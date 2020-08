HS seurasi, miten elokuinen perjantai-ilta sujuu Helsingin keskustassa. Uutisten mukaan koronavirustartunnat ovat lisääntyneet erityisesti nuorten keskuudessa.

Helsingin Kaivopuiston nurkasta löytyy katos, jossa neljä kaverusta nauttii perjantai-illan huumasta. I’iltään he ovat 18 vuoden molemmin puolin. Loppuviikosta on luvattu poikkeuksellisen lämmintä.

Roni Kiljusta, Alli Puhakkaa, Tobias Nybergiä ja Markus Karhua eivät erityisemmin huoleta uutiset siitä, että uusista koronavirustartunnoista aiempaa suurempi osa on todettu nuorilla ihmisillä.

”Ei se oo enää sillai päällä, nyt jengi nauttii. Ei nuoret osaa pysyä sisällä”, Kiljunen sanoo.

Nelikon mielestä kesä on ollut ”skidisti kuollut”, koska tapahtumat ja ulkomaanreissut ovat jääneet tyystin väliin. He sanovat, että jos koko kesäkin olisi pitänyt viettää kevään kaltaisissa karanteenioloissa, nuoret masentuisivat.

Kesän viimeiset hyvät ilmat eivät varsinaisesti kannusta sosiaalisen etäisyyden pitämiseen. Kaikki neljä toivovat, että syksyllä voisi palata fyysisesti koulunpenkille.

”Vähän mennyt moti[vaatio]”, myöntää Nyberg.

Alessandro Belerini, Johanna Nurmi ja Sara Mutta pystyttivät piknik-kojun Sinerbychoffin puistoon.

Koffin puiston kesäillan ylivoimaisesti hienoin eväspaikka löytyy Alessandro Bereliniltä, Johanna Nurmelta ja Sara Muttalta.

Kolmikko odottelee muita ystäviään vielä paikalle, mutta tarkoituksena on juhlistaa kesän päättymistä. Heidän mukaansa kesä on ollut poikkeuksellinen lähinnä siksi, että yöelämässä ei ole tullut juuri käytyä ja matkailu on keskittynyt kotimaahan.

Kesän he kertovat sujuneen paljon kevättä mukavammin.

”Nyt tuntuu, että koronatilanne on helpottanut. Se ei kuitenkaan ole ehkä oikeasti niin. Mutta siltä se tuntuu, kun mediakaan ei ole enää rummuttanut niin kovaa”, Mutta sanoo.

Berelini on kotoisin Italiasta, jossa koronatilanne oli keväällä paljon Suomea pahempi. Hän näkee silti yhtäläisyyksiä maiden suhtautumisessa virukseen.

”Sääntöjä kunnioitetaan. Molemmissa maissa ymmärretään, että tilanne helpottaa vain tottelemalla.”

Emilia Hagner ja Anna Hiitola nauttivat auringosta Helsingin keskustassa perjantaina.

Amos Rexin pihamaalla syötävää taideteosta ihmettelevät kirkkonummelaiskaverukset Emilia Hagner ja Anna Hiitola. Kun heidän kesälomansa päättyy, nuoret naiset siirtyvät lukioon.

”Vähän jännittää se, että meneekö etäkouluksi. Olisi helpompaa tutustua uuteen kulttuuriin paikan päällä”, Hiitola sanoo.

Hagnerin mukaan hänen kesänsä on sujunut melko tavallisesti, koska hän harrastaa ratsastusta. Hevostallit olivat auki läpi kaikkien pandemiatilanteiden. Vain kisojen määrä väheni.

Hiitola ja Hagner eivät pidä yllätyksellisenä sitä, että koronatartunnat keskittyvät yhä enemmän juuri nuoriin ihmisiin.

”Nuoret eivät taida ymmärtää tilannetta samalla tavalla kuin aikuiset.”

Lily nuuhkaisee kukkaa. Vanhemmat seuraavat takana.

Kaksi- ja puolivuotias Lily nuuhkaisee kukkaa Eiranpuistossa. Isä Hannu Vainio ja äiti Emmi Kattelus yrittävät pysyä vilkasliikkeisen tyttärensä perässä.

Nuoren perheen kesä on sujunut pääosin toistensa seurasta nauttien. Kattelus sanoo, että kaveripiirissä ei ole juuri juhlia tai muita tapahtumia järjestetty virusriskin vuoksi.

Vainio sanoo, että kesässä ei ole ollut valittamista, mutta syksy hirvittää jo vähän.

”Toivottavasti ei tulisi toista aaltoa. Nyt pitää olla tarkkana.”

Lily ehti kipittää karkuun, kun äidin silmä vältti.

Autoa pakataan maalle lähtöä varten. Muru-koira haukkuu kuin viimeistä päivää. Muru on ollut onnellinen siitä, että sillä on ollut tavallista enemmän seuraa kotona.

Äiti Pirjo Mellin kertoo, että poikkeuskesä ja -kevät ovat kulkeneet mukavasti perhepiirissä.

Lapset Onni Saarela ja Tekla Mellin kuitenkin hieman korjaavat.

”On kyllä myös riidelty”, he sanovat.

Pirjo Mellin, Onni Saarela ja Tekla Mellin pakkaavat autoa.

Kesä on perheen mukaan tuntunut jopa hieman lomalta koronasta. Mennyttä kevättä he kuvaavat selvästi rankemmaksi.

”Vaara on jo hieman loitonnut. Suomi on loppupeleissä hoitanut asiansa hyvin”, sanoo Mellin.

Krista Maherilla on vakiopaikka kirjan lukemiselle. ”Älkää paljastako sitä”, hän naureskelee.

Unkarista kotoisin oleva Krista Maher rentoutuu ”salaisessa paikassaan” lukemalla kirjaa. Hän työskentelee terveydenhuollossa, ja töitä on piisannut poikkeusaikojen vuoksi tavallista enemmän.

”Välillä työntekijöitä ei ole ollut tarpeeksi”, hän sanoo.

Maher sanoo, että hän on viettänyt tavallista enemmän aikaa yksin, kun ihmiskontakteja on ollut syytä rajoittaa. Muuten on mennyt aika normaalisti.

”Olen lukenut ainakin enemmän!” hän hihkaisee.

Arto voitti Kai Backmanin kiivastempoisessa mittelössä.

Kai Backman ja hänen ystävänsä Arto saavat šakkipelinsä päätökseen, mutta kättely jätetään tälläkin kertaa väliin.

”Poikkeusajat ovat vaikuttaneet pelaamiseenkin. Lähikontaktissa šakissakin ollaan.”

Kai ja Arto ovat seuranneet koronauutisointia tarkasti. He eivät ole ihmeissään siitä, että tartunnat ovat uudessa nousussa ja erityistä nousua näkyy juuri nuorimmissa ikäpolvissa. Se ei ole yllätys, kun katsoo esimerkiksi puistokaljoittelusta täyttyviä puistoja.

”Ehkä nuorisolla on patoutunut keväällä sellaista tunnetta sisään, että nyt pitää nähdä kavereita”, Backman arvelee.

”Aikuisilla saattaa myös olla niin sanotusti enemmän pelissä”, hän lisää.

Arto komppaa vieressä.

”Turha tässä kuitenkaan ketään on syytellä. Samassa veneessä ollaan.”