Murhasta epäillyillä 12 henkilöillä on mittava rikoshistoria.

Helsingin poliisi tiedotti viime viikolla ottaneensa kiinni 12 henkilöä aikuisen miehen murhasta. Lähes kaikilla kahdellatoista murhasta epäillystä on aikaisempaa rikoshistoriaa.

Epäiltyjen mittava rikostausta pitää sisällään muun muassa varkauksia, vahingontekoja, huumausainerikoksia, pahoinpitelyjä, rattijuopumuksia ja ryöstöjä. Osa rikoksista on tuomittu käräjäoikeudessa törkeiksi.

Epäillyistä 10 on miehiä ja kaksi naisia. Toinen naisista on joukon nuorin, 22-vuotias. Muut epäillyt ovat iältään 26–46-vuotiaita.

Poliisi on ollut tähän mennessä hyvin vaitonainen tapahtumista.

”Kyllä se poikkeuksellista on”, jutun tutkinnanjohtaja Jukka Larkio sanoi viikonloppuna HS:lle viitaten epäiltyjen suureen määrään. Muuten hän ei ole rikosepäilyjä tai tutkinnan etenemistä kommentoinut.

Epäillyistä miehistä nuorin on 26-vuotias. Hänet on tuomittu vuonna 2017 törkeästä ryöstöstä kolmeksi vuodeksi vankilaan. Helsingin käräjäoikeuden tuomion mukaan rikos oli erityisen raaka ja julma. Törkeän ryöstön lisäksi mies on tuomittu aikaisemmin muun muassa rattijuopumuksesta, vahingonteosta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

40-vuotiaalla epäillyllä miehellä on useita kymmeniä tuomioita Helsingin käräjäoikeudesta, syinä muun muassa huumausainerikokset ja rattijuopumus.

31-vuotias epäilty mies oli mukana vuonna 2017 suuressa huumausainerikoksessa, jossa oli kyse kymmenientuhansien Subutex-tablettien hallussapidosta. Mies tuomittiin vankeuteen huumausainerikoksesta ja törkeästä huumausainerikoksesta.

Myös murhasta epäillyillä naisilla on molemmilla aikaisempaa rikostaustaa. 22-vuotias nainen on esimerkiksi tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa muun muassa ryöstöstä ja huumausainerikoksesta.

Ylen mukaan vain yhdellä epäillyistä, 46-vuotiaalla miehellä, ei ole aikaisempaa rikostaustaa Helsingin, Länsi-Uudenmaan tai Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta.

Henkirikoksen uhri oli poliisin mukaan aikuinen mies. Teko tapahtui Helsingissä 28.–29. heinäkuuta eli tiistain ja keskiviikon aikana.

Rikos tuli poliisin tietoon keskiviikkona, ja perjantaihin mennessä 12 ihmistä oli otettu kiinni.

Kaikki epäillyt vangittiin sillä perusteella, että heitä epäillään murhasta todennäköisin syin.

HS:n tietojen mukaan epäillyt ovat ainakin osin alamaailman tiedossa, vaikka jutussa ei ole kyse raskaan sarjan ammattirikollisten tekemisistä.

Epäiltyjen taustoja HS on selvittänyt henkilö- ja rekisterilähteistä. Eräs epäillyistä kuuluu esimerkiksi samaan osuuskuntaan tunnetun takavuosien ammattirikollisen kanssa.

HS:n tietoonsa saamissa seikoissa on kyse henkilöiden taustoista, eivätkä nyt tutkitun henkirikoksen syyt ole selvillä.

Syytteiden nostamisen määräaika on 8. lokakuuta.

Oikaisu 4.8.2020 kello 11.15: Toisin kuin jutussa luki aikaisemmin, 22-vuotias epäilty nainen on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa muun muassa ryöstöstä ja ja huumausainerikoksesta, ei törkeästä varkaudesta ja törkeästä ryöstöstä.