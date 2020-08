Concierge Sami Joutsenvuo kohtaa työssään erikoisiakin toiveita, mutta suurin osa niistä liittyy esimerkiksi nähtävyyksiin tai ravintolasuosituksiin. Etenkin jälkimmäisessä on hyötyä verkostoista.

Hän voi järjestää sinulle helikopterikyydin tai limusiinin, varata pöydän lempiravintolastasi tai ihan vain varmistaa, että kaikki on hyvin. Hän on concierge ja työskentelee hotellissa.

Suomeksi concierge kääntyy lähinnä hotelliportieeriksi, ja maailmalla heitä verrataan jopa taikureihin ja ihmeidentekijöihin. Suomessa mittakaava on toisenlainen, mutta tehtävä sama: toteuttaa asiakkaan toiveet, olivatpa ne tavallisia tai outoja.

Yksi Suomen tunnetuimmista conciergeista on Hotel Katajanokassa nykyään työskentelevä Sami Joutsenvuo, 41.

Joutsenvuo kuvailee itseään ennen kaikkea asiakaspalvelijaksi, eräänlaiseksi aulaisännäksi. Koska työpaikkana toimii entinen vankila, oleellinen osa työnkuvaa on tarinoiden kertominen. Ympäristö suorastaan kannustaa kummitusjuttuihin ja historian kerrostumien sanoittamiseen.

”Ei tämä kuitenkaan mikään Linnanmäki ole.”

Neljä vuotta Katajanokan maisemissa työskennellyt Joutsenvuo ei pidä paikoillaan pönöttämisestä.

Siksi hän mieluummin kiertää työpäiviensä aikana ympäri hotellia ja menee suoraan asiakkaiden luokse. Koronapandemian aikana eteen on pakosta tullut hiljaisempia jaksoja.

On niitä päiviä, jolloin tiskin takana ei tapahdu mitään poikkeuksellista. Sitten on niitä, jolloin pääovista kävelee sisään maailmanluokan muusikoita. Viimeiset 20 vuotta conciergena toiminut Joutsenvuo muistaa uraltaan muutaman niin sanotun fanipoikahetken. Kerran huomio kiinnittyi vanhempaan rouvaan, jolla oli jakun alla bändipaita.

”Se näytti vähän hassulta. Kuuntelen itse raskasta musiikkia, joten kysyin, onko hän bändin fani. Hän vastasi, että tavallaan, ja kertoi olevansa kitaristin äiti.”

Joutsenvuo kertoi naiselle omasta henkilökohtaisesta suhteestaan bändiin. Huumorilla sävytetyt kertomukset johtivat siihen, että rouva herätti hotellihuoneessa nukkuneen poikansa puhelinsoitolla ja pyysi tätä käymään alhaalla. Lopulta Joutsenvuo sai mahdollisuuden sanailla suoraan yhtyeen kitaristin kanssa.

Yhtyeen tai kitaristin nimeä hän ei kerro. Asiakkaiden yksityisyys on hänelle ammatillinen kunnia-asia.

Vaikka moiset kohtaamiset eivät ole conciergen työssä täysin tavattomia, niitä ei osu kohdalle ihan joka viikko. Enimmäkseen asiakkaat ovat ulkomailta saapuneita bisnesvierailijoita, joilla on enemmän rahaa kuin vapaa-aikaa. Siksi monet ulkoistavat taksikyydin tilaamisen tai kukkalähetyksen hoitamisen alan ammattilaiselle.

Joutsenvuo on koulutukseltaan restonomi. ”Elän unelmaani, vaikka tämä on täysin tavallinen työ.”

Joutsenvuon mukaan välillä tuntuu siltä, että asiakaspalvelijan iällä ja sukupuolella on merkitystä. Kaikkia toiveita ja pyyntöjä ei kehdata kertoa ihan kenelle tahansa aulavirkailijalle.

Silti suurin osa conciergen asiakaspalvelusta linkittyy ravintolasuosituksiin, nähtävyyksiin, kyyteihin, kaupunkiopastuksiin ja kysymyksiin, joihin pitää löytyä nopeasti vastaus. Palvelua osataan toki myös vaatia. Kerran Joutsenvuo kävi asiakkaan kanssa useammassa eri huoneessa aistimassa sopivaa feng shuita. Jotkut asiakkaat edellyttävät erityiskohtelua.

”Joskus asiakas tulee sanomaan, että kuule, olen tottunut tällaiseen. Siihen voisi vastata, että kuule, tiedän, että puhut puppua.”

Joutsenvuo mainitsee esimerkin vauraasta arabimiehestä, joka oli varannut hotellista perushuoneen. Katajanokalla se tarkoitti ja tarkoittaa kahdesta entisestä sellistä tehtyä tilaa kylpyhuoneineen.

Kun asiakas lähti tiskiltä kohti majapaikkaansa, concierge arvasi hänen palaavan pian takaisin. Sinä päivänä hotelli oli varattu täyteen eikä ylimääräisiä huoneita kerta kaikkiaan ollut. Mies palasi Joutsenvuon eteen ja sanoi, että yleensä hotellien vaatehuoneet ovat sitä kokoa, mitä hänen silloinen huoneensa oli. Tällä kertaa Joutsenvuo tiesi, että asiakas oli oikeassa. Mitään ei kuitenkaan ollut tehtävissä.

Aika oli kuitenkin portieerin puolella, joten viiden päivän hotellivierailun aikana hän sai vähitellen voitettua miehen puolelleen. Se vaati kuuntelua, läsnäoloa ja viimeisen päälle hiottua tilannetajua.

