulevat siitä ohi.”

Millä kielillä näitä suosituksia, ohjeita ja kehotuksia jaetaan?

”Useilla kielillä. Kaikilla pääkielillä.”

Maanantaina avattavassa testauspisteessä ei testata kaikkia matkustajia. Testeihin poimitaan matkustajat, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita tai jotka epäilevät saaneensa tartunnan.

Vantaan sotejohtaja Timo Aronkytö, miten oireilevat potilaat havaitaan? Onko käytössä tekniikkaa, esimerkiksi korkean ruumiinlämmön havaitsevia kameroita, vai seulotaanko oireilevat potilaat joukosta silmämääräisesti?

”Matkustajan oman ilmoituksen mukaan. Tällä [lentoaseman] koronatestillä matkustajalla on mahdollisuus oireita tuntiessaan testauttaa itsensä, ja sitä kautta saada varmuus tilanteestaan. Näin matkustaja osaa toimia oikein, eikä tartuta tautia Suomessa.”

Jos seulonta perustuu vapaaehtoiseen ilmoittautumiseen, onko se kovinkaan varma seula?

”Koska Suomessa ei matkustajiin kohdistu pakkokeinoja, he uskaltavat kyllä tartuntaepäilytilanteessa hakeutua testiin. On maita, joissa matkustajat suhtautuvat erilaisiin rajalla oleviin testeihin varauksella ja pyrkivät välttämään testiä. Tavoite on vain päästä maahan. Suomella ei ole tällaista [pakkokeinomaan] mainetta, matkustajat tietävät Suomen viranomaistoiminnan järkeväksi. He uskaltavat.”

Viranomaisten ohjeistuksen mukaan koronatestattujen matkustajien ei tule käyttää julkisia kulkuneuvoja lentokentältä poistumiseen. Tarvittaessa matkustajat ohjataan käyttämään takseja, jotka pystyvät kuljettamaan mahdollisia tartunnan kantajia.

Miten varmistetaan, etteivät oireilevat matkustajat kuitenkin mene omin päin junaan tai bussiin? Onko heillä jokin henkilökohtainen saattaja taksiin?

”Ei ole saattajaa. Se perustuu matkustajan omaan vastuunkantoon. Sama taksinkäyttöohje koskee niitä matkustajia, jotka tulevat maista, joissa epidemiatilanne ei ole hallinnassa ja jotka saavat rajalta omaehtoisen karanteeniohjeen.”

THL:n johtaja Mika Salminen ja pääjohtaja Markku Tervahauta kirjoittivat lauantaina HS:n Vieraskynä-palstalla näkemyksiään pandemian hoidosta. Heillä oli myös ehdotuksia koskien Helsinki-Vantaan lentoasemaa.

”Helsinki-Vantaa on maamme suurin lentokenttä, jonka kautta kulkee valtavasti matkustajia eri puolilta maailmaa. Kun ulkomaille matkustaminen taas lisääntyy, lentokentällä tulee olla jatkuvasti oma avoin matkailijoihin erikoistunut terveysasema, joka voisi ensilinjassa huolehtia matkustajien akuuteista terveysongelmista”, he kirjoittavat.

Salminen sanoo HS:lle, että lentoaseman pysyvästä terveysasemasta on puhuttu jo vuosia ja että sen puutteeseen on kiinnittänyt huomiota myös Maailman terveysjärjestön asiantuntijaryhmä.

Timo Aronkytö, miltä ajatus pysyvästä lentoaseman terveysasemasta tuntuu? Onko se realistinen?

”Olin yhteydessä pääjohtajaan [Markku Tervahauta]. Olisiko terveysasema tarkoitettu lähteville vai saapuville vai molemmille? Palvelut ovat erilaisia. Haetaanko terveysasemaa, joka tekisi muutakin kuin varmistaisi terveysturvallisuutta koronaepidemian suhteen? Tällainen terveydenhuolto ei voi olla julkisen terveydenhuollon tehtävä. Suomessa kotikunta vastaa asukkaidensa terveydenhuollosta. Turistit vastaavat itse terveydenhuollostaan. Heillä on matkavakuutus tai EU-kortti.”

”Voisiko se sitten olla turistien kohdalla yksityinen? Lentoaseman läheisyydessähän toimii jo nyt lukuisia yksityisiä terveystoimijoita.”

Vieraskynän kirjoittajat jatkavat: ”Kentällä tulisi myös olla lyhytaikaiseen käyttöön soveltuvat karanteenitilat pienelle määrälle matkustajia. Tämä mahdollistaisi paremmin tilannearvion ja jatkotoimien suunnittelun esimerkiksi infektiouhkatilanteissa.”

Kyse ei olisi hotellista, jossa esimerkiksi vietettäisiin kahden viikon karanteenijakso, vaan tilasta, jossa voisi pitää joukon matkailijoita korkeintaan vuorokauden ajan lentokentällä, jos heidän terveydentilaansa täytyy tarkemmin arvioida ennen jatkotoimiin ryhtymistä, Salminen sanoo.

Olisiko tällainen karanteenitila realistinen, Timo Aronkytö?

”Kun maahan tulee tuhansia matkustajia ja tulevaisuudessa kymmeniätuhansia vuorokauden aikana, millainen tällainen karanteenimajoitus olisi ja kenelle se olisi suunnattu? Olisiko se jokin tuhansien matkustajien karanteenitila?”

”Kun minä olen se, joka vastaan käytännön toteuttamisesta, tarvitsisin vähän lisätietoa, niin raakileina nämä ajatukset kirjoituksessa esitetään.”

THL:n Salminen sanoo HS:lle, ettei lentokentän terveysaseman välttämättä tarvitsisi olla Vantaan kaupungin vastuulla, vaikka se Vantaalla sijaitsisikin.