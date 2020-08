Omaolo-palvelu on ilmoittanut, ettei koronatestiin ole vapaita aikoja Helsingissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu Omaolossa on tällä hetkellä ongelmia ainakin helsinkiläisten koronavirustestien ajanvarauksessa. Omaolo on väittänyt koronavirustaudin näytteenottoa aikaa varaavalle helsinkiläiselle, että vapaita aikoja ei ole.

Ajanvarausyrityksen jälkeen sivulle on tullut teksti ”vapaita aikoja ei ole”.

Näin ei pitäisi tapahtua, sanoo terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen Helsingistä.

”Omaolon kanssa meillä on nyt ollut ongelmaa”, sanoi Turpeinen HS:lle keskiviikkona iltapäivällä.

”Siinä on nyt ilmeisesti ollut tähän kuormitukseen liittyen hitautta.”

Helsingissä on Omaolon kautta voinut toukokuun puolivälistä lähtien varata koronavirustestejä, jos oirearvion mukaan sellaisen tarpeessa on. Koronavirustestauksessa on nyt ruuhkaa.

”Aikoja saadaan kyllä. Niitä avataan sitä mukaan, kun katsotaan, mikä on se paine. Sittenhän voi olla niin, että menee ne vähät ajat, ja ne eivät tule samalle päivälle, mutta kyllä aikoja koko ajan on”, Turpeinen vakuuttelee.

Asiakkaan ei kuitenkaan pitäisi saada ilmoitusta siitä, että koronavirustestiin ei saa aikaa.

”Se on silloin väliaikainen hetki, jolloin se kysyntä on kova ja meillä ei ole ehditty reagoida siihen.”

Jos Omaolo-palvelu ilmoittaa helsinkiläiselle, että aikoja ei ole, Turpeiden kehottaa yrittämään hetken päästä uudelleen.

Ongelma johtuu ainakin siitä, että kaupungin työntekijöillä on ollut vaikeuksia Omaolo-palvelun avaamisessa.

”On ollut latautumisen hitautta, ja sitä että palvelu ei avaudu ollenkaan tai heittää ulos.”

Helsinki selvittää parhaillaan asiaa SoteDigi Oy:n kanssa, joka palvelua tuottaa.

SoteDigi on valtion omistama valtakunnallinen yhtiö.

”On totta, että Omaolon käytössä on tällä hetkellä hitautta. Se pitää paikkansa”, myöntää SoteDigin lääketieteellinen johtaja Leena Soininen.

”Hitauden syytä on selvitetty, ja syy on löytynyt. Palvelun kuormittumisen takia terveydenhuollon ammattilaiset eivät ohjelmistovirheen takia pääse tarpeeksi nopeasti käsiksi heille tulleisiin yhteydenottoihin”, Soininen kertoo.

”Yhteydenottohetkellä tapahtuva tietokantahaku kestää hivenen liian kauan, eikä vielä yhden tapahtuman kohdalla aiheuta haittaa, mutta kertautuessaan riittävän monesti, aiheuttaa sen, että järjestelmä hidastuu.”

Soinisen mukaan korjausratkaisu asiaan on tehty ja sitä testataan keskiviikkona. Ohjelmiston korjauksen pitäisi toimia torstaina.