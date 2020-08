Perheasuntojen kysyntä on noussut vuokramarkkinoilla. Hekan vuokra-asunto Arabianrannassa.

Perheasunnoista on nyt kova pula pääkaupunkiseudulla, kertoo Timo Metsola, Vuokraturvan toimitusjohtaja.

Perheasuntojen kysyntä on Metsolan mukaan ollut aikaisemmin, jopa viimeisen kymmenen vuoden ajan, varsin matalaa pieniin asuntoihin verrattuna.

”Keväällä koronaviruksen saapuessa tapahtui mielenkiintoinen käänne. Vuokrattavien perheasuntojen kysyntä kasvoi voimakkaasti.”

Perheasuntojen kysynnän nousu näkyy myös muissa kasvukeskuksissa. Tällä hetkellä on käynnissä perheasuntojen kohdalla vuokranantajan markkinat, Metsola sanoo.

”Ei se nyt ihan tappeluksi mene, mutta kyllä pääkaupunkiseudulla tilanne on, että jos perheasuntoja tulee meille vuokrattavaksi, ne menevät todella nopeasti. Jos vain olisi enemmän välitettävää, niin nekin varmasti menisivät.”

Kuluvana kesänä perheasuntojen poikkeuksellisen kova menekki on säilynyt vuokramarkkinoilla, Metsola sanoo. Se on ollut yllättävää, koska samaan aikaan asuntokauppa on elpynyt ja kuluttajaluottamus parantunut.

”En tiedä, taittuuko kysyntä syksyllä, mutta vielä tällä hetkellä on selkeästi pulaa perheasunnoista.”

Tilanne poikkeaa aikaisemmista vuosista, sillä usein tähän aikaan vuodesta vuokra-asuntomarkkinat käyvät kuumana opiskelijoiden kesken, jotka etsivät itselleen yksiötä. Nyt opiskelijat saapuvat todennäköisesti koronavirustilanteen takia opiskelupaikkakunnilleen ripotellen, koska osalla etäopiskelut jatkuvat vielä syksyllä.

”Siinä mielessä tämä on mukavampi tilanne. Yleensä tilanne on juuri nyt kuin pikkujoulujen taksijonossa: kaikki tulevat yhtä aikaa, eikä kenelläkään ole kivaa.”

Sakari Rokkanen, Suomen Vuokranantajat ry:n ekonomisti, muistuttaa, että ylipäätään kaikkien vuokra-asuntojen kysyntä on kasvanut tänä vuonna paljon.

”Vuokravälityssivustot ovat rikkoneet ennätyksiä tänä keväänä”, Rokkanen kertoo.

Rokkanen muistuttaa, että suositut asunnot kuten keskustayksiöt ovat edelleen todella suosittuja.

”En usko, että ihmisten asumismieltymykset ovat tässä muutamassa kuukaudessa muuttuneet radikaalisti. Kun vuokra-asuntojen kysyntä on yleisesti kasvanut, voi tämä näkyä myös perheasuntojen suosion nousuna.”

Taloudellinen epävarmuus, joka tässä tapauksessa johtuu monella koronakriisistä, voi vaikuttaa ihmisten haluun ostaa asuntoja.

”Jos on vaikka lomautettuna, ihmisillä saattaa olla huoli siitä, että onko kyseiseltä paikkakunnalta mahdollista työllistyä. Silloin voi tuntua turvallisemmalta vuokrata asunto ostamisen sijaan.”