Vantaan kaupunki on päättänyt irtisanoa toistuvasti työntekijöitään hyväksikäyttäneen siivousyrityksen kanssa tekemänsä sopimuksen puhtauspalveluiden hankinnasta.

HS kertoi heinäkuussa, että moni kotimainen siivousyritys hyväksikäyttää työntekijöitään laajalla kirjolla.

Lue Lisää: Siivoton ala

Jutun keskiössä oli SMC Palvelut -niminen yritys, jonka kanssa Vantaalla on ollut toistaiseksi voimassa oleva puhtauspalvelusopimus syyskuusta 2019 asti. HS:n jutun ilmestymisen jälkeen Vantaan kaupunki kertoi selvittävänsä, millaisiin toimenpiteisiin se voi ryhtyä sopimuksen suhteen.

Keskiviikkona 5. elokuuta kaupunki päätti irtisanoa yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen. Sopimuksella on kuuden kuukauden irtisanomisaika, joten se tulee päättymään 5. helmikuuta 2021.

”Meillä ja sopimuskumppaneilla on oikeus irtisanoa sopimus harkinnanvaraisesti kuuden kuukauden määräajalla. Nyt tätä perustetta on käytetty, koska julkisuudessa on vahvoja epäilyjä siitä, että yritys on käyttäytynyt epäasiallisesti”, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

”Tämä [sopimuksen irtisanominen] oli selkein ratkaisu. Vantaalla on nollatoleranssi henkilöstön epäasiallisen kohtelun suhteen.”

Viranomaisten arvion mukaan SMC Palvelut on riistänyt työntekijöitään toistuvasti.

Vuonna 2018 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi yhtiön maksamaan egyptiläiselle miehelle yli 32 000 euron korvaukset. Summa koostui työsopimuksen perusteettoman päättämisen korvaamisesta, syrjinnän hyvityksestä, maksamattomista palkoista ja vahingonkorvauksista. Tuomio ei ole lainvoimainen, ja se on vireillä hovioikeudessa.

Viljasen mukaan Vantaan kaupungilla ei ollut yrityksen kanssa sopimusta solmiessaan tietoa ongelmista, joita julkisuudessa on sittemmin noustettu esiin.

”Pyysimme yrityksestä hankintalain edellyttämän rikosrekisteriotteen, mutta siitä ei ilmennyt tätä käräjäoikeuden tuomiota”, hän sanoo.

Yrityksen sisältä kukaan ei myöskään ottanut yhteyttä kaupunkiin kertoakseen epäasiallisista olosuhteista, Viljanen kertoo.

”Heti, kun epäilykset tulivat tietoomme, kaupunki lähti selvittämään asiaa. Olemme reagoineet ja toimineet nopeasti.”

Sittemmin Vantaan kaupunki on tutustunut SMC Palveluiden käräjäoikeudessa saamaan tuomioon sekä kuullut Espoon kaupungin julkisuudessa kertomia tietoja yrityksestä. Myös Espoolla oli aiemmin sopimus SMC Palveluiden kanssa, mutta kaupunki irtisanoi sopimuksen heinäkuussa 2019.

Viljasen näkemyksen mukaan tapauksen käsittelyn yhteydessä ei ole ilmennyt mitään, mitä kaupunki olisi voinut tehdä toisin.

”Hankintamme eivät perustu koskaan pelkästään hintaan, vaan käymme läpi myös palvelun vaikuttavuutta ja vastuullisuutta sekä sen, että yritys noudattaa hyviä toimintatapoja. Tämän tapauksen yhteydessä ei ole ilmennyt mitään sellaista, että kaupunki olisi menetellyt väärin”, hän sanoo.

Vantaa ostaa vuosittain siivous ja puhtaanapitopalveluita lähes 18 miljoonalla eurolla. Nyt purettavan sopimuksen arvo on vajaa 150 000 euroa vuodessa.

”Meidän näkökulmastamme kyseessä ei ole kovin iso hankinta. Silti vaadimme kaikilta kumppaneiltamme hyvää henkilöstöhallintoa”, Viljanen sanoo.