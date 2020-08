Näkymä talouteen on erittäin sumea. Näin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kuvasi Helsingin talouden näkymiä torstaisessa tiedotustilaisuudessaan.

Vapaavuori julkaisee tänään esityksensä tulevan vuoden budjetin lähtökohdista. Työn taustalla on ollut pormestarin mukaan kasa madonlukuja.

Näyttää siltä, että Helsingin talous on syöksymässä pahempaan kierteeseen kuin finanssikriisin jälkeen. 1990-luvun laman vaikutuksiin koronakriisin isku ei kuitenkaan ole näillä näkymin kaupunkia viemässä.

Vapaavuoren mukaan koronan vaikutus kaupungin talouteen on arviolta 750 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana. ”Ja tästä on jo vähennetty valtion koronakompensaatiot”, Vapaavuori sanoi.

Lukujen taustalla on koronaviruskriisin dramaattinen vaikutus niin Helsingin tuloihin kuin menoihinkin.

Työttömyys on kasvanut alkuvuoden aikana 10 000 henkilöllä. Helsinkiläisten saamien palkkojen yhteenlaskettu summa taas on laskenut kahdeksalla prosentilla vuoden takaiseen verrattuna. Tämä on toiseksi suurin isku Suomen suurimpien kaupunkien keskuudessa, ja vaikuttaa merkittävästi kaupungin saamaan kunnallisverokertymään. Eniten yhteenlaskettu palkkasumma on laskenut Vantaalla.

Erityisen huolissaan Vapaavuori sanoi olevansa nuorista. Nuorisotyöttömyys on kaksinkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna.

”Erityisesti vastavalmituneiden osalta tilanne on kriittinen.”

Myös yhteisöverotulot laskevat voimakkaasti. Korona on lyönyt palvelualavaltaista kaupunkia kovaa.

Ehkä voimakkaimmin on kärsinyt matkailuala. Hotellien myynti romahti koronaviruskriisin alussa lähes täysin. Pahimmillaan Helsingin hotellien käyttöaste oli Vapaavuoren mukaan vain kolme prosenttia. Nyt se on noussut 30 prosenttiin tavalliseen verrattuna.

Viruksen vaikutukset näkyvät myös kaupungin kasvavina menoina. Erityisesti sote-menot ja hus-kuntayhtymälle maksettavat maksuosuudet kasvavat. Lisäksi esimerkiksi kriisiin ajautunutta HSL:ttä on tuettava entistä suuremmalla summalla.

”Itse pidän selvänä että valtiovallan pakko tulla kuntataloutta vastaan myös ensi vuonna”, Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Vapaavuoren mukaan Helsingin ei pitäisi talouden kovasta iskusta huolimatta hätäjarruttaa. Kaupungin talous on vahvalla pohjalla, joten ensi vuoden budjetista voidaan hänen mukaansa tehdä elvyttävä.

Vapaavuori esittää, että Helsingin menot kasvaisivat ensi vuonna 105 miljoonalla eurolla. Myös investointitaso pidettäisiin korkeana. Ensi vuonna kaupungin tulisi pormestarin mukaan investoida 780 miljoonalla eurolla.

Täysin itsenäisesti Helsinki ei tätä pysty tekemään. Vapaavuori ehdottaa, että uutta lainaa otettaisiin 220 miljoonaa euroa.

Helsingin lainakanta on pienentynyt sekä absoluuttisesti että asukasta kohden viime vuosina. Nyt, koronakriisistä johtuen, lainakanta tulee Vapaavuoren mukaan väkisinkin kasvamaan.

”Tavoitteena on, että lainakanta korkeintaan kaksinkertaistuu vuoteen 2024 mennessä.”

Tämäkin on kuitenkin vielä tässä vaiheessa vain arvio. Helsingin tilanteeseen vaikuttaa Suomen tilanne ja Suomen tilanteeseen maailman tilanne.

”On kyse osin asioista, joihin voimme vaikuttaa, mutta myös sellaisita, joihin emme voi.”