Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) järjesti perjantaina kesän tauon jälkeen tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta.

Rauhallisen kesän jälkeen epidemia on taas kiihtymisvaiheessa Husin alueella.

Tartuntatapaukset ovat yli kaksinkertaistuneet Hus-alueella elokuussa kahden viikon seurantajaksolla 53 tapauksesta viikossa 115 tapaukseen viikossa.

Sairastuneita on ollut eniten nuorten aikuisten eli 20–39-vuotiaiden ikäryhmässä. Tämä ikäryhmä joutuu vanhempia vähemmän sairaala- ja tehohoitoon, joten ainakaan vielä tautitapausten kasvu ei näy vuodeosastoille ja tehohoitoon joutuneiden määrässä. Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan viime aikoina vuodeosastoilla on ollut 1–3 potilasta viikossa ja tehohoidossa 0–1 potilasta viikossa.

Jos sairaalahoitoa tarvitsee, sinne tullaan yleensä 7–10 päivän viiveellä sairastumisesta.

Ruotsalaisen mukaan huolestuttava piirre viimeaikaisissa koronaviruksen aiheuttamissa tauti­tapauksissa on se, tartunnan lähde ei useinkaan ole tiedossa.

”Eli henkilö ei osaa sanoa, mistä hän tartunnan saanut. Se tieto puuttuu yli puolessa tapauksista”, Ruotsalainen sanoi.

”Vain 30–40 prosenttia pystyy kertomaan, kuka on ollut tartunnan lähde.”

Ruotsalainen oli huolissaan myös siitä, että joukkoaltistumiset ovat viime aikoina lisääntyneet.

”Ihmiset ovat alkaneet pitää kesän aikana juhlia, se näkyy tautitapausten lisääntymisessä.”

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen totesi, että jos tartuntatilanne pahenee, Hus voi antaa suosituksia muun muassa kokoontumisrajoituksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi torstaina alueellisen kasvomaskisuosituksen. Etenkin ruuhkaisissa joukkoliikennevälineissä suositellaan kasvosuojusta. Husin toimitusjohtaja Tuominen suosittelee maskin käyttöä myös tiloissa, joissa ei voi noudattaa turvaväliä eli alle kahden metrin etäisyyttä.

”Infektio on käynnistänyt toisen aallon ja sen hallitsemiseksi on tärkeää ottaa kaikki keinot käyttöön. Yksi asia on suojamaskit julkisessa liikenteessä, mutta myös kaikissa julkisissa tiloissa, jos joutuu olemaan yhtään pitempään eikä voi noudattaa kahden metrin etäisyyksiä.”

Lisäksi Husista muistutettiin, että edelleen pitää huolehtia käsihygieniasta.

Tällä hetkellä julkisella puolella on 26 eri näytteenottopistettä eri puolilla Uuttamaata. Näytteidenotto­kapasiteetille on enemmän tarvetta ja sitä on tällä viikolla lisätty. Ensi viikolla kapasiteetti kasvatetaan entisestään.

Hus joutuu sijoittamaan henkilökuntaa enenevässä määrin myös Suomen rajoille ulkomailta tulevien testaamiseen, kuten Helsinki-Vantaan lentokentälle ja satamiin.

Keskiviikkona Hus aloitti yhteistyön Mehiläisen kanssa, joka ottaa Itäkeskuksessa Husin ja Helsingin kaupungin näytteitä. Ensi viikolla Mehiläinen avaa myös Espoon Tapiolaan yhden näytteenottolinjan.

THL:n mukaan Helsingissä oli perjantaihin mennessä todettu 2 855 koronavirustartuntaa. Lisäystä torstaihin on seitsemän kappaletta.

Espoossa on todettu kolme uutta tartuntaa, Vantaalla kaksi.