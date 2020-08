Kivistö on yksi pääkaupunkiseudun uudisalueista. Asiantuntijoiden mukaan Helsinkiä rakennetaan tulevaisuudessa yhä enemmän täydennysrakentamisena.

”Markkinaehtoisessa tuotannossa perheasuntoja ei synny riittävästi ilman sääntelyä.”

Näin todetaan Helsingin kaupunginkanslian valmistelemassa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) luonnoksessa.

AM-ohjelma laaditaan kerran valtuustokaudessa, ja uusin ohjelma tulee päätöksentekoon tulevan syksyn aikana.

AM-ohjelmassa linjataan pääperiaatteet siitä, miten asumista kehitetään Helsingissä seuraavan neljän vuoden aikana.

Yksi linjattava asia on se, minkäkokoisia asuntoja kaupunkiin rakennetaan. Kyseessä on linjaveto, joka perinteisesti herättää tunteita. Tuoreen luonnoksen muotoilu perheasuntojen rakentamisen tarpeesta ehti herättää jo aiemmin kesällä keskustelua Twitterissä. Esimerkiksi asuntosijoitusyhtiö Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen ihmetteli kaupungin linjavetoa uudistuotannon asunnoista.

Kaupunki linjasi edellisessä AM-ohjelmassaan, että uudistuotannosta vähintään 50 prosenttia tulee toteuttaa asuntoina, joissa keittiön lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Tämä linjaus on uudessa luonnoksessa jäämässä voimaan. Niemisen mukaan samaan aikaan asiakkaista kolme neljäsosaa hakee yksiöitä tai kaksioita.

HS kysyi kolmelta asuntorakentamisen asiantuntijalta, mitä mieltä he ovat linjauksesta. Miten kaupunkia tulisi seuraavan neljän vuoden ajan rakentaa?

Vuokranvälityksen konkarin, Vuokraturvan toimitusjohtajan Timo Metsolan mielestä Helsingin asuntomarkkinoiden merkittävin ongelma on se, että pieniä yksiöitä on rakennettu jo vuosia liian vähän. Hänen mukaansa kaupunki on ”kärvistellyt yksiöpulassa” nyt 15 vuotta.

Ongelma yksiöiden vähyydessä on Metsolan mukaan se, että edullisimman mahdollisen asunnon hinta on liian korkea. Pienten, alle 20-neliöisten yksiöiden vuokra on kivunnut jatkuvasti lähelle isompia yksiöitä, ja taas yksiöiden vuokrat lähelle kaksioita.

”Vielä parikymmentä vuotta sitten asuntojen hintaviuhka levisi kauniisti kaarelle. Nykyään miniyksiöiden ja kaksioiden hintaero on kaventunut hämmästyttävän pieneksi. Kyseessä on hyödyke, jonka kysyntä on hurjasti suurempi kuin tarjonta, ja siksi siitä voi pyytää todella korkeaa hintaa.”

Metsola vertaa tilannetta Pori Jazzeihin. Porissa on heinäkuisin samaan aikaan kaksi massatapahtumaan, Jazzit ja Suomi-Areena. Niiden aikana vaatimatonkin hotellihuone maksaa maltaita.

Poriin ei kuitenkaan kannata rakentaa valtavasti lisää hotelleja, koska muun ajan vuodesta ne olisivat tyhjiä. Sen sijaan Helsingin asuntomarkkinoilla ei Metsolan mukaan tarvitse jäädä Pori Jazzien tilanteeseen, vaan uusille pienille asunnoille riittäisi kysyntää hyvin.

”Kun kaupungin kasvuvauhti on näin kova, kuviteltavissa ei ole vaihtoehtoa, että pieniltä yksiöiltä loppuisi kysyntä. Vaikka niin kävisi, niin sanotusti pahin seuraus olisi se, halvimman mahdollisen asunnon hinta tippuisi alas. Se taas vain lisäisi kaupungin vetovoimaa”, Metsola sanoo.

Metsolan mukaan perheasuntojen riittävyydestä keskusteltaessa olennaista on ajatella pääkaupunkiseutua kokonaisuutena, eikä kaavoituspäätöksiä tulisi tehdä, kuin Helsinkiä ympäröisi maaseutu.

”Jos katsotaan vain Helsinkiä, näyttää, että perheasuntoja ei ole riittävästi. Mutta kun otetaan tarkasteluun myös Espoo ja Vantaa, asuntojen suhde muuttuu huomattavasti tasapainoisemmaksi.”

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.

