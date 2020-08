Poliisin varovainen arvio on, että tapahtumaan osallistui tänä vuonna noin tuhat kellujaa.

Vantaalta Helsinkiin ulottuva jokavuotinen ja kiistelty kaljakellunta on tänä vuonna sujunut rauhallisesti, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan.

Poliisin varovainen arvio on, että tapahtumaan osallistui noin tuhat kellujaa. Se on jotakuinkin saman verran kuin keskimääräinen osallistujien määrä vuosien varrella.

Kello kahdeksan aikaan illalla kellujat olivat saavuttaneet Helsingin Pikkukosken, jonne suurin osa heistä rantautuu.

Poliisin mukaan paikalla on kellujien lisäksi lapsiperheitä, mikä on Pikkukoskella ”peruskuvio”.

”Lapsiperheitä tulee sinne kesäillan viettoon”, poliisista kerrotaan.

”Kokonaisuudessaan päivä on mennyt mallikkaasti. Ei ole ollut isompia tapauksia, joihin poliisin olisi pitänyt puuttua.”

Tänä vuonna tapahtuman kohtalo oli puheenaiheena myös koronavirustilanteen takia.

Tapahtumasta on kiistelty laajasti poliisin ja muiden viranomaisten sekä kansalaisten kesken. Kellunnan kieltämistä on esitetty Helsingin kaupunginvaltuustoa myöten.

Tänä vuonna tapahtuman kohtalo oli puheenaiheena myös koronavirustilanteen takia. Kaljakellunnan kotisivuston mukaan tapahtumalla ei ole virallista järjestäjää, eli sitä ei voi varsinaisesti perua, jos ihmiset päättävät lähteä jokeen kellumaan.

Kaljakellunnan aloitti kymmenen hengen kaveriporukka vuonna 1997. Tapahtuma laajeni porukan vanavedessä melko nopeasti niin, että huippuvuosina kellujia on ollut tuhansia.

Viime vuonna HS julkaisi elokuisesta kellunnasta laajan reportaasin. Tuolloin osallistujia oli poliisin arvion mukaan noin 600.

Huippuvuosina kellujia on ollut tapahtumassa jopa tuhansia.

Eniten kellunta on ärsyttänyt Keravanjoen ja Vantaanjoen rantatonttien asukkaita. Törkyä on kerääntynyt jokeen ja rannoille niin, että pari vuotta sitten poliisin täytyi muistuttaa kellujia siitä, että roskaaminen on ympäristörikos.

HS haastatteli vuonna 2018 laiturin omistajaa, joka oli nostanut laiturinsa pystyyn, koska kellujat nousivat sen varassa virtsaamaan hänen pihalleen.

Asukas oli laittanut laituriprojektiin rahaa 3 000 euroa.