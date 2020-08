Tukholmankadun ja Topeliuksenkadun risteyksestä lähtee yksisuuntainen pyöräkaista, joka kulkee ajoradan reunassa Topeliuksenkadulla. Kaista kapenee nopeasti ja päättyy vain muutamien metrien jälkeen alkamisestaan suoraan reunakiveen. Pyöräkaistan päätyttyä pyöräilijän pitäisi siirtyä rinnakkaiselle ajokaistalle bussien ja autojen sekaan.

Heti kaistan päättymisen jälkeen edessä on myös bussipysäkki. Tämä Meilahdessa sijaitseva pyöräkaista on vain yksi esimerkki Helsingin luokattomasta pyörätiesuunnittelusta, sanoo tuore liikennetekniikan ja maankäytön suunnittelun diplomi-insinööri Taneli Pärssinen.

”Tämä on todella vaarallinen. Eihän kukaan autoilija osaa tässä väistää pyöräilijää.”

Pärssinen teki diplomityönsä Helsingin kaupungille pyöräliikenteen liikennevalo-ohjauksen kehittämisestä. Nykyään hän työskentelee konsulttiyhtiö Swecolla pyöräliikenteen suunnittelijana.

Sanottavaa Helsingin pyöräilijöiden olosuhteista riittää.

Pärssisen mielestä pyöräilijöiden ohjaamisesta jalankulkuopastimilla pitäisi luopua kokonaan.

Pärssisen mielestä Helsingin risteysalueet on lähes poikkeuksetta suunniteltu kehnosti pyöräilijöitä ajatellen.

Järjestelyt ovat heikot esimerkiksi Töölön tullin kohdalla Tukholmankadun ja Mannerheimintien risteyksessä.

Pärssinen kulkee alueella lähes päivittäin, ja hänkin on hämmentynyt.

”Kukaan ei tiedä, miten Mannerheimintie pitäisi ylittää, jos haluaa päästä Tukholmankadulta vastakkaiselle puolelle kohti Laakson sairaalaa.”

Opasteiden puuttuminen viestii hänen mukaansa siitä, että pyöräliikennettä ei ole otettu riittävän tosissaan.

”Että on ihan okei, jos pyöräväylät menevät vähän niin ja näin. Ajatellaan, että kyllä pyöräilijät selviävät ja löytävät tiensä jotenkin.”

Paremmalla suunnittelulla Helsinki olisi houkuttelevampi pyöräilijöille, mikä voisi edistää myös kaupungin tavoitteita kasvattaa pyöräilyn osuutta liikenteestä.

Helsingissä on viime vuosina panostettu voimakkaasti pyörätieverkoston laajentamiseen. Se ei Pärssisen mielestä kuitenkaan yksinään riitä.

Huomiota tulisi kiinnittää nykyistä enemmän risteysalueiden yhdenmukaisuuteen sekä ymmärrettävyyteen ja pyöräliikenteen sujuvuuteen. Tämä vaatii huomattavaa liikenteenohjauksen kehittämistä.

Ongelmia on erityisesti siinä, miten pyöräliikennettä ohjataan liikennevaloilla. Tai pikemminkin siinä, miten pyöräilijöille tarkoitettua valo-ohjausta ei ole.

Pyöräilijät ovat ainoita tienkäyttäjiä, jotka joutuvat seuraamaan ainakin kolmia erityyppisiä liikennevaloja risteysjärjestelyistä riippuen.

Ajoradalla pyöräilijät seuraavat ajoneuvo-opastimia, mutta useimmiten pyöräilijöitä ohjataan jalankulkuopastimilla. Lisäksi Helsingin kantakaupungissa on käytössä pyöräopastimia, joissa on polkupyörän kuva.

”Välillä on pyöräopastimia ja välillä ei ole, se hämmentää tosi monia. Minultakin kaverit välillä kyselevät, että hei Taneli, miten tässä oikein pitäisi pyöräillä ja mitä valoa katsoa. Se on merkki huonosta liikennesuunnittelusta”, Pärssinen kertoo.

Jalankulkuopastimista tulisi luopua pyöräilijöiden käytössä kokonaan, Pärssinen sanoo. Käytännössä Helsinkiin tarvittaisiin huomattavasti enemmän pyöräopastimia. Nyt niitä on koko kaupungissa noin 70 kappaletta.

Pyöräilijöiden kannalta valo-ohjaus on suunniteltu muutenkin kehnosti. Jalankulkuopastimien painonapit ovat yleisiä ja vihreiden valojen odotusajat erityisen pitkiä, jolloin pysähdyksiä tulee usein.

Mannerheimintien ja Stenbäckinkadun risteyksessä on pyöräilijöille oma valo. Uuden tieliikennelain mukaisessa opastimessa pyöräilijän kuva näkyy jokaisen valon kohdalla.

Pärssinen kaipaisi Helsinkiin myös pyöräliikenteen keskinopeuksiin sopivia vihreitä aaltoja. Aallot on kuitenkin suunniteltu autoille, jotka kulkevat huomattavasti kovempaa.

”Jos ajat Mechelininkadun pyöräkaistoja, saatat joutua pysähtymään pyörällä joka ikiseen liikennevaloon. Jos vihreän aallon etenemisnopeus olisi vaikkapa 20 kilometriä tunnissa, pyöräilijät pysyisivät mukana aallossa”, Pärssinen sanoo.

Pärssisen mukaan sellainen vihreä aalto nopeuttaisi hitaampia pyöräilijöitä ja vastaavasti hidastaisi nopeimpia, koska heidän ei ole kannattavaa kiihdyttää jokaisen valon jälkeen.

