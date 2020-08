Helsingin koronaneuvontapuhelin on pahasti ruuhkautunut lisääntyneiden soittojen vuoksi. Myös koronaviruksen näytteenottokapasiteetti on kuormittunut niin, että jono koronavirustesteihin on venynyt useampaan päivään.

”Viime viikolla kysyntä selkeästi tuplaantui”, sanoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Aiemmin kesällä neuvontapuhelimeen tuli puheluita keskimäärin 600–700 viikossa. Noin viisi viikkoa sitten puheluiden määrä alkoi kasvaa, ja nyt puheluita tulee päivässä noin 500 kappaletta.

Suuresta kysynnästä johtuen puhelinneuvonnassa voi olla kymmenien minuuttien jono.

”Jos useampi ihminen soittaa samaan aikaan, meillä ei ole irrottaa vastaajia niin paljon, että voisimme reagoida kaikkiin puhelupiikkeihin”, Lukkarinen sanoo.

Myös koronavirustestien näytteenotto on ruuhkautunut.

Lukkarisen mukaan kaikille testeihin hakeutuville ei ole pystytty antamaan aikaa edes seuraavalle päivälle yhteydenotosta, vaan testiin pääsyä on pitänyt odottaa parikin päivää.

”Viime viikolla tällainen oli ennenkuulumatonta. Tällä viikolla olemme joutuneet antamaan aikoja ylihuomiselle, kun seuraavalle päivälle ei ole mahtunut. Tämä ei ole tietenkään hyväksyttävää”, hän sanoo.

Kesäkuussa helsinkiläisiltä otettiin koronavirustestejä päivässä noin 300 kappaletta. Testien määrä on sittemmin moninkertaistunut. Esimerkiksi pelkästään viime viikon maanantaina helsinkiläisiltä otettiin 800 koronavirusnäytettä.

”Testausmäärät alkoivat kasvaa noin kuukausi sitten. Sen jälkeen on ollut tasaista nousua. Teemme jatkuvasti uusia ennätyksiä viikko- ja päivätasolla”, Lukkarinen sanoo.

Lukkarisen mukaan koronavirustestauksen ja soittojen määrän kasvu johtuu osin siitä, että liikkeellä on koronaviruksen lisäksi myös flunssaa.

”Koronaviruksen näytteenottokriteereiden mukaan näytteenottoon on ohjattava, jos on vähäisiäkin oireita. Meihin ollaan yhteydessä nyt paljon”, hän sanoo.

Näytteenottokapasiteettia kuitenkin pyritään lisäämään koko ajan, jotta kasvavaan kysyntään pystyttäisiin reagoimaan nykyistä paremmin.

Esimerkiksi Helsingin keskustaan suunnitellaan kahta uutta näytteenottopistettä.

”Paikkoja ei ole vielä varmistettu, mutta ne sijoitetaan mahdollisimman hyvien liikenneyhteyksien lähelle”, Lukkarinen sanoo.

”Mietimme myös satamatarkastusten tarvetta. Se voi vaikuttaa näytteenottopisteiden sijainteihin.”

Näytteenottokapasiteettia pyritään kasvattamaan rekrytoimalla lisää henkilökuntaa.

”Me olemme jo rekrytoineet ja rekrytoimassa lisää henkilökuntaa. Kaikkeen kysyntään pyritään vastaamaan lisärekrytoinnilla”, Lukkarinen sanoo.