Helsingin yksiöpula syntyi Metsolan mukaan 2000-luvun alussa, kun kaupunki otti käyttöön vaatimuksen 75-neliömetrin keskipinta-alasta, joka tuli toteutua kaikilla rakennettavilla tonteilla. Edellisessä AM-ohjelmassa vaatimuksesta luovuttiin, mutta tilalle tuli vaatimus kolmesta tai useammasta huoneesta vähintään puolessa uudisasunnoista.

Metsolan mielestä kaikista kaavamaisesti asunnon kokoa sääntelevistä vaatimuksista tulisi luopua kokonaan. Metsola käyttää esimerkkinä Oulua, joka on hänen mukaansa näin toimiessaan onnistunut luomaan toimivat asuntomarkkinat.

”Oulussa rakennetaan sitä, mitä asiakkaat haluavat. On siellä ollut ylilyöntejäkin, 2000-luvun alussa tehtiin hulppeita Nokia-taloja, mutta sen jälkeen markkinat ovat korjanneet itseään ja on rakennettu muun ohella paljon pieniä asuntoja.”

Metsola ei kannata sitä, että markkinat saisivat toimia täysin vapaasti. Olennaista on hänen mukaansa rakentaa kaikkia sellaisia asuntokokoja, joita asiakkaat kulloinkin haluavat.

Helsingin kaupungin yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala on Metsolan kanssa eri mieltä siitä, miten markkinoiden tilanteisiin pitäisi reagoida.

”Vaikka pienten asuntojen kysyntä on lisääntynyt niin kaupungin tehtävä on huolehtia monipuolisuudesta. Tämän hetken markkinan perusteella ei voida suunnitella kaupunkia 50 vuodeksi”, Rajala sanoo.

Rajala ottaa esimerkiksi Vantaan Kivistön, jonne on hänen mukaansa rakennettu jo liikaa pieniä asuntoja. Pohjimmiltaan kyseessä on periaatteellinen kysymys siitä, kuinka vapaasti markkinoiden tulee antaa toimia.

”Nyt se alue on kopitettu yksiöillä. Jos markkinat saavat toimia vapaasti, rakennetaan helposti vain senhetkisen kysynnän mukaan.”

Metsolan mukaan taas Kivistön pienasuntovaltaisuus ei ole ongelma. Päinvastoin ilmiö on hänestä terve.

”Kun on huomattu, että asunnot eivät mene aivan kuumille kiville, hintoja on jouduttu vähän laskemaan.”

Metsola ei pidä riskinä sitä, että esimerkiksi koronaviruksen myötä pääkaupunkiseudun veto hidastuisi. Hänen mukaansa pienten asuntojen hintojen kilpailukyky vain lisäisi kaupungin vetovoimaa sekä Suomen sisällä että verrattuna esimerkiksi Tallinnaan ja Tukholmaan.

Pienten asuntojen kysyntää on viime vuosina kasvattanut paitsi pääkaupunkiseudun imu, myös lisääntynyt yksin asuminen. Vuonna 2018 kaikista helsinkiläisistä ruokakunnista yksinasuvien osuus oli jo 49 prosenttia.

Rajala perustelee perheasuntojen painotusta ohjelmaluonnoksessa myös sillä, että alueet eivät saa liikaa eriytyä toisistaan. Alueellisen segregaation ehkäiseminen on ollut merkittävä osa Helsingin asuntopolitiikkaa jo vuosikymmenet.

Ajatus on se, että tietylle alueelle ei syntyisi yksiökeskittymää, mikä taas vetäisi alueelle vain saman ikäisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

”Meidän täytyy huolehtia siitä, että saman alueen sisällä on tarpeeksi erikokoisia asuntoja. Kun ihmisen elämäntilanne muuttuu, pitää voida löytää uuteen tarpeeseen vastaava asunto omalta alueelta”, Rajala sanoo.

Rajalan mukaan monipuolinen asuntotarjonta kunkin alueen sisällä on tärkeää siksi, että helsinkiläisetkin ovat kotiseuturakkaita.

”Kotipaikkatietoisuus ei ole vain maaseutuilmiö. Monella on niin, että kun kerran ollaan vaikka roihuvuorelaisia, niin ollaan aina.”

Rajala muistuttaa, että AM-ohjelman vaatimus huonelukumäärästä ei ole täysin pakottava. Vaatimuksesta voidaan joustaa, jos jollain alueella todetaan olevan jo valmiiksi runsaasti perheasuntoja.

Vuokraturvan Metsolankin mukaan on hyvä, että kaupunki pyrkii rakentamaan kaiken kokoisia asuntoja. HS uutisoi aiemmin tällä viikolla, että pandemian aikana vuokrattavien perheasuntojen kysyntä on yllättäen kasvanut.

