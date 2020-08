Kalasataman peruskoulussa alkaa torstaina syyslukukausi poikkeuksellisissa tunnelmissa, niin kuin muissakin Helsingin kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa.

Kalastamassa laskeuduttiin alkavaan koulurupeamaan jo alkuviikosta.

Yleensä keväisin järjestetty kouluun tutustuminen siirrettiin koronavirusepidemian takia elokuulle. Niinpä ekaluokkalaiset pääsivät näkemään tilat muutama päivä ennen koulunalkua, poikkeuksellisesti ilman vanhempiaan.

Vanhemmille rehtori Kati Pennanen piti lähiesittelyn sijaan etäinfon alkavasta syyslukukaudesta. Pennasen mukaan vanhemmat ovat suhtautuneet koulunaloitukseen rauhallisesti.

”Ehkä viime kevät antoi luottamusta vanhemmille siitä, että homma saadaan hoidettua ja tilanne pidettyä hallinnassa”, Pennanen sanoo.

”Tällaisena aikana koulujen merkitys korostuu paljon. Se on tärkeä paikka koko yhteiskunnan, lasten ja aikuisten kannalta. Meidän pitää saada kaikille turvallinen tunne ja halu tulla kouluun.”

Kalasataman peruskoulussa järjestettiin ekaluokkalaisille maanantaina tutustumiskäynti. Vanhemmat tulivat lapsia koululle vastaan tutustumisen päätyttyä.

Kalasataman peruskoulu on avoimia tiloja hyödyntävä alakoulu, jossa on perinteisten luokkahuoneiden sijaan oppimissoluja. Soluihin kuuluu ovin suljettavia erillisiä opetustiloja ja oppilaiden yhteinen tila.

Avoimet tilat näkyvät myös normaalisti koulun toimintakulttuurissa, jossa avointen oppimisympäristöjen avulla on totuttu järjestämään paljon yhteistoimintaa eri ikäisten oppilaiden kesken.

Nyt näistä toimintatavoista joudutaan luopumaan ainakin syyslukukauden ajaksi koronavirusepidemian takia.

”Opetus järjestetään pääasiassa alakoululaisille omissa pienissä luokkaryhmissä, oman opettajan johdolla ja ryhmien sekoittelua vältetään.”

Kalasataman peruskoulussa vessoja on nimikoitu eri ryhmien mukaan.

Koulun seinillä on muistutuksia käsienpesusta, ja vessoja on nimikoitu ryhmien mukaan.

Myös ruokailuajat on porrastettu eri luokkien välillä ja myös ruokailutilassa ryhmät pidetään erillään toisistaan.

Perussiivousta on tehostettu, minkä lisäksi henkilöstön tulee huolehtia koulupäivien aikana yhteiskäyttövälineiden desinfioinnista.

”Me emme millään mittanauhalla turvavälejä mittaa eikä se ole mahdollistakaan. Mutta opettajien kanssa on puhuttu siitä, että vältetään halailua ja kättelyä. Pidetään väliä aina, kun se on mahdollista ja kiinnitetään siihen erityistä huomiota.”

Myös henkilöstön tulee pysyä tarkkana. Arjessa pyritään siihen, että aikuiset toimivat tiimeissä erillään muista, jotta turhia sosiaalisia kontakteja voidaan välttää, Pennanen kertoo.

”Meidän täytyy koko ajan miettiä askel eteenpäin. Jos kävisi esimerkiksi niin, että joku aikuinen saisi tartunnan, niin silloin on helpompi hahmottaa, ketkä ovat altistuneita.”

Koulu ei voi antaa omia suosituksia esimerkiksi oppilaille, jotka kulkevat koulumatkan julkisilla liikennevälineillä, vaan asiassa seurataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suosituksia, Pennanen kertoo.

THL:n on tarkoitus julkistaa suositus kasvomaskien käyttämisestä torstaina. Siitä, minkä ikäisille suositus annetaan, ei ole vielä tietoa.

Moni oppilas kulkee lähikouluunsa kävellen tai pyörällä. Pennasen mukaan koulun suositukset ovat samat, kuin mitä THL päättää.

Lasten ei tule saapua kouluun sairaana ja sairastunut lapsi lähetetään heti kotiin.

Kaupungin ohjeistus on myös, ettei vanhempia suositella saapuvaksi koulun alueelle, kun siellä on koulun toiminta-aika eli lapset ovat paikalla. Näin pyritään vähentämään tartuntariskejä.

Kalasataman koulussa on tarkoitus järjestää kuitenkin vielä elokuussa vanhempainilta lähitapahtumana ainakin ekaluokkalaisten vanhemmille.

”Ekaluokkalaisten vanhemmat priorisoidaan tässä tilanteessa, jotta he pääsevät näkemään uuden ympäristön ja opettajan sekä toisensa. Se on todella tärkeää yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Se on kouluna myös meidän todella tärkeä tehtävä tällaisina poikkeusaikoina.”

Kalasataman peruskoulussa oppilaiden ruokailuajat on porrastettu ja ruokailualuetta jaettu eri ryhmien välillä.

Pennanen on luottavainen Helsingin kaupungin suunnitelmista, jos koronavirusepidemian takia vaaditaan lisätoimia järjestelyihin.

Hän viittaa Helsingin suunnitelmaan hybridimallista, jossa yläkoululaiset vuorottelevat etä- ja lähikoulussa, jos koronavirustilanne pahenee.

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina, että opetus voidaan toteuttaa poikkeuksellisin opetusjärjestelyin, kuten yhdistämällä etäyhteyksiä ja lähiopetusta, tilojen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Päätöksen mukaan opetuksessa voidaan siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin järjestelyihin enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan.

Perusopetuslain muutos on voimassa määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun ja sen tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa paikallinen päätöksenteko, jolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin, Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessa.

Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin päädyttäisiin, voitaisiin vuosiluokkien 4–6 ja 7–10 opetus järjestää kolmen viikon jaksoissa siten, että osa vuosiluokista on viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa.

Lähiopetusta annetaan kuitenkin aina muun muassa 1–3-luokkalaisille, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille.

Noin 60 ekaluokkalaiselle on Kalasataman peruskoulussa oma opetussolu, johon kuuluu kolme eri opetustilaa, yhteinen tila, omat vessat ja ulko-ovi, joiden avulla on helpompaa välttää eri luokka-asteiden sekoittumista.

Tokaluokkalaiset jakavat koulun toisen opetussolun tilat kolmosluokkalaisten kanssa.

Nelosluokkalaiset opiskelevat syyslukukauden koulun muissa tiloissa, kuten opettajien huoneissa. Viides- ja kuudesluokkalaiset sen sijaan saavat käyttöönsä koulun liikuntasalin.

Liikuntasali oli käytössä myös keväällä koronavirusepidemian takia. Nyt tilaan tulee uusi kalustus ja opetusvälineitä. Maanantaina tila oli vielä kesken.

Liikuntasalia testattiin opetuskäytössä Kalasataman peruskoulussa jo keväällä koronavirusepidemian takia. Suuressa tilassa väljyys on helpompaa turvata ja oppilailla on omat vessat ja sisäänkäynti.

Nyt saliin saadaan uusi kalustus ja sinne asennetaan näytöt ja tietoverkko.

Kalasataman koulussa olisi poikkeusjärjestelyjä tilojen käytössä epidemiatilanteesta huolimatta, koska osa rakennuksesta on vasta valmistumassa.

Koulu valmistuu kokonaan vuoden vaihteessa, minkä jälkeen myös viides- ja kuudesluokkalaisille on oma opintosolunsa.

Sillä välin oppilaiden liikunta tapahtuu ulkona muun muassa suunnistuksen, yleisurheilun ja pallopelien merkeissä, Pennanen listaa.

Kalasataman peruskoulun rehtori Kati Pennanen.

Rehtori kertoo omien tuntemustensa olevan melko samanlaiset kuin yleensäkin lukuvuoden alkaessa. Jännittää ja paljon työtä tehtävänä. Lisäksi nyt täytyy miettiä kaikkea epidemian näkökulmasta, Pennanen sanoo.

”Ei pelkästään sitä, miten koulu pyörii, vaan myös sitä, miten henkilöstö jaksaa ja miten turvaamme, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi töissä.”

Opetushenkilöstö on Pennasen mukaan ollut todella vastuullista ja joustanut paljon poikkeustilanteiden edessä.

”Kieltämättä se värittää kaikkea meidän toimintaa tällä hetkellä. Mutta niin se värittää kaikkien muidenkin. Tämä on nyt yhteinen juttu, ja tilanne täytyy vain hyväksyä.”