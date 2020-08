”Minulle tuli sellainen olo, että Lintsillä voisi olla nyt jopa vähemmän porukkaa tämän takia”, sanoo Linnanmäelle päivää viettämään tullut Niina Haaksluoto.

Kyse on Linnanmäellä ilmi tulleesta koronavirukselle altistumisen mahdollisuudesta. Linnanmäellä on saattanut altistua virukselle, jos siellä on vieraillut sunnuntaina 26. heinäkuuta noin kello 15–18.

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo, että Linnanmäellä oli vieraillut seurue, jolla todettiin muutamia päiviä käynnin jälkeen koronavirustartunta. Näyttöä lisätartunnoista ei vielä ole.

”Tieto tuli meille terveysviranomaisilta”, Adlivankin sanoo.

Terveysviranomaiset tiedottivat asiasta, koska kaikki mahdollisesti tartunnan saaneet halutaan jäljittää.

Linnanmäellä on tänä kesänä muun muassa siivottu tehostetusti koko huvipuiston alueella. Jonoissa ja laitteissa on pyritty pitämään ihmisiä erillään. Käsienpesupisteitä on lisätty, ja turvaväleistä muistutetaan kyltein ja kuulutuksin.

Käsidesiä oli saatavilla Linnanmäellä sisäänkäynnin luona infopisteellä tiistaina.

Toteutuvatko turvavälit oikeasti?

”Turvaväleistä näytetään lipeävän joissain tapauksissa. Esimerkiksi laitteesta poistuttaessa monesti syntyy ruuhkaa, kun ihmiset keräilevät tavaroitaan”, kertoo Linnanmäellä päivää viettävä Jari Haaksluoto.

Huvipuiston tunnelma on samanlainen kuin normaalistikin pilvisinä kesäpäivinä. Puistossa on väljää, tosin joihinkin laitteisiin on jo muodostunut jonoja. Vain muutama satunnainen kasvomaski muistuttaa koronaviruksen olemassaolosta.

Itse tehtyyn maskiin pukeutunut Maija Korpioja sanoo, että kaikissa laitteissa välejä ei ole. Esimerkiksi puuvuoristoradassa ihmiset ovat pitkulaisessa vaunussa peräkkäin, kuten ennenkin.

Maija Korpioja käytti kasvomaskia Linnanmäellä.

Kummilastensa kanssa Linnanmäelle tullut Sami Lukkarinen puolestaan sanoo, että Linnanmäki on huolehtinut turvallisuudesta hyvin. Puistossa innokkaasti juoksentelevilta lapsilta turvavälit saattavat kuitenkin unohtua.

”Henkilökunta on hyvin pyrkinyt pitämään jonoissa ja peleissä seurueet erillään toisistaan”, hän sanoo.

Sami Lukkarinen kävi Linnanmäellä kummilastensa kanssa.

Tehdäänkö Linnanmäellä nyt jotain erityisiä toimenpiteitä tartuntojen estämiseksi?

Adlivankinin mukaan huvipuistossa on tehty jo alusta alkaen kaikki toimenpiteet, mitä pystytään tekemään tartuntojen estämiseksi.

Hän kertoo huomanneensa, että kesän edetessä turvaväleistä on Helsingissä alettu lipsua, niin kaupoissa kuin ravintoloissakin.

”Tämä on huvipuistossa myös haaste. Aiomme nyt lisätä turvaväleistä muistuttavia kuulutuksia. Jokaisella on myös oma vastuu turvavälin pitämisestä.”

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että Linnanmäen tapauksessa koronavirukselle altistumiset ovat tapahtuneet tilanteissa, joissa turvavälejä ei ole noudatettu.

”Altistumiset ovat tapahtuneet ulkona, ja turvavälit ovat olleet liian pienet.”

Linnanmäen Kieputin oli tiistaina lähes täynnä.

Lukkarisen mukaan lääkärit ovat huolissaan nykyisestä tilanteesta, sillä ihmisten käytöksessä on tapahtunut muutos kevääseen verrattuna.

”Kasvualusta on otollinen koronalle, jos ihmiset lakkaavat noudattamasta suosituksia”, hän sanoo.

Lukkarisen mukaan monet asiat, kuten ravintolassa käynti tai massatapahtumat, voidaan tehdä turvallisiksi, jos vain ihmiset noudattavat ohjeita.

”Linnanmäki ei voi vahtia kävijöitään joka hetki ja katsoa, noudattavatko he turvavälejä. Vastuu on myös yksilöllä”, Lukkarinen sanoo.

Helsingissä tunnelman rentoutumisen ovat huomanneet myös Linnanmäelle tulleet Chanda Mwaba, Rosa Autere ja Maija Sandqvist.

”Onhan tunnelma nyt ihan erilainen, kun baaritkin aukesivat. Keväällä kaikki olivat vielä paniikissa”, sanoo Autere.

”Ihmiset kyllä vielä katsovat, jos joku yskii julkisesti”, sanoo Sandqvist.

Kaveriporukan mielestä Linnanmäki on suoriutunut suhteellisen hyvin koronavirukseen varautumisesta. Käsidesiä on tarjolla lähes joka nurkalla, ja jonotus sujuu välejä noudattaen.

Chanda Mwaba (vas.) ja Rose Autere kävivät Linnanmäellä vanhassa puisessa vuoristoradassa.

Autere oli kuitenkin istutettu Kirnu-vuoristoradassa tuntemattoman ihmisen viereen.

Mwaba kuuli Linnanmäen koronavirustapauksesta ensimmäistä kertaa tänään. Pelottaako altistuminen?

”Ei pelota. Tuntuu että ihmiset ovat hyväksyneet, että korona on keskuudessamme. Jokaisen pitäisi muistaa huolehtia itsestään.”