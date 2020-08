Helsingin ja koko Suomen historiallisesti merkittävimmällä arvorakennusten ja liike-elämän Aleksanterinkadulla monet kauppaliikkeet ovat vaikeuksissa tai lopettaneet. Himmenevätkö ikuisen joulun valot lopullisesti?

Kiistattomasti voi väittää, että Helsingin Aleksanterinkatu on Mannerheimintien ohella Suomen pääkatu historiallisesti ja kaupallisesti.

Ruotsin vallan aikainen Suurkatu ja Kuninkaankatu sai nykyisen nimensä Venäjän vallan aikana vuonna 1833 keisari Aleksanteri I:ltä. Senaatintorilla seisoo patsaassaan Aleksanteri II.

Aleksilla kulkija ohittaa muun muassa arvokkaat Ritarihuoneen, Valtioneuvoston linnan, Senaatintorin, Helsingin yliopiston päärakennuksen, kaksi Helsingin vanhinta säilynyttä kivitaloa: Vanhan tulli- ja pakkahuoneen sekä Sederholmin talon.

Lähdettyään päävartion kohdalta idästä kulkija päätyy Aleksanterinkadun länsipäätyyn, Mannerheimintien risteyksessä sijaitsevien Vanhan ylioppilastalon ja Kolmen sepän patsaan kainaloon.

Siinä matkan varrella ovat toimineet Suomen rahavaltaa pitäneiden suurimpien pankkien pääkonttorit, vakuutus- ja finanssiyhtiöiden Pohjolan sekä Sammon toimitalot, ja Elannon tavaratalo eli nykyinen Kauppakeskus Kluuvi. Keskuskadun kulmauksessa seisoo World Trade Center.

Vilkkaan – ainakin historialtaan – liike-elämän keskuksen tunnetuimpana kauppaliikkeenä voinee pitää alunperin Senaatintorin kulmauksessa sijaitsevasta Kiseleffin talosta Aleksin länsipäätyyn muuttanutta Stockmannin tavarataloa.

Lisäksi kadun varsilla on toiminut tunnettuja tuotemerkkejä kuten vaatekauppa Kuusinen, Lindroosin kultasepänliike tai miksei vaikkapa Kalevi Keihäsen Keihäsmatkojen toimisto.

Arvotalojen kivijaloissa on vuosikymmenten varrella yrittänyt, yrittänyt yrittää, ja yrittää yhä niin lukuisia pienempiä kauppaliikkeitä, että niiden luetteleminen vaatisi historiatyötä ja paksun kirjan. Yleisenä ilmiönä voitaneen kuitenkin todeta, että perinteisten kotimaisten tuotteiden, ja ”hattu- ja kenkäkauppojen” sijaan ovat asettuneet kansainväliset muoti- ja vaatetusalan tuotemerkit.

Mutta mitä nyt? HS on viime aikoina uutisoinut, kuinka vuodesta 1967 toiminut Aleksi 13 sulkee ovensa syksyn aikana. Suunnittelija Minna Parikan kenkäliike sulki ovensa keskiviikkona.

Historiallisiin hallintokortteleihin Senaatintorin ympäristössä on yritetty vuosien ajan puhaltaa henkeä. Tunnetusti se on vaatinut suuria keuhkoja. Itse suuri Stockmann on uinut pitkään vaikeuksissa. Se on joutunut säätämään lähes ikiaikaista brändiään nykyajan kuluttajien makumaailman suuntaan.

Kulutus ja joulukulutus ovat paljolti siirtyneet verkkoon, kauppakeskuksiin ja kehien automarketteihin.

Koronavirus vei turistit pitkäksi aikaa. Kun pandemia on selätetty, näemmekö Aleksin uuden nousun? Aleksi on Helsingin virallinen joulukatu. Himmenevätkö nyt jo oireilevat valot entisestään? Surkastuuko Suomen pääkatu?