Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan mahdolliset linjaukset kasvomaskien suhteen tehdään vasta sitten, kun THL on antanut omat suosituksensa.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen on todennäköisesti tulossa suositus kasvomaskien käytöstä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi sunnuntaina Twitterissä kutsuvansa tällä viikolla Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) pohtimaan mahdollisia kasvomaskeja koskevia linjauksia.

”Emmehän me tämän tyyppisiä kokoontumisia pitäisi, jos ei olisi todennäköistä, että jonkinlaisten suositusten linjalle ollaan menossa”, Vapaavuori sanoo HS:lle.

Paikalle on kutsuttu myös HSL:n johtoa, mikä kertoo Vapaavuoren mukaan siitä, että joukkoliikenteeseen liittyvät kysymykset ovat ensimmäisten ratkaistavien joukossa.

”Se, että HSL on kutsuttuna viittaa siihen, että joukkoliikenne on todennäköisin paikka, johon suosituksia annetaan”, hän sanoo.

Vapaavuoren mukaan pääkaupunkiseudulla ei tehdä mahdollisia linjauksia kasvomaskien käytöstä kaupunkikohtaisesti, vaan Helsinki, Espoo sekä Vantaa päättävät linjauksista yhdessä. HUS on kokoontumisessa paikalla yleisenä asiantuntijaorganisaationa.

Kokoontuminen pidetään torstaina.

”Viime viikolla kävi yhä ilmeisemmäksi, että linjauksia maskeista tarvitaan, ja nyt kun THL aktivoitui, vaikuttaa siltä, että meidän pitää arvioida asiaa yhdessä”, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori ei halunnut vielä kommentoida yksityiskohtaisesti sitä, millaisia linjauksia on odotettavissa tai koskisivatko mahdolliset suositukset myös muita julkisia tiloja kuten esimerkiksi terveysasemia.

Tarkempia päätöksiä on tarkoitus muodostaa vasta, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut omat suosituksensa kasvomaskien käytöstä.

”On järkevää odottaa ensin THL:n suositusta. Rakennamme sen päälle omamme. Joko THL:n suosituksia tarkennetaan, vahvistetaan tai sitten ne riittävät ja tyydymme niihin”, Vapaavuori sanoo.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi aiemmin tänään laitoksen pohtivan alkuviikosta nykyisten kasvomaskisuositusten tiukentamista.

Myöskään Tervahauta ei halunnut vielä maanantaina kommentoida, miten yksityiskohtainen uusi suositus olisi.

Tervahaudan mukaan paikalliset viranomaiset voivat THL:n suosituksen pohjalta miettiä, mikä tilanne on esimerkiksi Helsingissä tai Rovaniemellä ja tarkentaa ohjeistusta.

”On mahdollista, että THL:n suosituksia vahvistamaan tarvitaan kaupunkien omia suosituksia ja ohjeita. Siksi tämä palaveri on kutsuttu koolle”, Vapaavuori sanoo.

Jos THL ei ehdi antaa suosituksiaan ennen torstaita, Vapaavuoren koolle kutsumien tahojen on määrä kokoontua piakkoin toistamiseen yhteen.

Vaikka suosituksia kasvomaskeista annettaisiinkin, niiden käyttöä esimerkiksi joukkoliikenteessä tuskin tullaan valvomaan.

”Niin kauan, kun puhutaan suosituksista, ne ovat suosituksia ja vedotaan ihmisten vastuullisuuteen. Meillä on keväältä erittäin hyviä kokemuksia siitä, että ihmiset ovat suhtautuneet asiaan vakavasti. Tilanne on eri, jos tulee joitain sitovia määräyksiä, mutta todennäköisempää on, että menemme suositusten kautta”, Vapaavuori sanoo.

Päätöksiä myöskään sen suhteen, voisiko kaupunki jakaa kaupunkilaisille kasvomaskeja, ei ole tehty.

”Tämä on juuri sellainen käytännön kysymys, jota pitää yhdessä pohtia ja ratkaista”

Vapaavuoren mukaan mahdollisista uusista linjauksista kasvomaskien suhteen tiedotetaan torstaina riippuen siitä, kuinka painavia päätöksiä kokoontumisessa tehdään.

”Jos menemme päätöksiin, jotka edellyttävät kaupunginhallituksen päätöstä, ne pitää valmistella. Helsingissä kaupunginhallitus kokoontuu joka maanantai. Jos menemme kevyemmillä suosituksilla, voimme tiedottaa niistä jo heti torstaina.”

Vapaavuoren mukaan kasvomaskien käyttöä pohditaan nyt kahdesta syystä.

Ensinnäkin niillä pyritään tautitilanteen muuttuessa estämään taudin leviäminen. Toisekseen kasvomaskien avulla voitaisiin ylläpitää mahdollisimman normaalia elämää ja välttää ylisuuria taloudellisia tappioita koronaviruspandemian toisessa aallossa.

”Kaikki hyötyvät, jos me voimme esimerkiksi maskisuosituksilla mahdollistaa hieman normaalimpi elämä ilman tiukkoja rajoituksia. Sen takia näitä asioita on tärkeää miettiä ennakoivasti jo tässä vaiheessa”, hän sanoo.