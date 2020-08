Poliisi varoittaa ihmisiä koruvarkaista, jotka vievät kaulassa olevia kultaketjuja samalla kun halaavat ihmisiä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedottaa, että sen toiminta-alueella on heinä-elokuun aikana tullut tietoon tapauksia, joissa tuntematon henkilö on lähestynyt viattomalta vaikuttavalla asialla ja keskustelun päätteeksi halannut neuvojaa, ja vienyt koruja suoraan kaulalta.

Koruja on viety muun muassa tilanteissa, joissa on kysytty ajo-ohjeita. Poliisin tiedossa on myös tapauksia, joissa esimerkiksi kaupan pysäköintialueella on tultu juttelemaan ja esittelemään kultakorua. Poliisin mukaan keskustelun päätteeksi korujen esittelijä on halannut, ja samalla vaihtanut halattavan kaulassa olevan aidon kultakorun rihkamakoruun.

Itä-Uudenmaan poliisin alueella halauksen päätteeksi myös viety rahaa lompakosta ja pankkikortti.

”Nämä näpistelijät ja varkaat ovat hyvin vikkeliä ja taitavia toimissaan. Poliisi on huolestunut ilmiön yleistymisestä ja pyytääkin ihmisiä tekemään rikosilmoituksia tällaisista tilanteista mahdollisimman matalalla kynnyksellä”, sanoo rikoskomisario Marianne Mettovaara poliisin tiedotteessa.

Itä-Uudenmaan poliisille voi ilmoittaa myös havainnoista sähköpostitse osoitteella vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.

Myös Helsingin poliisilla on tutkinnassa muutama samankaltainen tapaus. Epäiltyjä on useita, sekä naisia että miehiä.