Metsolasta on kuitenkin käsittämätöntä, että ohjelmaluonnoksessa ei mainita ratkaisua vaativien ongelmien joukossa kovaa pulaa pienistä yksiöitä.

Luonnoksessa linjataan, että tavoite on rakentaa vuosittain 300 ARA-asuntoa opiskelijoille ja nuorille, minkä voi nähdä viittaavan pieniin asuntoihin. Muuten pienten asuntojen riittävyyttä ei luonnoksessa mainita.

”Kyseessä on Helsingin asuntomarkkinoiden tulehtunein ongelma. On vaikea keksiä rationaalisia perusteluita sille, miksi pienten yksiöiden pulaa ei pyrittäisi helpottamaan”, Metsola sanoo.

Keskeinen huoli liian isojen asuntojen rakentamisessa on se, että yksinasumisen lisääntyessä ihmisillä ei ole niihin varaa. Kohtuuhintaisen asumisen edistäminen on yksi uuden AM-ohjelmaluonnoksen tärkeimmistä periaatteista.

Rakennusteollisuuden toimitusjohtajan Aleksi Randellin mukaan hintoja pystytään taklaamaan parhaiten vähentämällä pakottavaa sääntelyä.

”Markkinat toteuttavat sitä, mitä ihmiset ja asiakkaat haluavat. Erilaiset rajoitustoimet ovat omiaan nostamaan valmiiden kohteiden hintaa”, Randell sanoo.

Hintaa nostavia vaatimuksilla Randell viittaa esimerkiksi juuri uudisasuntojen kokovaatimuksiin ja muita tiloja koskeviin vaatimuksiin sekä erilaisiin kalliisiin suunnitteluratkaisuihin. Ikävä totuus on Randellin mukaan se, että hinta ja laatu eivät voi aina kulkea täysin käsi kädessä.

”Jos halutaan, että uusille alueille saadaan aikaiseksi hinnaltaan edullisempia asuntoja, niin niissä ei voida velvoittaa vaatimuksilla, jotka faktisesti nostavat hintaa.”

Tärkein hintojen nousua hillitsevä tekijä on Randellin mukaan kaavoittamisen määrä ja nopeus. Prosessit ovat hänestä tällä hetkellä Helsingissä liian hitaita.

”Jos uuden asemakaavan toteuttaminen rakennusvaiheeseen asti kestää 7 vuotta, se on pitkä aika. Jos pääomat ja resurssit ovat pitkään kiinni jossain hankkeessa, se nostaa väistämättä valmiin asunnon hintaa.”

Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Yleiskaavapäällikkö Rajala on Randellin kanssa kaavoituksen hitaudesta tyystin eri mieltä. Hänestä kaavaprosessit etenevät Helsingissä nopeasti, jos ottaa huomioon laatutavoitteet ja ristiriitaiset intressit, joita alueisiin kohdistuu.

Rajala kertoo, että lyhimmillään rakentamisvaiheeseen voidaan päästä alle vuodessa. Suurin ongelma kaavojen voimaansaamisessa on hänen mukaansa hallinto-oikeuden hitaus valitusten käsittelyssä.

Kaavoituksen nopeuteen vaikuttaa kaupungin omien prosessien ja valitusten käsittelyn lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki, jota uudistetaan parhaillaan.

Sekä Randell että Metsola kiittelevät kaupunkia siitä, että vuosittaiset tavoitteet rakentamisen määrästä on viime vuosina saavutettu. Helsingin tavoite on rakentaa joka vuosi 7 000 uutta asuntoa.

Kaikki kolme haastateltavaa näkevät myös selvänä asiana sen, että vuosittaiset uudet asunnot rakennetaan tulevaisuudessa yhä enemmän täydennysrakentamisena. Sitä ei kuitenkaan ole aivan helppo tehdä niin, että samalla pidetään kiinni kohtuuhintaisten asuntojen tavoitteesta.

Valmiilla asuinalueilla on vakiintuneet hintansa, joiden tasoille uudiskohteetkin asettuvat. Lisäksi asuntosijoittaminen perustuu pitkälti oletukseen, että asunnon arvon nousuun tai sen säilymiseen voi luottaa. Ei siis ole välttämättä velallisen kaupunkilaisen etu, että alueen hintataso laskee uudistuotannon myötä.

Aleksi Randellin mukaan on kuitenkin selvää, että pienten ja edullisempien omistusasuntojen tarjonnasta täytyy pitää kiinni.

”Jos niitä ei pystytä tarjoamaan riittävästi, ajaudutaan Tukholman tielle. Siellä tilanne on se, että asuntoja ei yksinkertaisesti enää ole saatavilla riittävästi.”