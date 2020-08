Kuluva vuosi on ollut Itä-Uudellamaalla musta henkirikosten osalta.

Kun Itä-Uudellamaalla tuli viime vuonna tammi-kesäkuun välisenä aikana ilmi kaksi henkirikosta, on niitä ollut tänä vuonna jo seitsemän. Törkeät pahoinpitelyt ovat lisääntyneet samana ajanjaksona jopa 87 prosenttia.

Helsingissä henkirikoksen yritykset lisääntyivät 48 prosentilla, ja törkeät pahoinpitelyt yli 40 prosentilla. Länsi-Uudellamaalla henkirikokset yrityksineen lisääntyivät 57 prosentilla ja törkeät pahoinpitelyt 19 prosentilla.

Poliisin mukaan huumeet liittyvät yhä useampaan poliisin tietoon tulleen rikokseen. Huumausainerikokset lisääntyivät Helsingissä tammi-kesäkuussa 35 prosenttia.

Huumausainerikokset kasvoivat myös koko maassa.

Itä-Uudenmaan poliisin rikosylikomisario Petri Erosen mukaan poikkeusolot näkyvät siinä, että väkivaltaa on ollut aiempaa enemmän neljän seinän sisällä. Eronen sanoo olevansa erittäin huolissaan törkeiden pahoinpitelyjen määrän huomattavasta lisääntymisestä.

”Törkeissä pahoinpitelyissä korostuvat alkoholi, huumeet ja se, että käytetään veitsiä, puukkoja ja muuta kättä pidempää. Monessa tapauksessa on ollut tuurista kiinni, että uhrin henki on säilynyt.”

Erosen mukaan poikkeusaika ei näy suoraan pahoinpitelyissä ja henkirikoksissa niin, että taustalla olisi esimerkiksi koronan aiheuttama työttömyys ja siihen liittyvä turhautuminen.

Helsingin poliisin tiedotteen mukaan tekojen taustalla ja motiivina ovat yhä enenevässä määrin näkyneet huumeet ja huumevelat. Huumeet ja törkeä väkivalta liittyvät siis vahvasti toisiinsa.

Tietyt lainalaisuudet pitävät edelleen poliisin mukaan paikkaansa törkeiden väkivaltarikosten taustalla.

Suurimmassa osassa tapauksista tekovälineenä käytetään teräasetta. Tekijä ja uhri tuntevat tai tietävät toisensa monesti entuudestaan ja saattavat liikkua samoissa porukoissa ja heitä voi yhdistää rikollinen toiminta tai yhteiskunnasta syrjäytyminen. Edelleen myös osa törkeistä väkivaltarikoksista liittyy lähisuhdeväkivaltaan.

Aika ajoin Helsingissä on myös yksittäisiä tapauksia, joissa sivullinen henkilö on joutunut väkivaltarikoksen uhriksi. Jokainen tapauksista on erilainen, eikä näillekään ole poliisin mukaan yhtä yksittäistä selittävää tekijää. Taustalla ovat olleet esimerkiksi tekijän mielenterveysongelmat.

”Joissain tapauksissa on huomattu, että kynnys väkivallan käyttöön on madaltunut, väkivallan käyttöön varaudutaan ja esimerkiksi teräasetta saatetaan kantaa mukana”, rikoskomisario Jonna Turunen sanoo poliisin tiedotteessa.

”Tilanteissa on voinut olla mukana useita henkilöitä ja kärhämiin on voitu ajautua myös entuudestaan tuntemattomien kanssa.”

Huumausainerikosten kokonaismäärän kasvua selittää Helsingissä se, että poliisi on ollut tänä vuonna mukana Tullin johtamassa tor-verkon Silkkitie-nimisen kanavan huumausaineiden välittäjien paljastusoperaatiossa.

Silkkitie-vyyhti selittää kasvua kuitenkin vain osin.

Huumekauppa on Helsingissäkin kansainvälistä, rajat ylittävää rikollisuutta ja ulkomaalaista alkuperää olevien rikollisryhmien merkitys korostuu koko ajan enemmän. Ryhmät koostuvat poliisin mukaan usein ammattirikollisista, joilla kansainväliset yhteydet ympäri Euroopan. Suuri osa heistä on tullut Suomeen ainoastaan hoitamaan huumeiden maahantuontiin ja levittämiseen liittyviä toimia.

Turusen mukaan huumausainerikollisuus on piilorikollisuutta, ja tilastoissa näkyvät nousut voivat kertoa osaksi myös viranomaisten onnistumisista huumerikosten paljastamisessa ja selvittämisessä.

Puolivuosittaistilastosta on nähtävissä, että joidenkin rikoslajien kohdalla määrät ovat laskeneet Helsingissä. Esimerkiksi seksuaalirikokset ovat vähentyneet 20 prosenttia ja perheväkivalta 14 prosenttia. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että seksuaalirikoksia tai perheen sisäistä väkivaltaa olisi todellisuudessa tapahtunut vähemmän.

Seksuaalirikollisuuteen ja lähisuhdeväkivaltaan liittyy vahva piilorikollisuusnäkökulma. Lisäksi niihin voi liittyä ilmoitusviivettä.

”Emme siis voi tehdä näiden tilastojen perusteella suurempia johtopäätöksiä rikollisuuden määrästä. Rikosten uhreja auttaville palveluille, esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden chat-tuelle, on kuitenkin ollut poikkeuskeväänä kysyntää”, Turunen sanoo tiedotteessa.