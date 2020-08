Ilmastonmuutos

Kansalaistorilla alkaa tänään maanantaina syömälakko. Protestin taustalla on Elokapina-ympäristöliike, joka vaatii päättäjiltä ripeämpiä toimia ilmastonmuutoksen estämiseksi. Toistaiseksi syömälakossa on kolme ihmistä. Protestia ja sen tukitapahtumia järjestäviä ekokapinallisia on kymmeniä.

”Tämä on väkivallatonta suoraa toimintaa, joka tapahtuu parlamentaarisen järjestelmän ulkopuolella”, kertoo syömälakkoon osallistuva Elina Kauppila.

Tarkempaa aikataulua siitä, kauanko syömälakko kestää, ei ole annettu.

”Emme voi päättää tiettyä aikaa, jonka kaikki ovat syömättä. Jokainen kuuntelee omia rajojaan ja omaa kehoaan”, Kauppila sanoo.

Näillä näkymin kolme aktivistia aikoo asettua nälkälakkoon. Kuvassa Johan Wirzenius ja Samu Tyrväinen rakentavat leiriä.

Hänen mukaansa syömälakko sopii protestin muodoksi hyvin, sillä se on radikaali keino ympäristökriisistä muistuttamiseksi.

Kauppilan mukaan syömälakon ydinviesti on osoittaa, ettei poliittinen järjestelmä toimi riittävän nopeasti ilmastokysymyksissä. Hänen mukaansa ympäristökeskustelussa on korostettu liikaa yksilön valintoja, vaikka nopeita poliittisia toimia kriisin ehkäisemiseksi tarvittaisiin.

”Haluamme luoda tällaisella toiminnalla painetta poliittisia päättäjiä kohtaan”, Kauppila sanoo.

Protestiin osallistujat vaativat hallitukselta, että Suomi vähentää hiilipäästöjä 20 prosenttia vuoden 2021 aikana sekä 20 prosenttia jokaisena vuotena sen jälkeen.

Kansalaistorille on pystytetty kolme telttaa, joissa on ohjelmaa läpi viikon. Kauppilan mukaan kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan esityksiä ja osallistumaan.

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka vaatii eri maiden hallituksia kiireellisiin toimiin ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta.