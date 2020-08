Etsitkö Helsingistä omistusasunnoksi yksiötä, joka maksaisi alle 100 000 euroa? Sellaisen löytäminen vaikuttaa tällä hetkellä liki mahdottomalta.

Keskiviikkona asunnonvälityspalvelu Oikotiellä ja Etuovella ei ollut Helsingissä tarjolla ensimmäistäkään omistusasunnoksi myytävää yksiötä, jonka saisi alle 100 000 euron hintaan.

Edullisin myynnissä oleva yksiö sijaitsee Suutarilassa Kaksostentiellä.

Vuonna 1971 rakennetun kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan asunnon velaton myyntihinta on 115 800 euroa. Kokoa asunnolla on 27,5 neliömetriä, ja siihen kuuluu oma terassi sekä piha.

Myynti-ilmoituksen mukaan taloyhtiöön on tehty viemärisaneeraus vuonna 2015 ja suunnitteilla on sähkö- ja käyttövesisaneeraus. Tänä vuonna asunnosta on remontoitu keittiö ja uusittu pinnat.

Halvemmalla voi löytää itselleen kaksion.

Kontulassa nimittäin myydään 47 neliön kaksiota 109 000 eurolla. Taloyhtiössä on tällä hetkellä käynnissä linjasaneeraus.

Kontulassa myynnissä oleva kaksio on halvempi kuin Helsingissä myytävät yksiöt.

Liki samaan hintaan on myynnissä 55-neliöinen kaksio Mellunkylässä. Saanatunturintiellä sijaitsevan kaksion velaton myyntihinta on 109 500 euroa. Myös tässä taloyhtiössä on käynnissä linjasaneeraus ja edessä on myös vesikattojen saneeraus.

Yksiöitä suurempia ja halvempia asuntoja löytyy muitakin. Esimerkiksi Mellunmäessä kaupataan 47,5-neliöistä asuntoa 114 000 eurolla ja Kontulassa 57-neliöistä kaksiota 115 000 eurolla.

Helsingin toiseksi edullisin yksiö löytyy Mellunkylästä, jossa on myynnissä 31 neliömetrin asunto erillisellä keittiöllä ja lasitetulla parvekkeella 125 000 euron velattomaan myyntihintaan.

Jo tehdyistä tai mahdollisista tulevista remonteista ei asunnon myynti-ilmoituksessa kerrota.

Mellunkylässä myynnissä olevan asunnon tehdyistä tai mahdollisista tulevista remonteista ei ilmoituksessa kerrota.

Malmilla Vilppulantiellä taas on myynnissä 29-neliöinen yksiö lasitetulla parvekkeella, jonka velaton myyntihinta on 128 000 euroa.

Myynti-ilmoituksen mukaan taloyhitön lämmitys-, vesijohto-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät sekä piha-alue on juuri kunnostettu.

Malmilla on myynnissä yksiö 128000 eurolla.

Suutarilan, Mellunkylän ja Malmin yksiöiden jälkeen myytävien yksiöiden hinnat nousevatkin jo reilusti ylöspäin.

Seuraavaksi halvinta yksiötä myydään 139 000 eurolla. Kyseessä on Maunulassa Metsäpurontiellä sijaitseva parvekkeellinen 27 neliömetrin yksiö.

Maunulassa Metsäpurontiellä sijaitsevasta yksiöstä pyydetään 139000 euroa.

Vuonna 1954 rakennettuun taloon on tehty putkiremontti vuonna 2015 ja käyttövesiputket on uusittu vuonna 2019. Taloyhtiön pitkän aikavälin suunnitelman mukaan odotettavissa on tulevina vuosina myös muun muassa ikkunoiden ja parvekkeen ovien saneerausta, huoneistojen lukitusten uudintaa ja maalämpövaihtoehdon selvittäminen.

HS uutisoi viime viikolla koronavirusepidemian lisänneen erityisesti pientalojen kysyntää pääkaupunkiseudulla.

Kiinteistönvälityksen keskusliiton (KVKL) mukaan etenkin rivitalojen myynti on pysynyt koronaepidemian aikana kerrostaloja vilkkaampana.

Maaliskuussa kerrostaloasuntojen myynti pääkaupunkiseudulla kasvoi 6,3 prosenttia, kun samaan aikaan rivitalojen myynti kasvoi peräti 23,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Huhtikuussa asuntokauppa romahti, mutta rivitalokauppa kävi silti kevään ajan kerros- ja omakotitalokauppaa vilkkaampana.

Kesäkuussa taas omakotitalokauppa vilkastui niin, että kasvua tuli edellisvuoteen nähden 4,5 prosenttia. Samaan aikaan kerros- ja rivitalokauppa pysyivät pakkasella. Heinäkuun aikana pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat ovat kuitenkin palanneet koronavirusepidemiaa edeltävälle tasolle.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hintakehitys on pysynyt koronavirusepidemiasta huolimatta vakaana vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä eli huhti-kesäkuussa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla vuoden 2020 toisella neljänneksellä noin kaksi prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Edelliseen neljännekseen verrattuna hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 1,4 prosenttia.

Myös uusien osakeasuntojen hinnat nousivat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna noin kaksi prosenttia.

Vanhan kerrostaloyksiön keskimääräinen neliöhinta vuoden toisella neljänneksellä oli Helsingissä 6 546 euroa. Keskimääräisissä neliöhinnoissa on kuitenkin kaupungin sisällä suuria eroja. Esimerkiksi Helsingin keskustassa vanhan kerrostaloyksiön keskimääräinen neliöhinta oli 8 506 euroa.

