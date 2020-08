Koronavirustesteihin kannustetaan nyt menemään matalalla kynnyksellä, vähäisemmistäkin oireista. Näytteenottoon ja tuloksien odottamiseen menee kuitenkin useampi päivä, mikä hankaloittaa monien yrittäjien työtä.

Helsinkiläinen palvelualan yrittäjä Tommi Elo kertoo joutuneensa astumaan sivuun töistä neljäksi päiväksi odotellessaan ensin koronatestiin pääsyä ja sitten tuloksia. Se on yrittäjälle pitkä aika pysyä kotona.

Elo omistaa kaksi rentoutuskelluntaa tarjoavaa yritystä.

”Otin yhteyttä terveydenhuoltoon perjantaina ja pääsin testeihin lauantaina”, Elo kertoo.

”Negatiiviseksi osoittautuneen tuloksen sain tiistaina puolen päivän jälkeen.”

HS uutisoi tiistaina, että koronavirustestiin pääsyä voi joutua odottamaan tällä hetkellä useamman päivän.

Elo omistaa rentoutuskelluntaa tarjoavat yritykset Float Kallion ja Float Roban. Hän sanoo olevansa huolissaan siitä, miten koronatestaukset ja tulosten odottelu vaikuttavat yritysten toimintamahdollisuuksiin.

”Meillä on ollut viimeisen kuukauden aikana neljä työntekijää poissa töistä testin takia. Jokainen poissaolopäivä maksaa yritykselle noin 160 euroa per henkilö”, Elo kertoo.

Kaikki testitulokset ovat osoittautuneet negatiivisiksi.

”Testitulokset täytyy saada nopeammin, jotta yritykset eivät kärsisi niin paljon. Syksystä tulee muuten monelle yritykselle mahdoton.”

Elon yrityksen tiloissa on kerrallaan maksimissaan kuusi ihmistä ja täytenä päivänäkin maksimissaan 24 asiakasta. Etäisyyksiä on siis helppo hallita, Elo sanoo.

Työpäivän aikana paikan päällä on oltava jatkuvasti joku työntekijöistä, eikä töitä ole mahdollista hoitaa etänä.

”Ongelma on se, että kun tiedetään testeissä kestävän kauan, niin sitä ei joka ikistä nenän kutitusta haluaisi mennä testaamaankaan. Ei yrittäjät eikä työntekijät, vaikka heille on painotettu, että matalalla kynnyksellä pitää mennä.”

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että keskimäärin ihmiset ovat päässeet näytteenottoon samana päivänä ja saaneet tuloksen vuorokauden aikana.

Koronavirustestien näytteenotto alkoi kuitenkin ruuhkautua viime viikolla.

”Ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää, että tulosten saamiseen ja näytteenottoon pääsemiseen menee niin pitkä aika. Nyt teemme todella töitä sen eteen, että näytteenottokapasiteettia lisätään ja viive poistuu”, Lukkarinen sanoo.

”Meillä on tavoite, että näytteen tulos tulee minimiajassa ja näytteeseen pääsee samana päivänä. Vuorokausi on mielestäni ihan maksimiaika siihen, että testattava saa tuloksen.”

Lukkarisen mukaan aikaisemmin kesällä netistä pystyikin varaamaan ajan jopa vain kahden tunnin päähän. Nyt liikkeellä on koronaviruksen kanssa samantyyppisiä oireita aiheuttavaa kesäflunssaa, ja testeihin on tullut ruuhkaa.

”Ihmisten on tärkeää muistaa, ettei negatiivinen testitulos täysin sulje pois koronaviruksen mahdollisuutta”, Lukkarinen muistuttaa.

”Toistuvasti on nähty, että testi ei ikään kuin nappaakaan koronaa esimerkiksi ajoituksen tai näytteenottotaktiikan takia. Siksi on tärkeää, että jos oireita on, ne sairastetaan kotona eikä mennä heti töihin.”