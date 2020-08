Mannerheimintien varrelle Ruskeasuolle avautuu syyskuun alussa uudenlainen hotelli, jonka huoneet toimivat päivisin toimistotiloina ja öisin hotellihuoneina.

Vajaata kuukautta ennen avajaispäivää seitsenkerroksisen Valo Hotel & Workin työmaalla käy vielä kuhina, kun hotellin sisätiloja viimeistellään. Koronavirustilanteesta johtuen suuria avajaisjuhlallisuuksia ei ole luvassa, kun hotelli avaa ovensa 1. syyskuuta. Asiakkaita odotetaan kuitenkin paikalle jo kuumeisesti.

Valo Hotel & Work eroaa perinteisestä hotellista siinä, että sen yksittäiset huoneet ovat muunneltavissa asiakkaan tarpeiden mukaan.

”Sellaiset kiinteistöt, joiden eri kerroksissa on hotellihuoneita ja toimistotiloja, ovat yleistymässä, mutta se, että yksittäiset huoneet vaihtavat muotoaan, on uutta”, sanoo liiketoimintajohtaja Andreas Lindqvist hotellia operoivasta SSA Hotelsista.

”Aikanaan, kun rupesimme kehittämään tätä konseptia, mietimme paljon sitä, mitkä asiat näissä kahdessa eri liiketoiminnassa tukevat toisiaan”, kertoo SSA Hotelsin markkinointijohtaja Jonathan Heino.

Toimistotiloilta ja hotellihuoneilta löytyi yllättävän paljon yhteistä.

Hotellihuoneissa on perinteisesti hyvä valaistus, äänieristys ja ilmanvaihto, jotka ovat kaikki tärkeitä ominaisuuksia myös työtiloille.

Ensisilmäyksellä Valo Hotel & Workin huoneet näyttävät perinteisiltä hotellihuoneilta. Merkittävimpänä erona muihin hotelleihin on se, että majoitushuoneissa on varta vasten konseptia varten räätälöidyt sängyt.

Andreas Lindqvist esittelee, miten hotellihuone muuntuu työhuoneeksi nostamalla sängyn ylös.

Sängyn voi nostaa ylös, jolloin se uppoaa seinään. Lopulta sen alta paljastuu joko auki käännettävä työpöytä tai sohva. Huoneissa on myös tussitaulut, ergonomiset työtuolit tai nojatuolit ja läppäripöydät huonetyypistä riippuen.

Saapuu hotelliin sitten majoitusta tai toimistotilaa tarvitseva asiakas, hänen ei itse tarvitse huolehtia huoneen muuntamisesta omiin tarpeisiinsa.

Sängyn pohjasta löytyy lattialle käännettävä työpöytä ja tussitaulu.

”Kun toimistoasiakas tulee huoneeseen, huone näyttää työhuoneelta. Hän ei itse näe sitä, että tämä on hotellihuone, koska sänky on ylhäällä. Sitten taas, kun tulee majoitusasiakas, huone näyttää hotellihuoneelta ja pöytä on poissa tieltä”, kertoo sisustusarkkitehti ja hotellin tilojen ilmeestä ja toiminnallisuudesta vastaava Minna Hurme.

Tällaiselta hotellihuone näyttää, kun asiakas on varannut sen työtilaksi.

Hotelli- ja toimistohuoneiden yhdistämisellä pyritään tehostamaan kiinteistön käyttöä ja tekemään siitä ekologisempaa.

”Päätavoitteenamme on parantaa rakennusten käyttöastetta. Monissa toimistorakennuksissa on se ongelma, että ne ovat iltaisin, viikonloppuisin ja öisin tyhjillään ja vastaavasti hotellit taas ovat vähällä käytöllä päivisin”, Lindqvist sanoo.

Uudessa hotellissa on kaikkiaan 422 huonetta seitsemässä kerroksessa. Se mahdollistaa myös huoneiden joustavan käytön.

Jos esimerkiksi työhuoneen itselleen päiväksi varannut asiakas jääkin ylitöihin, hänen ei tarvitse pelätä häädetyksi tulemista majoitusasiakkaan tieltä. Huoneen varausta voi jatkaa tekemällä ilmoituksen hotellin sovelluksen kautta tai ilmoittamalla henkilökunnalle.

Hotellista voi hankkia itselleen työhuoneen 400 euron kuukausittaiseen jäsenhintaan. Sillä pääsee käyttämään vapaasti myös hotellin yhteistiloja, kuten kylpyläosastoa. Erikseen on tarjolla myös päivähintoja ja muita jäsenyyksiä, joihin ei kuulu omaa työhuonetta.

Kiinteän työhuoneen hankkiminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jonain päivänä pääsisi takaisin vanhaan tuttuun huoneeseen.

”Koko konsepti perustuu siihen, että hotelli- tai työtila-asiakkailla ei ole omaa huonetta. Joka päivä, kun joku tulee töihin, hänet ohjataan huoneeseen ja se on todennäköisesti aina eri huone”, Jonathan Heino sanoo.

