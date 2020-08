Koronavirustesteihin pääseminen on ruuhkautunut pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä joissain kaupungeissa näytteenottoaikaa voi joutua odottamaan jopa kolme vuorokautta. Sen jälkeen pitää vielä odottaa näytteen valmistumista.

”Se on aivan liian pitkä aika”, myöntää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Testiin pitäisi Lehtosen mukaan päästä vuorokaudessa.

Ruuhkautuminen johtuu Lehtosen mukaan ennen kaikkea henkilökunnan puutteesta. Henkilökuntaa ei löydy tällä hetkellä tarpeeksi. Ei hoitamaan näytteenottoa, eikä käsittelemään ajanvarauksen kasvanutta potilasmäärää.

Lehtonen myöntää, että Hus teki arviointivirheen ennakoidessaan testimäärien kasvua.

”Olimme kyllä varautuneet testausmäärien kasvuun, mutta testeihin on hakeuduttu ennakoituakin enemmän. Ihmisten aktiivisuus heti lomien jälkeen on ollut suurempaa kuin odotimme. Myös kesänuhaa on ollut liikkeellä lisäämässä kysyntää”, Lehtonen sanoo.

Tilannetta yritetään helpottaa perustamalla pääkaupunkiseudulle sellaisia testauspaikkoja, joihin voi saapua ilman ajanvarausta jonottamaan pääsyä näytteenottoon. Yhden hengen näytteenottoon menee alle 5 minuuttia aikaa, Lehtonen huomauttaa.

Näytteiden käsittely ja analysointi sujuu Lehtosen mukaan tällä hetkellä suunnitelmien mukaan. Ongelma on siis nimenomaan näytteiden ottamisessa.

Hus:n laboratorio pystyy selvittämään noin 4 000 koronatestiä vuorokaudessa, mutta näytteitä pystytään ottamaan samassa ajassa vain noin 2 500.

Puute henkilökunnasta on ikuisuusongelma.

”Ei sitä hoitohenkilökuntaa vain oteta mistään. Ei sitä aina saa, ei edes rahalla. Meillä on ollut hoitohenkilökunnasta pulaa jo ennen koronavirusta.”

Hus valmistautui syksyn koronavirusaaltoon palkkaamalla 150 uutta hoitajaa näytteenottoon. Hoitajat ovat jo töissä. Osa palkatuista on ollut kesätöissä.

Lehtonen uskoo, että näytteenoton suorituskykyä on kuitenkin mahdollisuus nostaa tulevina viikkoina nykyisestä. Tähän pyritään yrityksillä siirtää muuta terveydenhuollon henkilöstöä näytteenottoon. Uutta henkilöstöä yritetään myös palkata.

Lehtonen ei kuitenkaan usko, että palkkaamalla löydettäisiin tarvittavaa määrää henkilökuntaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) esitti HS:ssa testauksen suorituskyvyn kasvattamista koko maassa nykyisestä 13 000 testistä 20 000 testiin vuorokaudessa.

Lehtonen ei pidä tavoitetta realistisena. Hus on tilanteessa puun ja kuoren välissä. Henkilökunnan lisääminen koronavirustestien näytteenottoon tarkoittaisi sitä, että hoitohenkilökuntaa olisi irrotettava nykyistäkin enemmän muusta terveydenhuollosta.

Se ei onnistu vaaditussa mittakaavassa, jos Hus haluaa selviytyä lakiin kirjatun hoitotakuun mukanaan tuomista velvoitteista. Näin voidaan Lehtosen mukaan tehdä vain tilanteessa, jossa eduskunta päättäisi helpotuksista hoitotakuun velvoitteisiin.

Valinta ei ole helppo. Hoitotakuusta lipsuminen tarkoittaisi muihin kuin koronavirukseen liittyvien sairauksien hoidon huononemista. Myös tällä olisi yhteiskunnalle suuret kerrannaisvaikutukset.

Vaikka pahin pullonkaula koronavirustestaamisessa koskee tällä hetkellä Helsingin seudulla näytteenottoa, on myös näytteiden käsittelyssä viivettä.

Testin tulosta joutuu odottamaan tällä hetkellä noin kaksi vuorokautta. Vielä kesän hiljaisina aikoina tuloksen saattoi saada alle vuorokaudessa.

Lehtosen mukaan testien käsittelyyn menevä aika ei kuitenkaan ole tällä hetkellä vielä kriittisen huono.

”48 tunnin vastausaika on kansainvälisesti verrattuna ihan hyväksyttävä suoritus. Tietysti sitä parempi mitä nopeampi.”

”Yritämme päästä takaisin tuohon kesän 24 tunnin vastausaikaan.”

Akuutteja tapauksia varten Husilla on käytössä pikatestejä, Lehtonen sanoo.

”Sellaisia tilanteita varten, joissa tarvitaan tieto hyvin nopeasti potilaan hoitoa varten.”

Entä voisiko ruuhkia purkaa ostamalla testauspalveluja nykyistä enemmän yksityisiltä yrityksiltä?

Lehtonen kertoo, että Hus neuvottelee yksityisen puolen yritysten kanssa parasta aikaa. Tavoitteena on selvittää, voitaisiinko Hus:n näytteenottoa tehdä yksityisellä puolella. Toisena vaihtoehtona olisi vuokrata yksityisen puolen hoitohenkilökuntaa Hus:n omiin näytteenottopisteisiin.

Vaikka yksityiseltä puolelta on saatavissa apua, se ei kuitenkaan yksin riitä ruuhkien purkamiseen. Lehtosen mukaan yksityisten yritysten kapasiteetti testaamiseen ei ole riittäävän suurta ruuhkan kokoluokan vuoksi.

