Kiinteistöt

Nyt se on lopullisesti sinetöity: Muumi-tuotteiden ja -tuotemerkin valvojataho Moomin Characters ei muuta Lapinlahden sairaalaan.

Historiallisen rakennuksen sijaan yritys muuttaa uudiskohteeseen Helsingin kantakaupungissa. 2 500 neliön tiloihin muuttavat Moomin Charactersin lisäksi myös konserniin kuuluvat Förlaget-kustantamo, teosoikeuksien myynnissä asiakkaitaan edustava Rights & Brands sekä muumiyhtiön sisältötuotantoa ja verkkokauppaa pyörittävät yritykset.

Lisäksi tiloihin tulee muumikauppa ja kulttuurin monitoimitila. Rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2023.

Muumiyhtiötä johtava Roleff Kråkström ei halunnut torstaina tarkentaa uusien toimitilojen tarkkaa sijaintia. Hän kuitenkin sanoo niiden sijaitsevan lähellä Lapinlahden sairaalaa ja Moomin Charactersin nykyistä toimistoa, joka on Salmisaaressa Länsisataman kaupunginosassa.

”Saimme juuri sen, mitä halusimme. Tonttivaraus on tehty ja vuokrasopimus allekirjoitettu. Enää rakennuslupa puuttuu, mutta sen saaminen on todennäköistä”, Kråkström sanoo.

Uudiskohteeseen on tulossa muitakin toimijoita, mutta Kråkströmin mukaan muumikonserni on ankkurivuokralainen. Tällä viitataan siihen, että konserni on hankkeessa keskeisessä roolissa.

Kohteen arkkitehti on esimerkiksi kuunnellut muumiyhtiön toiveita rakennuksen suunnittelussa.

Moomin Characters -konsernin eri toiminnot ovat tällä hetkellä ripoteltuina pitkin kaupunkia. Muutto tarkoittaa kaikkien niiden saamista saman katon alle.

Esimerkiksi Rights & Brands on merkittävä toimija alalla: se hoitaa Mauri Kunnaksen, ruotsalaisen taidemaalari Carl Larssonin ja Astrid Lindgrenin kirjoista tutun kuvittajan Ilon Wiklandin töiden oikeuksia.

”Viihdymme muuten nykyisessä toimistossamme, mutta tila on käymässä liian pieneksi”, Kråkström sanoo.

”Omistamme valtavan määrän pohjoismaista kuvitustaidetta, ja tarvitsemme teoksillemme ja arkistoillemme poikkeuksellisen paljon tilaa.”

Moomin Characters on ollut viime aikoina paljon esillä, sillä yrityksen piti muuttaa Lapinlahden sairaalan tiloihin. Samalla sairaalaan olisi avattu pohjoismaista kuvataidetta esittelevä museo ja Tove Janssonin kotimuseo. Hankkeen kaatumista on puitu mediassa tiuhaan.

Kråkströmin mukaan muumiyhtiö etsii edelleen tiloja pohjoismaisen kuvataiteen museolle, vaikkakaan ”ei kovin aktiivisesti”.

”Museotila vaatii arkkitehtonista jylhyyttä. Tuleva toimistorakennuksemme ei sovi siihen tarkoitukseen, vaikka sinne näyttelytilaa tuleekin. Ajatuksena on, että kyseiset tilat tarjoaisivat suomenruotsalaiselle kulttuurille uuden alustan.”

Kråkström on aiemmin kertonut, että useat varteenotettavat kiinteistönomistajat ovat ottaneet muumiyhtiöön yhteyttä ja tarjonneet tilojaan vuokralle Tove Janssonin kotimuseota ja pohjoismaisen kuvataiteen museota varten.

Yksi ehdokkaista on entinen Suomen rakennustaiteen museo Kaivopuistossa. Tiina ja Antti Herlinin säätiö osti rakennuksen tämän vuoden alussa ja aikoo kunnostaa sen yleishyödyllistä yhteiskunnallista toimintaa varten.