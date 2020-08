On maanantaiaamu, ja Helsinki-Vantaan lentoaseman portista saapuu ihmisiä pieninä ryppäinä. Lähes kaikilla on kasvoillaan maski. Rajavartijat ojentelevat paperinippuja, jotka paljastuvat oirekyselyiksi.

”Olisin yllättynyt, jos näissä papereissa olisi jotain uutta”, sanoo Latvian pääkaupungista Riikasta saapuva suomalaismies. Hän ei halua kertoa nimeään.

Lähistöllä tilannetta tarkkailemassa seisoo Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö. Kentällä aloitettiin maanantaina saapuvien matkustajien koronatestaus, ja oirekyselyiden tarkoitus on pysäyttää matkustajat miettimään, voisiko heillä mahdollisesti olla tartunta.

Testiin pääsevät ne matkustajat, joilla on oireita tai jotka kokevat, että he ovat saattaneet altistua koronavirukselle.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö oli maanantaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla järjestämässä uuden testauspisteen avaamista.

”Päivittäinen testauskapasiteetti on noin 100–200 testiä päivässä”, Aronkytö kertoo.

Kapasiteettia voidaan tarvittaessa kasvattaa, jos matkustajamäärät syksyllä lähtevät kasvuun.

”Pikatestaukseen vaadittavat laitteet tulevat meille parin kuukauden päästä. Niistä tuloksen saa 15 minuutissa.”

Tällä hetkellä lentokentällä otetun koronatestin tuloksen saa seuraavana päivänä. Testauksen jälkeen matkustajan on siirryttävä odottamaan tulosta esimerkiksi omaan kotiinsa.

Tästä portista saapuvat tulevat niistä maista, joihin ei kohdistu rajavalvontaa. Rajavartijat antavat kaikille oirekyselyn.

Oireilevan tai tartuntaa epäilevän matkustajan on hakeuduttava ensin uuteen terveysinfoon, jossa terveysalan ammattilaiset arvioivat testauksen tarpeen. Jos koronatestin tekeminen todetaan tarpeelliseksi, saatetaan matkustaja uuteen näytteenottopaikkaan testattavaksi.

Testiin pääsevät vain Suomeen saapuvat matkustajat. Jotkut maat edellyttävät negatiivista koronatestitulosta ennen maahan saapumista. Näissä tilanteissa Helsinki-Vantaan testausasema ei kuitenkaan auta, vaan testiin on mentävä terveysasemalle.

Ylös näytteenottopaikkaan vievät liukuportaat sijaitsevat terminaalissa kaksi, lähellä matkalaukkujen luovutuspistettä.

Yhdelle matkustajalle tehdään samalla kertaa kaksi testiä, jotta tulos olisi mahdollisimman varma. Ensimmäinen testi otetaan nenänielun kautta ja toinen pelkästä nielusta.

Koronatestausasema on rakennettu entiseen kokoustilaan.

Näytteenottopaikka muistuttaa hieman apteekin reseptilääketiskiä. Työntekijät ovat rivissä omissa lokeroissaan jotka on erotettu pleksillä asiakkaista. Yhtään asiakasta ei vielä näy.

Haju on steriili kuin sairaalassa ja tunnelma on hiljainen. Osa työntekijöistä on pukeutunut suojamaskin, päähinen ja käsineiden lisäksi kasvot peittävään visiiriin.

Kolmella eri lennolla Tanskasta Ruotsin kautta Suomeen matkustanut, nimettömänä pysyttelevä nainen kertoo, että vasta Finnairin koneessa hän sai selkeät ohjeet lentokentällä toimimiseen – kuten tiedon siitä, että koronavirustestiin on mahdollista hakeutua myös lentoasemalla.

”Helsingin päässä asiat hoidettiin hyvin”, nainen sanoo.

Suojavarusteisiin pukeutuneet koronatestauspisteen työntekijät aloittivat tänään työnsä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Lentokentältä kotiin siirtymisen pitäisi tapahtua taksilla tai omalla autolla, jos on käynyt koronatestissä lentoasemalla tai saapuu maista, joihin kohdistuu rajavalvontaa. On matkustajan omalla vastuulla välttää joukkoliikenteen käyttämistä.

”Kotiin pitäisi mennä maski päässä ja taksilla”, Aronkytö sanoo.