”Siihen ei riitä, että kysyt, voitko tarjota juoman tai varata ravintolan.”

Joutsenvuo varmisti, että hän oli paikalla, kun asiakas poistui aamiaiselta. Hän jutteli niitä näitä, onki selville asiakkaan kiinnostuksen kohteet ja avasi keskusteluyhteyden. Tuolloin selvisi muun muassa se, että molemmat olivat vierailleet samoissa kaupungeissa ja samoissa hotelleissa.

Sami Joutsenvuo on maan tunnetuimpia conciergeja.

Viimeisenä iltanaan asiakas käveli Joutsenvuon luokse ja antoi tälle kiitoksena kultaiset kalvosinnapit. Alkupettymys oli vaihtunut tyytyväisyyteen. Conciergelle kyseessä oli erävoitto. Sellainen, jolle voi myöhemmin tuulettaa takahuoneessa.

Joutsenvuo muistuttaa, että jos hotellissa ylimalkaan työskentelee concierge, se kertoo jotakin paikan tasosta ja palvelun laadusta.

Hän on mielissään siitä, että ammattikunnan arvostus on noussut siitä, mitä se oli esimerkiksi 1990-luvun lopulla, jolloin monien hotellien johtoportaissa ajateltiin, että homman voi hoitaa kuka tahansa.

Nykyään tilanne on toinen.

Joutsenvuo kertoo rakastavansa sitä, että esimiehet arvostavat hänen panostaan. Tunne on molemminpuolinen, mikä selviää, kun hän kääntää hihaansa ylöspäin. Viime vuonna mies hankki Tuska-festivaaleilla käteensä tatuoinnin, jossa on samanlaiset avaimet, jotka koristavat hänen työasunsa kauluksia.

”Tämä on sydämeni asia, jota elän täysin.”

Joutsenvuon tatuointi viittaa hänen työhönsä.

Kansainväliseen Les Clefs d’Or (Kultaiset avaimet) järjestöön kuuluvaan Suomen Hotelliportieerit -yhdistykseen kuuluu Joutsenvuon mukaan tällä hetkellä noin 120 jäsentä, joista parikymmentä kantaa tunnustuksena ansaittuja kultaisia avaimia.

Vaikka concierge-titteliä voi periaatteessa käyttää kuka tahansa, viimeistään avaimista tunnistaa alan huiput. Niitä ei luovuteta kenelle tahansa, vaan conciergen tulee läpäistä kansainväliset vaatimukset ja saada suositukset kuntoon.

”Se on ihan oma prosessinsa, jolla varmistetaan se, ettei olla vain ohikulkumatkalla.”

Joutsenvuo kertoo, että Helsingissä conciergen palveluita tarjoavia hotelleja ovat Katajanokan lisäksi esimerkiksi Kämp, Fabian, Marski sekä Radisson Blu Plaza ja Seaside.

Parhaassa tapauksessa concierge hoitaa asiakkaalle puolentoista tunnin varoitusajalla yksityislentokoneen tai järjestää liput loppuunmyytyyn oopperakonserttiin. Joutsenvuolla on kokemusta molemmista.

Niitäkin hetkiä on tullut eteen, jolloin asiakkaalle on joutunut tuottamaan pettymyksen. Koska lakia ei lähdetä rikkomaan, antibioottien tai seksipalvelujen tilaaminen on mahdoton tehtävä. Onneksi niitä kysytään nykyään huomattavasti harvemmin kuin vielä 2000-luvun alussa.

Sen sijaan vaikkapa kanakorin järjestäminen hotellihuoneeseen keskellä yötä ei ole mahdottomuus.

Mitä paremmat verkostot conciergella on, sitä paremmin hän pystyy järjestelemään asioita. Jos ravintola on varattu täyteen, ravintolapäällikön tuntemisesta saattaa olla yllättävää hyötyä. Kerran Joutsenvuo järjesti ravintola Kappelin Sibelius-menun äärelle säveltäjän Amerikasta asti saapuneet sukulaiset.

”Soitin ravintolapäällikölle ja sanoin, että ymmärrät varmaan, miksi näille ihmisille kannattaa tehdä tilaa.”

Joutsenvuo toivoo, että ravintolat tekisivät aktiivista yhteistyötä hänen ammattikuntansa edustajien kanssa. Vaikka concierget tuntevat oman kaupunkinsa keskivertoa paremmin, uusia ravintoloita ilmestyy katukuvaan niin usein, että niiden kaikkien tunteminen ja muistaminen on haastavaa.

”En tiedä, miten tunnettu ammattiryhmä olemme. Välillä sitä toivoo, että ravintolat lähestyisivät suoraan meitä conciergeja ja pyytäisivät käväisemään. Itselläni ei ole mahdollisuutta tai varaa käydä viitenä päivänä viikossa ravintolaillallisella tutustumassa tarjontaan.”

Etenkin kesäaikaan nähtävyyksien ja vinkkien perään kysellään paljon. Kirkkonummella asuva Joutsenvuo muistuttaa, että Helsinki on paljon enemmän kuin sen keskusta.

Conciergen työssä on etu, jos osaa kertoa muustakin kuin tuomiokirkosta tai Uspenskin katedraalista. Ne ovat paikkoja, jotka ovat monille Helsingissä usein majoittuneille bisnesasiakkaille entuudestaan tuttuja.

”Jos pystyn lähettämään asiakkaan muualle, teen sen.”