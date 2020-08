Espoon kaupungin terveysasemien ajanvarausnumerossa ja koronalinjalla on ruuhkaa. Espoon kaupungin mukaan puhelinlinjoille tulee tällä hetkellä noin 2 100 puhelua päivässä: näistä noin 600 koskee korona-asioita ja 1 500 muita asioita. Puhelumäärä on noin 80 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten.

Koronalinjalle kehotetaan soittamaan, jos on lieviäkään oireita. Kaupungin internetsivuilla kerrotaan, että korona-asioissa soittajille soitetaan takaisin saman päivän aikana.

Koronavirustestiin on viime viikkoina hakeuduttu aiempaa enemmän, joten omaa testiaikaa voi joutua odottamaan parikin päivää. Espoossa näytteet ottaa Huslab. Matinkylään on tällä viikolla avattu toinen näytteenottopiste ja muitakin laajennuksia on tulossa.