”Usein puhutaan siitä, että trikoopyöräilijät kaahailevat holtittomasti. Tämähän voisi olla yksi keino hillitä heitäkin.”

Pyöräopastimien lisääminen ja yhdenmukainen käyttö ympäri kaupunkia auttaisivat Pärssisen mukaan pyöräilijöiden lisäksi myös muita liikenteessä kulkijoita. Ne viestisivät selkeästi siitä, että risteyksissä saattaa tulla vastaan myös pyöräilijöitä.

Helsingin pyöräilykoordinaattori Oskari Kaupinmäki myöntää risteysalueita koskevan kritiikin osuvan osin oikeaan. Kaupinmäki oli yksi Pärssisen diplomityön ohjaajista.

”Parantamisen varaa on, mutta isossa kaupungissa on valitettava tosiasia, että viikossa, kuukaudessa tai parissakaan vuodessa ei välttämättä tapahdu muutoksia. Pyöräliikenteen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä”, Kaupinmäki sanoo.

Hän muistuttaa, että Helsingin pyöräliikennettä on kehitetty toden teolla vasta tällä vuosikymmenellä. Kaupungin ensimmäinen pyöräliikenteen tavoiteverkko ja suunnitteluohje hyväksyttiin vuonna 2012.

Sitä ennen liikennesuunnittelussa vallitsi vielä ajattelu, jossa pyöräliikennettä ei nähty tasavertaisena kehittämiskohteena muihin liikennemuotoihin verrattuna.

Esimerkiksi valo-ohjausta on ruvettu pohtimaan vasta viime aikoina.

”Kahdeksan vuotta on lyhyt aika kehittää liikennejärjestelmiä. Valoristeykset, joita Helsingissä ja muualla Suomessa on, on tehty aiempien periaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaisesti. Silloin pyöräliikennettä ei otettu samalla tavalla huomioon”, Kaupinmäki sanoo.

”Sekava liikennevalo-ohjaus on ehdottomasti ongelma. Yksi merkittävä parannus olisi jalankulkuopastimella pyöräliikenteen ohjaamisessa luopuminen siellä, missä pyöräliikenne on eroteltu jalankulusta.”

Kaupinmäki myöntää, että myös risteysten opasteet ja pyöräteiden merkinnät ovat Helsingissä monin paikoin puutteellisia. Parannuksia on kuitenkin odotettavissa.

Helsingissä valmistellaan uutta pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa. Sen yhtenä tavoitteena on luoda kaupunkiin sujuvat pyöräreitit, joilla on selkeät risteysjärjestelyt ja joilla jalankulku ja pyöräliikenne erotellaan laadukkaasti toisistaan.

Muutoksia on jo vireillä. Tällä hetkellä opasteita uudistetaan uuden tieliikennelain mukaisiksi. Lisäksi pyöräteiden merkintäohjeita ollaan päivittämässä. Niiden on tarkoitus selventää liikkumista myös risteysalueilla.

Pyöräilijöiden liikennevalo-ohjauksesta ei ole juurikaan käyty keskustelua Suomessa. Pärssisen mukaan syy on ainakin osin siinä, että pyöräliikenteen valo-ohjaus jalankulusta eroteltuna ei ole liikennesuunnittelijoille kovinkaan tuttua.

Aiemmin Suomessa on totuttu niputtamaan jalankulkijat sekä pyöräilijät yhteen, kun liikennesuunnittelussa on puhuttu kevyestä liikenteestä. Nykysuunnittelussa näin ei pitäisi Pärssisen mukaan tehdä. Esimerkiksi uudessa tieliikennelaissa pyöräliikenne ja jalankulku on eroteltu selkeästi toisistaan omiksi kulkumuodoikseen.

”Kevyen liikenteen perinne on edelleen aika vahva, ja se näkyy valitettavasti erityisesti liikennevaloissa”, Pärssinen sanoo.

Diplomityötä tehdessään Pärssinen kävi opintomatkoilla Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa.

”Niissä kaupungeissa tuli sellainen olo, että pyöräily oli enemmän nautinto. Se oli sujuvaa ja helppoa ja tiesin aina, minne pitää mennä tai mitä valo-opastinta minun pitää katsoa.”

Esimerkkejä toimivasta pyöräilyinfrastruktuurista löytyy kuitenkin lähempääkin. Pärssisen mielestä Helsingin kannattaisi ottaa mallia Tukholmasta. Tukholmassakin pyöräilijöitä ohjattiin aiemmin jalankulkuopastimilla.

”Tukholmassa pyöräliikenne tunnistetaan aina ennakkoon, pyöräopastimia on kaikkialla ja niitä on helppo seurata ja noudattaa. Lisäksi Tukholma on ehkä henkisesti meitä lähempänä kuin Amsterdam ja Kööpenhamina”, Pärssinen sanoo.

Pärssisen mukaan pyöräopastimien käytön lisääminen Helsingissä ei edes vaatisi suuria muutoksia. Kyse on hänen näkemyksensä mukaan enemmänkin liikennesuunnittelun vakiintuneista periaatteista.

”Risteykset ovat valmiiksi täynnä liikennevalopylväitä. Meillä on jo olemassa kaikki keinot edistää pyöräilyä, mutta sitä ei oteta tosissaan. Valo-ohjausta pitäisi kehittää, jotta pyöräily olisi houkuttelevaa, sujuvaa ja turvallista”, hän sanoo.