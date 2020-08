63-vuotias helsinkiläinen Jarmo Karpakka aikoo nostaa yli 50-vuotiaiden miesten terveysongelmat esille ennenäkemättömällä tavalla.

Vastikään yksityisiä terveydenhoitopalveluja tarjoavan Mehiläisen lääketieteellisen johtajan tehtävästä eläköitynyt Karpakka on nimittäin päättänyt kävellä elo-lokakuun aikana Jäämereltä Itämerelle. Matkaa on yhteensä 1 400 kilometriä.

Tarkoitus on matkan aikana nostaa esiin miehiseen terveyteen liittyviä asioita.

”Miesten elinajanodoite on Suomessa kasvanut, mutta terveiden elinvuosien odote ei ole kasvanut samassa suhteessa”, Karpakka kertoo puhelimitse mustikoiden poimimisen lomasta.

Projektin nimi on Via Uomo - Miehen tie ja sitä tukee opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva Aikuinen -ohjelma.

Matka on määrä taittaa jalan pelkän repun kanssa. Mukaan lähtevät kuitenkin tukijoukot: Vaimo Marjaana Karpakka ajaa asuntoautolla päivittäiseen määränpäähän, johon Jarmo Karpakka saapuu jalan nukkumaan.

Päivittäistä kävelyä tulee noin 30 kilometriä.

”Sehän on pelkkää alamäkeä kun pohjoisesta lähtee Helsinkiin.”

Taival alkaa Norjasta Varangerbotnista 18. elokuuta ja etenee Ivalon, Rovaniemen, Oulun, Jyväskylän, Hämeenlinnan ja Hyvinkään kautta Helsinkiin. Pysähdysten aikana Karpakka toivoo saavansa mahdollisuuksia kertoa miesten terveysasioista esimerkiksi paikalliselle medialle.

Aivan kylmilteen Karpakka ei lähde taittamaan yli tuhatta kilometriä. Hänellä on pitkä kokemus rinkkavaelluksista. Omaa kuntoaan mies on pitänyt yllä myös muun muassa maratonharrastuksella.

Koronakevään ja -kesän aikana Karpakalla on ollut hyvin aikaa totuttaa kroppaansa tulevaan fyysisesti rankkaan suoritukseen.

”Olen muun muassa tehnyt joka päivä 12,5 kilometrin kävelylenkin vajaassa kahdessa tunnissa. Aika monta äänikirjaa siinä on samalla ehtinyt kuuntelemaan.”

Karpakka on toiminut lähes 30 vuotta terveydenhuollon johtotehtävissä sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Liikuntalääketieteen erikoislääkärinä häntä kiinnostavat kunto- ja terveysliikunnan vaikutukset ihmisten terveyteen.

Karpakka kertoo viikottain videoblogissaan matkakuulumisia sekä käsittelee jotain miehiseen terveyteen liittyvää asiaa.

Hän tuottaa myös Olipa kerran mies -verkkosivustolle tietoiskuja miesten ikämuutoksista, yleisimmistä sairauksista, mielenterveydestä sekä seksuaalisuudesta.

Monelta suomalaiselta keski-iän ylittäneeltä mieheltä liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat Karpan mukaan unohtuneet. 50–60-vuotiaita miehiä koskettavia ongelmia ovat hänen mukaansa alkoholin ja tupakan käyttöön liittyvät riskit sekä ylipaino.

”Aika monen aikuisen miehen vyötärö ylittää 100 senttimetriä. Silloin terveelliset elämäntavat ovat päässeet repsahtamaan joltain osin.”

Karpakan mukaan osittain kyse on länsimaalaisesta nykyaikaisesta elämäntavasta, jossa ruumiillista työtä on tarjolla yhä vähemmän.

Mistä sitten keski-iän ylittäneen miehen olisi hyvä aloittaa, jos elämäntapoja haluaisi lähteä parantamaan?

”Ensimmäisenä voisi mennä peilin eteen ja katsoa tilannetta. Sitten olisi hyvä pohtia mikä on tärkeää elämässä ja mitä haluaa vielä tehdä.”

Karpakka painottaa, että 50–60-vuotiaalla miehellä on vielä pitkä elinkaari edessään, eikä muutosten tekeminen ole koskaan liian myöhäistä.

”Liikkuminen ei tarkoita, että pitäisi miettiä maratonin juoksemista. Arki on täynnä valintoja. Sillä on merkitystä meneekö portailla vai hissillä tai autolla vai jalan. Kaikki liikkuminen on plussaa.”

Liikkuva aikuinen on tämän vuoden alussa toimintansa aloittanut ohjelma, jonka tarkoituksena on tehdä liikkuvasta elämäntavasta ja aktiivisuudesta uusi normaali.

Ohjelma puhuu ennen kaikkea arkiaktiivisuuden puolesta ja pyrkii saamaan liikkeelle ne 80 prosenttia työikäisistä, jotka eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi.