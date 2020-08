”Vaikka viha on raju ilmaisu, olen käyttänyt sitä pukuani kohtaan”, Laura Pensasmäki sanoo.

Kaiken piti olla täydellistä, kukkakoristeita myöten. Helsinkiläinen Laura Pensasmäki, silloin vielä Attenberg, oli haaveillut nuoresta pitäen omista häistään. Ajatusleikeissään hän oli suuressa linnassa ja otti oikein ajoitettuja valssiaskeleita puvussa, jossa olo tuntui siltä, kuin olisi prinsessa.

Naimisiinmeno ja kirkkohäät olivat tavoittelemisen arvoisia unelmia, joita odotellessa ehti kuvitella kaiken valmiiksi. Ehkä vähän liiankin valmiiksi.

Kun häät vihdoin olivat ovella, Pensasmäki vihasi hääpukuaan.

Se on tavallinen tarina, sanoo käytettyjä hääpukuja ja -asusteita Helsingissä myyvän Lovebirds-liikkeen omistaja Erna Karimo. Pettyneisiin morsiamiin törmää jatkuvasti.

Karimon mukaan syy harmitukseen voi olla esimerkiksi se, että morsian ei ole päässyt tavoitepukunsa mukaiseen painoon.

Joillekin morsiamille puolestaan voi tulla yllätyksenä, että netistä tilattu puku ei vastaa lainkaan sille asetettuja ennakko-odotuksia. Kuvissa upealta näyttänyt luomus voi paljastua sovitusvaiheessa joksikin ihan muuksi.

”Jotkut ehtivät ajatella, että he saavat muutamalla satasella upean hääpuvun.”

Laura Pensasmäkeä harmittaa se, ettei hän vielä kolme vuotta sitten, häidensä aikaan, ymmärtänyt keskittyä asioihin, jotka ovat oikeasti tärkeitä.

Karimo kertoo, että kaikki ompelijat eivät välttämättä ole halukkaita muokkaamaan tai korjaamaan niin sanottuja halpispukuja. Lovebirds ei ota lainkaan myyntiin sellaisia netistä tilattuja pukuja, jotka ovat merkittömiä.

Vaikka valtaosa morsiamista hankkii pukunsa vähintään puoli vuotta ennen häitään, joukkoon mahtuu niitäkin, jotka ovat liikenteessä vasta viime hetkellä. Jotkut ovat kriisissä jo ostetun puvun kanssa, joillekin tilaus ei ole ehtinyt sovitussa ajassa, ja joillekin sokkona tilattu puku on osoittautunut hutiostokseksi.

”Meille tulee usein myyntiin täysin käyttämättömiä merkkipukuja, kun morsian on päätynyt johonkin toiseen vaihtoehtoon. Tällöin on usein kyse siitä, että päätös on tehty äkkiseltään esimerkiksi messutarjouksen perusteella”, Karimo sanoo.

Hän korostaa, että tärkeintä on, että puku istuu kantajalleen.

Morsianten kanssa keskustellaan usein siitä, mitkä leikkaukset ovat kulloisellekin morsiamelle sopivimpia. Oman koon kanssa kannattaa olla rehellinen, eikä pukua kannata etsiä liian aikaisin.

Karimo muistuttaa, että hääalalla tulee uusia trendejä jatkuvasti, joten liian ajoissa ostettu puku saattaa lähellä h-hetkeä tuntua liian vanhanaikaiselta.

Juhlapukuliike Seremonian omistaja Minna Toikka sen sijaan korostaa hyvissä ajoin liikkeellä olemista. Tältä kesältä kiireisin häähumu alkaa jo olla ohi, mutta tulevana kesänä naimisiin tahtovien kannattaa hänen mukaansa aloittaa suunnittelu jo varsin pian.

”Pettymyksiä ei tule, kun tilaamme omilta valmistajiltamme morsiamelle samanlaisen puvun, jota hän on pystynyt sovittamaan ja näkemään myymälässä.”

Seremoniassa monien pukujen toimitusaika on 4–6 kuukautta, ja lisäksi aikaa täytyy jättää myös mahdollisille muutostöille. Toikka kertoo, että tänä vuonna liikkeessä asioineet morsiamet ovat sijoittaneet pukuunsa keskimäärin noin 850 euroa.

Laura Pensasmäki kuvasi pukuaan ennen häitään.

Hiljattain Tuusulaan muuttaneen Laura Pensasmäen, 29, tapauksessa hääpukukatastrofi johtui ainakin osittain liian aikaisesta suunnittelusta.

Hän meni miehensä Jouni Pensasmäen kanssa kihloihin vuonna 2011, mutta lopulta häitä tanssittiin vasta elokuussa 2017.

Katalogikuvasta löytynyt täydellinen puku ei enää häiden alla tuntunutkaan omalta.

Ensimmäisenä Laura Pensasmäkeä alkoi ahdistaa käytettynä ostetun puvun olkaimettomuus. Miltä käsivarret näyttäisivät, kun painoa oli kertynyt? Oliko puku enää oikean kokoinen?

Hän kyseenalaisti hankintansa useaan otteeseen ja päätti aloittaa elämäntapamuutoksen. Sen seurauksena Pensasmäki pudotti painoaan liki 30 kiloa ja laihtui kolme kokoa pienemmäksi. Samalla se tarkoitti sitä, että puku piti kiikuttaa ompelijalle. Muokkauksille kertyi hintaa, eikä olkainten tekeminenkään ollut ilmaista.

”Se oli joku käännekohta, jolloin olin hukassa oman kroppani kanssa. Puku alkoi tuntua enemmän taakalta kuin unelmalta. Ompelijakin nimesi puvun Iisakinkirkoksi.”

Vaikka lopputulos vastasi tismalleen Pensasmäen mittoja, vain muutamaa kuukautta ennen häitään hän harkitsi vielä uuden puvun hankkimista. Budjetti ei kuitenkaan antanut periksi.

Nyt, kolme vuotta häidensä jälkeen, Pensasmäki kuvailee hääpukuhankintaansa surkuhupaisaksi matkaksi. Hän kokee uponneensa syvälle hääkuplaan, eikä tunnista itseään enää samaksi ihmiseksi.

”Kuvitelmani ovat olleet epärealistiset.”