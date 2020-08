Koronavirustartuntojen lisääntymisestä huolimatta kuntokeskusketju Elixia nosti maanantaista alkaen ryhmäliikuntatuntien osallistujamääriä noin kymmenellä hengellä.

Se tarkoittaa, että maanantaista lähtien yhdelle ryhmäliikuntatunnille kuntokeskuksessa saattaa osallistua jopa 30 henkilöä. Kesällä tunneille sai osallistua 20 henkilöä, kun taas keväällä vain kymmenen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koko Suomessa todettiin maanantaina 17 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on ollut nousussa viimeisen viikon aikana. Esimerkiksi viime maanantaina Suomessa todettiin 36 koronavirustartuntaa ja tiistaina 21, kun kesän hiljaisimpina aikoina tartuntoja todettiin alle kymmenen päivässä.

Miksi siis ryhmäliikuntatuntien osallistujamääriä nostetaan juuri nyt, kun koronavirustartunnat ovat olleet nousussa?

”Noudatamme THL:n suosituksia ja sovitamme osallistujamäärät erilaisten tilojen kokoon”, kertoo Elixian maajohtaja Jussi Raita sähköpostitse.

Osallistujamäärissä otetaan huomioon ryhmäliikuntatilan koko. Kuntokeskusketjun koronatoimenpiteiden mukaan tunneilla noudatetaan turvaväliä, ja tuntien lopussa on varattu aikaa välineiden puhdistamiselle.

Maanantain muutoksen jälkeen osallistujamäärät ovat tunneilla 10–30 henkilöä tilan koko huomioiden.

”Pienessä studiossa osallistujamäärä on pienempi ja isoissa hieman isompi”, sanoo Raita.

Koronaviruksen mahdollisen toisen aallon suhteen Raita toivoo viranomaisilta aiempaa parempaa yhteistyötä mahdollisten muutosten suhteen. Hänen mukaansa Elixialla on ollut erikoisoperaatiot käytössä keväästä alkaen ja niitä jatketaan niin pitkään kuin tarpeellista.

Koronavirusrajoituksia on purettu kesän aikana tasaiseen tahtiin. Esimerkiksi yökerhoille ja ravintoloille sallittiin normaalit aukiolo- ja anniskeluajat 13. heinäkuuta alkaen ja hallituksen antama etätyösuositus päättyi elokuun alussa. Tosin suositusta pohditaan nyt uudelleen.

Myös sairaanhoitopiireissä ollaan nyt valmiimpia koronaviruksen mahdolliseen toiseen aaltoon.

”Tällä hetkellä huoli on enemmän siinä, että ihmiset eivät ihan tiedosta, että riskiä on. Aika huolettomasti käyttäydytään eikä pidetä turvaväliä, taisteluväsymystä on selvästi havaittavissa”, sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas sanoi HS:lle perjantaina.