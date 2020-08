Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarisen mukaan Helsinki ei pysty tällä hetkellä tekemään tehokasta koronavirustartuntojen jäljitystä sen vuoksi, että oireilevan ensimmäisen yhteydenoton ja testituloksen saamisen välinen aika on aivan liian pitkä.

”Rehellisesti sanottuna, kun yhteydenotosta testiaikaan menee 2–3 vuorokautta ja diagnostiikkaan toinen mokoma, siitä tulee nopeasti melkein viikko. Se on aivan liian pitkä aika, että pystyisimme tekemään tehokasta tartunnan jäljitystä”, Lukkarinen sanoo.

Jos testitulos saadaan vasta kun oireiden alkamisesta on kulunut viikko, ollaan hänen mukaansa auttamattomasti myöhässä tartuntaketjujen pysäyttämisessä.

”Helsingin näkökulma on se, että yhteydenotosta vuorokaudessa pitäisi olla tulos ja aloittaa tartunnan jäljitys, jos me oikeasti haluamme pysäyttää tämän. Tarvittaisiin massiivinen liike siinä, että näytteenottoaikoja tulee paljon lisää ja analytiikka nopeutuu.”

Lukkarisen mielestä näytteenottoaikojen parempi saatavuus parantaisi tilannetta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mielestä tilanteessa ongelmallista on se, että jokainen kunta järjesti keväällä oman tapansa toimia.

”Helsingissä jonotetaan, vaikka Vantaalla olisi tilaa. Normaalisti laboratoriotoiminnassa meillä on koko alueen yhteinen systeemi, mutta koronavirustestissä asuinkunta määrää paikan.”

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Lukkarinen sanoo, että ”kyllä me ohjataan Vantaalle, Espooseen ja ihan kaikkialle, missä Husilla on vaan näytteenottoa tarjolla”.

”Olemme vastuuttaneet Hus diagnostiikkakeskuksen siihen, että he järjestävät meille näytteenoton ja analytiikan. Meille on kerrottu, että näytteenottajista on pulaa. Onneksi nyt on saatu aikaiseksi se, että Hus diagnostiikkakeskus alkoi ostaa näytteenottoa yksityiseltä ja niitä on alettu maksimaalisesti hyödyntää.”

Lukkarisen mukaan teoriassa olisi mahdollista, että Helsinki alkaisi itse järjestää näytteidenottoa Huslabin rinnalla.

”Mutta se olisi muista palveluista kuten koronavirusneuvonnasta pois ja olisi vähän kuin hölmöläisten peiton jatkamista. Kyllä vastuu näytteenoton järjestämisestä on siellä, joka on sitoutunut sen tuottamaan eli Hus diagnostiikkakeskuksessa.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että huolestuttava piirre viimeaikaisissa koronaviruksen aiheuttamissa tauti­tapauksissa on se, tartunnan lähde ei useinkaan ole tiedossa.

”Eli henkilö ei osaa sanoa, mistä hän tartunnan saanut. Se tieto puuttuu yli puolessa tapauksista”, Ruotsalainen sanoi.

Rauhallisen kesän jälkeen epidemia on Husin alueella jälleen kiihtymisvaiheessa. Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen totesi, että jos tartuntatilanne pahenee, Hus voi antaa suosituksia muun muassa kokoontumisrajoituksista.