Tässä on Helsingin pelastuslaitoksen uusin ase tulipaloja vastaan. Punaista pakettiautoa muistuttavaa ajoneuvoa kutsutaan nimellä kärkiyksikkö, ja sen tehtävänä on vastata latokselle erittäin kiusalliseen ongelmaan: hitauteen.

Palomiesten uusinta työkalua esittelee pelastuslaitoksen vastavalittu komentaja Jani Pitkänen.

Vastaavanlaisia autoja on tarkoitus hankkia Helsinkiin lähivuosina useita. Hankkeen taustalla on pelastuslaitoksen saama 20 miljoonan euron uhkasakko.

Aluehallintovirasto (avi) langetti vuonna 2019 Helsingin pelastuslaitokselle uhkasakon, koska se havaitsi, ettei pelastuslaitos ehdi alueellaan kaikille kriittisille paikoille asetetussa kuuden minuutin aikarajassa.

Avin selvityksessä ongelma-alueiksi nimettiin ennen kaikkea Pohjois- ja Koillis-Helsinki.

Ensimmäinen kärkiyksiköistä otetaan nyt käyttöön Konalassa. Toistaiseksi pelastuslaitos on vuokrannut tilat Konalan teollisuusalueelta, ja pysyvää pelastusasemaa rakennetaan parhaillaan lähettyville.

Seuraavat kärkiyksiköt on tarkoitus perustaa Kontulaan, Tapanilaan ja Vuosaareen.

Prioriteettijärjestys perustuu siihen, millä alueilla korkean riskin onnettomuuksia on tapahtunut eniten ja pelastuslaitos on päässyt paikalle hitaimmin.

Kärkiyksiköt ovat suunnilleen ambulanssin kokoisia, eli huomattavasti tavallisia pelastusyksikköjä pienempiä kalustoja. Niiden tehtävä on täydentää pelastusyksiköiden verkostoa Helsingissä.

Ihan kaikenlaisiin tehtäviin kärkiyksiköistä ei kuitenkaan ole. Niillä on valmius vastata tehtäviin, joissa ei vaadita savusukellusvalmiutta. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi roskalaatikkopalot, pienet öljyvahingot maa-alueella, pienet liikenneonnettomuudet ja ensihoitotehtävät.

Pitkäsen mukaan kärkiyksikköjen perustamisen jälkeenkin kaupunkiin jää yksittäisiä ruutuja, joiden alueilla puutteita kuuden minuutin tavoitteessa on aiemmin havaittu. Ruudulla tarkoitetaan yhden neliökilometrin kokoista aluetta.

Pitkänen sanoo olevansa hyvillään siitä, että pelastuslaitos on saanut mahdollisuuden lisätä yksikköjään. Hän pääsee aloittamaan kautensa tilanteessa, jossa laitoksen resurssit kasvavat.

”Syy miksi emme valittaneet uhkasakosta korkeimpaan hallinto-oikeuteen oli se, että mielestämme tätä ongelmaa ei ratkaista oikeudessa tappelemalla.”

Hän ei kuitenkaan pidä itsestäänselvänä sitä, että hyvä kehitys pelastustoimen resursseissa automaattisesti jatkuisi.

Uudet panostukset ovat kaupungille aina kuluerä. Yhden kärkiyksikön vuotuiset kustannukset ovat 700 000 euroa.

Jani Pitkänen aloitti Helsingin pelastuslaitoksen komentajana heinäkuun alussa.

Rahaa isompana ongelma Pitkänen pitää kuitenkin henkilöstön saatavuutta. Pelastusala kärsii jo tällä hetkellä työvoimapulasta.

Lisäksi Helsingin oman pelastuskoulun tulevaisuus on vaakalaudalla. Sisäministeriö on myöntänyt pelastuskoulun määräaikaisen toimiluvan vuoteen 2023. Viimeiset opiskelijat on määrä ottaa sisään vuonna 2021.

”Meillä ei ole mitään faktatietoa siitä, mitä tulee käymään. Kasvupaineita on muillakin pelastuslaitoksilla Uudellamaalla.”

Pitkänen kertoo, että kärkiyksiköiden perustaminen mahdollistaa paremmin tarvittavan henkilöstön hankkimiseen varautumisen. Kärkiyksikössä työskentelee 12 pelastajaa, kun tavallinen yksikkö vaatii 24 pelastajaa.

Uuden täysikokoisen pelastusaseman perustaminen kestää noin kolme vuotta, joten väliaikainen kärkiyksikkö antaa lisäaikaa tarvittavan työvoiman etsimiseen.

”Jos ajatellaan neljää pelastusasemaa, niin se vaatii sata pelastajaa töihin. Näitä ihmisiä ei ole meille valmiina missään, vaan joudumme ihan samoille markkinoille kaikkien muiden pelastuslaitosten kanssa”, Pitkänen sanoo.

Pitkäsen mukaan pelastustoimen työvoimapula on sisäministeriössä ja pelastustoimen korkeimmassa johdossa hyvin tiedossa.

”Viesti on kyllä välitetty. En halua joutua tilanteeseen, jossa meillä on yksikkö perustettu, mutta emme saa sinne tarpeeksi pelastajia töihin. Tämä ei saa kaatua siihen.”

Pitkänen kertoo, että uhkasakon langettamisen jälkeen pelastuslaitos sai kaupunkilaisilta asiasta palautetta laidasta laitaan.

”Sellaista viestiä on tullut, että vihdoin ja viimein toimintaa kehitetään ja on hyvä, että valvova viranomainen ottaa tiukan otteen.”

Hän haluaa muistuttaa, että kuuden minuutin aikaraja ei ole ainoa pelastuslaitoksen toiminnan laadusta kertova tekijä. Yksi selvä mittari on henkilövahinkojen määrä. Vahinkojen suhde pelastusyksikön nopeuteen ei kuitenkaan yksiselitteinen asia.

”Ei ole aina helppo arvioida, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme tulleet vähän myöhemmin. Tarkastelemme koko ajan sitä, mikä toimitusvalmiusajan merkitys on vahingoissa.”

Pitkäsen mukaan rakennuspalojen määrä on Helsingissä viimeisen viiden vuoden aikana ollut laskussa. Vuonna 2019 rakennuspaloja oli 94 ja palokuolemia kolme.

Toinen keskeinen vaikuttavuuden kriteeri on se, kuinka paljon pelastajien työ säästää rahaa. Toisin sanoen kuinka onnistuneesti pelastajat pystyvät ehkäisemään rakennusten kalliita, palovahingoista syntyviä korjaustöitä.

”Ajattelen niin, että ihmishenkien pelastaminen on meidän ykköstyömme. Eurot ovat euroja. Mutta kun vaikuttavuutta arvioidaan, puhutaan usein siitä, kuinka paljon meidän toimintamme säästää rahaa.”