Destian työmaa Helsingin Alppiharjussa. Hämeentien remontin on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Helsingin Alppiharjussa vastavalmistunutta asfalttia sahataan auki Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksessä. Alueella on Destian työmaa.

Upouuden asfaltin aukirepimistä on ihmetelty muun muassa Facebookin Puskaradio Helsinki -ryhmässä. Tietyömaa on Alppiharjun ja Sörnäisten rajalla, Alppiharjun puolella.

Tietyöt ovat jokakesäinen riesa, ja tänäkin kesänä niitä tehdään lähellä Hämeentietä myös esimerkiksi Sörnäisten rantatiellä.

Sörnäisten rantatiellä tehdään tietöitä.

Miksi äskettäin valmistunutta asfalttia nyt sahataan, Destian Hämeentien työmaan päällikkö Sirpa Hämäläinen?

”Rakensimme suunnitelman mukaan, mutta suunnitelmaan tuli myöhemmin muutos”, Hämäläinen sanoo.

Asfaltti on revittävä auki, sillä tarkoituksena on asentaa alueelle kolme uutta hulevesikaivoa, kertoo Hämäläinen. Yksi kaivoista tulee raitiovaunukiskojen kohdalle ja kaksi ajoradan reunalle. Katua on myös tasattava.

Destia ja kaupunki päättivät yhdessä suunnitelman muuttamisesta. Tarkoituksena on tehostaa kadun kuivumista.

Hämälainen sanoo, ettei ole vielä tiedossa, kauanko asfaltin avaaminen ja hulevesikaivojen rakentaminen Helsinginkadulla kestää.

”On mahdotonta ennustaa tarkkaa aikamäärettä, sillä emme ole vielä kaivaneet kohtaa kokonaan auki.”

Hämäläisen mukaan aikataulun antaminen on hankalaa, sillä vielä ei tiedetä vanhan olemassa olevan tekniikan ja muiden mahdollisten esteiden sijaintia.

Hämeentien työmaan pitäisi valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

”On kadunkäyttäjän etu, että lopputuloksesta tulee paras mahdollinen.”