Valo Hotel & Workin hotellitoiminnan pääasiallinen kohderyhmä ovat liikematkustajat ja muut säännöllisesti pääkaupunkiseudulta yösijaa tarvitsevat. Vapaa-ajanmatkustajia paikalle houkutellaan ylimmän kerroksen kylpyläosastolla, jossa on saunoja ja altaita.

Hotellin kattoterassilta löytyy kaksi hirsisaunaa sekä kylmä- ja poreallas.

Poikkeuksellisen hotellista tekee myös se, että sen huoneet toimivat myös sijoituskohteena.

Hotellihuoneen tai osan huoneesta voi ostaa osakkeena kuka tahansa. Sen jälkeen huoneen voi antaa hotellioperaattorille vuokrattavaksi tai halutessaan sen saa pitää myös omassa käytössään.

Esimerkiksi pienimmän, 12-neliöisen huoneen lähtöhinta on noin 190 000 euroa.

Jos huoneen antaa hotellioperaattorin hoidettavaksi, ostaja voi valita kiinteähintaisen tai huoneen käyttöasteeseen perustuvan vuokrasopimuksen. Hotellioperaattori määrittelee huoneiden hinnat päiväkohtaisesti kysynnän mukaan.

Kiinteähintaisessa vuokrasopimuksessa osakkeenomistaja saa viiden prosentin vuotuisen nettovuokratuoton. Käyttöasteeseen sidotussa vuokrasopimuksessa tuotto määräytyy huoneiden käytöstä kertyvän kokonaistuoton perusteella.

Tuotto ei ole huonekohtaista, vaan se jakautuu osakkeenomistajien kesken osakemäärien mukaan riippumatta siitä, onko yksittäinen huone varattuna vai ei. Kuukausittain maksettavan vastikkeen suuruus on noin 150–170 euroa. Jos huoneesta haluaa eroon, sen voi myydä markkinahintaan.

Minna Hurme vastaa hotellin tilojen visuaalisuudesta ja toiminnallisuudesta. Ensisilmäyksellä huoneet näyttävät perinteisiltä hotellihuoneilta.

Toistaiseksi 422 huoneesta 300 on myyty. Eri omistajia on noin 215, sillä osa on sijoittanut useampaan huoneeseen. Ostajissa on mukana niin yksityishenkilöitä kuin ammattimaisia sijoitusyrityksiäkin, Lindqvist kertoo.

Yleisesti majoitusalan tilanne on tällä hetkellä koronavirustilanteesta johtuen varsin synkkä, sanoo etujärjestö Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Kesäkuussa hotellien käyttöaste oli esimerkiksi Helsingissä 21 prosenttia. Heinäkuussa se oli jonkin verran parempi, mutta vielä ollaan kaukana normaalitilanteesta.”

Kevään ja kesän aikana ovat kärsineet erityisesti pääkaupunkiseudun hotellit. Syynä on sekä ulkomaisten turistien että liikematkailijoiden puute. Lapin mukaan liikematkustajien osuus pääkaupunkiseudun hotelliyöpymisistä on normaalisti noin 48 prosenttia.

”Yritysten tapaamisilla, messuilla ja kongresseilla on iso merkitys pääkaupunkiseudun hotelleille. Nyt melkein kaikki on peruttu”, Lappi sanoo.

Vaikka kotimaanmatkustus elvytti jonkin verran hotellien tilannetta heinäkuun aikana muualla Suomessa, Lappi ennustaa myös syksystä vaikeaa aikaa koko majoitusalalle.

”Ulkomailta Suomeen suuntautuva matkustus on hyvin vähäistä. Kotimaisen liikematkustuksen määrä riippuu siitä, miten koronavirustilanne kehittyy ja millaisia ohjeistuksia yritykset antavat työntekijöilleen.”

Maran juhannuksen jälkeen jäsenyrityksilleen teettämän kyselyn mukaan yli 70 prosenttia hotelleista kertoi menettäneensä kesäkuussa vähintään puolet liikevaihdostaan. Lähes kolmannes hotelleista oli joko kokonaan suljettu tai menettänyt yli 90 prosenttia liikevaihdostaan. Lisäksi 11 prosenttia hotelleista arvioi olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua.

”Niillekin, joilla meni hyvin heinäkuussa, syksy näyttää tällä hetkellä todella epävarmalta. Koronavirustilanne on monella mantereella pahenemaan päin. Parhaassa tapauksessa hotelliala voisi olla normaalitilanteessa syksyllä 2021, mutta se voi olla optimistinen arvio”, Lappi sanoo.

”Koko hotellialalle kriisin vahinkojen korjaaminen kestää viidestä kymmeneen vuotta.”

Valo Hotel & Work sijaitsee Ruskeasuolla Mannerheimintien varrella.

Koronaviruspandemian alalle aiheuttama hankala tilanne on huomioitu myös Valo Hotel & Work -projektin yhteydessä.

”Toki olemme joutuneet miettimään majoitusbudjettia uudestaan. Uskomme sen sijaan että toimitila-konseptimme on ajankohtaisempi kuin koskaan”, Andreas Lindqvist sanoo.

Jonathan Heinon mukaan etätöiden yleistyminen on kuitenkin lisännyt erityisesti yritysten kiinnostusta toimistohotellia kohtaan.