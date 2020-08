Valokuvaus

Helsingin katukuvaajien paratiisi sijaitsee Mannerheimintien ja Kaivokadun kulmassa.

Tuuli iskee yhdeksän metriä sekunnissa, mutta se ei haittaa valokuvaaja Naser Bayatia ja @igershelsinki-nimisen Instagram-tilin ylläpitäjiin kuuluvaa tekstiilisuunnittelija Taru Latva-Pukkilaa.

”Tässä saa hyviä kuvia, koska tässä on aina liikettä. Kaupunkiin tulevia ja täältä kotiin meneviä ihmisiä. Ja lasiseiniä, joista irtoaa hienoja heijastuksia”, Bayat valottaa.

Katukuvauksesta on tullut ilmiö Helsingissä. Ennen valokuvia näki kirjoissa ja näyttelyissä, mutta nyt kuvavirtaa seurataan Instagramissa. Se tarkoittaa, että kuvista nauttiminen on monelle jokapäiväistä.

HS tapasi kolme arvostettua helsinkiläistä katukuvaajaa.

Mannerheimintien ja Kaivokadun kulman ohella Helsingin suosituimpia kuvauspaikkoja ovat Helsingin rautatieasema, Kampin Narinkkatori, Kauppatori, Amos Rexin sisäpiha ja Oodi.

”Kuvausväline voi olla puhelin, pokkarikamera tai järjestelmäkamera. Olennaista on nopea reagointi ja kyky sommitella kuva”, Taru Latva-Pukkila sanoo ja avaa pienen Nikon-järjestelmäkameran.

Marilyn-hetki ovensuussa.

Suuri, suurempi, Helsinki.

Triplan taikametsä Pasilassa.

Latva-Pukkila kiinnostui kadulla kuvaamisesta alettuaan seitsemän vuotta sitten seurata kansainvälisten katukuvaajien tilejä Instagramissa. Kuvanjakopalvelu Instagram mullisti kuvien jakamisen.

”Instagramista alettiin huhuta jo vuonna 2011. Ladattuani applikaation puhelimeeni olin koukussa. Instagram mahdollisti verkostoitumisen ja seuraajien kanssa ystävystymisen.”

Latva-Pukkila on myös matkustanut katukuvaamisen vuoksi. Hän on käynyt muun muassa kuvauskävelyillä ystävien kotikaupungeissa.

”Kaverit vievät alueille, joille ei turisti ei eksy. Itse esittelen Helsingissä vieraileville klassisia ja eksoottisia kohteita. Tietyt saksalaiset valokuvaajat haluavat joka kerta Helsinkiin tullessaan Sompasaunaan roson ja eksotiikan takia.”

Latva-Pukkilan omaleimaiset kuvat on huomattu. Hänellä on Instagramissa 26 100 seuraajaa.

”Pyyntöjä kaupallisiin yhteistyökuvioihin on tullut, mutta olen tarkka, mihin lähden mukaan, koska en ota kuvia rahan takia. Instagram on päiväkirjani.”

Latva-Pukkila lähtee kameran kanssa liikkeelle kerran viikossa. Katukuvien pääosassa ovat tallentuneista hetkistä muodostuvat tarinat.

”Ajattelen kuvaa itseni kautta. Otan ihmisistä sellaisia kuvia kuin haluaisin itsestä otettavan.”

Iranissa ja Afganistanissa varttunut Naser Bayat jahtaa kuvissaan usein lasiseinien heijastuksia.

”Pystyn luomaan heijastuksia ja varjoja millä tahansa kameralla. Välineet eivät ota kuvaa, vaan silmä. Kova työ oman näkemyksen eteen tuo tulosta.”

Naser Bayat etsii kuviinsa usein heijastuksia ja varjoja.

Tämä digikameralla otettu kuva on vuodelta 2018.

”Välineet eivät ota kuvaa, vaan silmä”, Naser Bayat sanoo. Tämä kuva on otettu puhelimella vuonna 2017.

Kun Bayat oli 13, perheeseen ostettiin kamera. Poika löysi nopeasti itsensä kameran takaa. Kun kamera muuttui taiteen tekemisen välineeksi, hän hän alkoi ”maalata kameralla” – siis käyttää jyrkkiä kontrasteja ja syviä varjoja.

Alfred Hitchcockin elokuvat ja runous innoittavat Bayatia.

”Lapsuudessa luetut Rumin ja Háfezin runot inspiroivat minua yhä, sillä ne ovat juurtuneet syvälle alitajuntaan.”

Jos Bayat pystyisi matkustamaan ajassa, hän haluaisi kuvata lähes myyttisen maineen saaneen, edesmenneen yhdysvaltalaisen katukuvaajan Vivian Maierin kanssa.

”Fanitan myös Hannes Heikuraa. Miksi haikailla maailman parhaimpien kuvaajien perään, kun Suomella on Heikuran kuvat?” Bayat kysyy.

Mannerheimintien ja Kaivokadun kulmassa on aina liikettä, Naser Bayat tietää.

Bayat on jo osallistunut ryhmänäyttelyihin Pariisissa, Edinburghissa ja Teheranissa, ja hänellä on ollut yksityisnäyttely Jyväskylässä.

Kahdesti hän ollut Italian Street Photography Festival -tapahtuman finalisti, ja hänen valokuviaan on ollut näyttelyissä Roomassa. Marraskuussa Bayatilla on näyttely Pariisissa.

”Tunnuslauseeni on ’riko säännöt, tee taikuutta’.”

Monet helsinkiläiset kuvaajat ovat löytäneet toisensa Instagramin Street Photography Helsinki -tilin kautta. Tilin perusti vuonna 2017 Ignacio Pérez Pérez.

”Tilillä esitellään suomalaisten ja täällä vierailevien ulkomaisten valokuvaajien katukuvia ja dokumentaarisia kuvia.”

Venezuelasta kotoisin oleva Pérez Pérez opiskeli Caracasin taideyliopistossa. Hän siirtyi runouden kautta tekemään performanssia ja ryhtyi valokuvaajaksi työskenneltyään palkitun kuvaajan Luis Briton assistenttina.

Puhelu Kontulassa.

Helsingin rautatieaseman edustalla vuonna 2018.

Flamingopallo asemalaiturilla vuodelta 2018.

”Hankin ensimmäisen kamerani vuonna 2008, ja siitä lähtien olen kuvannut kaduilla”, vuonna 2013 Suomeen muuttanut Pérez Pérez sanoo.

Helsinkiläisen katukuvauksen tietopankki esittelee tilillään lahjakkaita katukuvaajia.

”Kuraattorin työ on lahjakkuuksien etsimistä kaduilta ja netistä. Heitä tapaa myös sattumalta kadulla. Äskettäin tapasin Jouko Leskelän, joka on kokenut helsinkiläinen katukuvaaja ja kirjoittanut katukuvauksesta kirjoja.”

Street Photography Helsingin kuvaajat muodostavat yhteisön, joka kuvaa ja tekee näyttelyitä yhdessä.

Tunnelma on kansainvälinen: suomalaisten lisäksi kuvaajia on ainakin Meksikosta, Uudesta-Seelannista ja Irlannista. Viime keväänä Pérez Pérezin, Latva- Pukkilan, Bayatin, Johnny Abdallahin ja Rick Kawakamin katukuvia nähtiin Oodissa Helsinki Through My Eyes -näyttelyssä.

Maahanmuuttajien Helsinki näyttää kuvissa minimalistiselta, yksinäisten hahmojen ja toisaalta värikkäiden katutyyppien ja loputtoman sateen kaupungilta.

”Erilainen kulttuurinen tausta vaikuttaa katsomisen tapaan, mutta se ei ole sääntö. Katukuva on moninaista.”