Epävirallisten teknobileiden aiheuttama melu on raastanut helsinkiläisten hermoja pitkin kesää.

Esimerkiksi Kivinokka -ryhmässä Facebookissa viime sunnuntaina käydyssä keskustelussa osa alueen asukkaista kertoo, etteivät edes korvatulpat pelasta yöunia aamuun jatkuvalta basson jumputukselta.

Juhlia on ollut niin Verkkosaaressa kuin Mustikkamaalla ja välissä oleva meri on kantanut musiikin aina Kivinokalle asti.

Osa keskustelijoista ihmettelee muun muassa sitä, ettei kukaan tunnu puuttuvan epävirallisiin juhliin. Jotkut kertovat lähettäneensä poliisille ja kaupungille asiasta palautetta.

On juhlilla myös puolustajansa. On ihanaa, että on sellainen kesä, että voi bilettää läpi yön, toteaa yksi keskustelija.

Tänä kesänä epävirallisia teknobileitä on järjestetty laajasti ympäri kaupunkia. Epäkaupallisissa ja epävirallisissa reiveissä musiikkia soitetaan pitkälle aamuun. Kun HS kävi seuraamassa juhlijoiden ilakointia heinäkuussa, juhlia järjestettiin ainakin Salmisaaressa, Verkkosaaressa, Sompasaaressa ja Mustikkamaalla.

Juhlijoita Verkkosaaressa.

Yksinkertaisimmillaan juhlat voivat olla vain kaveriporukan spontaani päähänpisto.

Komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista kertoo, että viime viikkoina poliisin tietoon on tullut tavallista enemmän teknobileitä.

”Ilmoituksia on tullut pitkin kesää, mutta viime viikonloppu oli sellainen, että poliisille tuli tieto kolmista juhlista ydinkeskustan ulkopuolella”, sanoo Nissinen.

Nissinen korostaa, ettei kaikkia juhlia voida yleistää samaan pussiin. Niitä riittää miltei yhtä paljon kuin juhlijoitakin.

”Pääsääntöisesti kun poliisi menee paikalle niin porukka on asiallista ja päästään hyvin yhteisymmärrykseen”, kertoo Nissinen.

”Juhlissa ei ole mitään pahaa, yleensä ne ovat siistejä ja niissä on hyvä meininki.”

Nissinen arvioi, että välillä juhlijoilta ja järjestäjiltä pääsee unohtumaan ympäristö.

”Kyllä maailmaan ääntä mahtuu, mutta täytyy ymmärtää myös se, etteivät kaikki välttämättä ole viikonloppuisin vapaalla. Ei sekään varmasti ole mukavaa, jos joutuu kuuntelemaan bassonjytinää yön läpi kun aamulla on töitä.”

Nissinen nostaa esimerkiksi Viikin, jossa juhlia on järjestetty kallion päällä.

”Sieltä varmasti näyttää, että läheisimmät talot ovat todella kaukana. Ääni kantaa kuitenkin kauas.”

Nissisen mukaan olisikin syytä kiinnittää huomiota siihen, etteivät juhlat pääse liian kovaäänisiksi. Iltakymmenen jälkeen kaupungissa pitäisi pääsääntöisesti olla hiljaa, muistuttaa Nissinen.

Jos ulkoilmajuhlia haluaa jatkaa kello 22 jälkeen, niistä tulisi tehdä meluilmoitus kaupungin ympäristöpalveluille viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Helsingin ympäristövalvonnan mukaan ”erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta” tulee ilmoittaa etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja toimijoille.

Jos lähialueelta tuleva häiriö vaikeuttaa nukkumista, voi soittaa hätäkeskukseen, sanoo Nissinen.

Poliisipartio voi ilmoituksen saatuaan mennä paikalle ja huomauttaa asiasta. Jos neuvot ja ohjeet eivät riitä, poliisi voi takavarikoida esimerkiksi soittimet tai kaiuttimet ja antaa sakon musiikkilaitetta käyttäneelle.

”Hyvin usein riittävä toimenpide on että keskustellaan. Emme mielellään mene montaa kertaa samaan paikkaan, joten jos neuvo ei kerralla mene perille niin sitten saattaa olla rangaistusseuraamuksia”, summaa Nissinen.

Kallahdenselällä Satamasaaressa kesämajaa pitävän Pirkko Höltän mitta on ”laittomien reivien” suhteen täynnä.

Kallahdenniemen uimarannalla järjestetyistä teknobileistä kantautuva melu alkoi häiritä Hölttää ja mökkinaapureita jo viime kesänä. Viime vuonna Kallahden uimarannan juhlat painottuivat heinä- ja elokuulle, tänä vuonna unet ovat menneet juhlien takia toistaiseksi kahdesti kesäkuun aikana.

Hieman lievempää meluhaittaa ovat Höltän mukaan aiheuttaneet aiempina vuosina myös Verkkosaaressa järjestetyt festivaalit. Siinä missä ne ovat kuitenkin lopettaneet kovaäänisen musiikin esittämisen puoleenyöhön mennessä, jatkuvat luvattomat bileet aamuun asti.

Hölttä kuvailee häiritsevän melun kantautuvan veden yli paitsi Satamasaareen myös muualle itäisen Helsingin saaristoon sekä esimerkiksi Laajasaloon, Jollakseen ja Aurinkolahteen.

”Saareen ei kuulu edes varsinaista musiikkia, vaan ainoastaan basson jumputus.”

Höltän mökkinaapuri meloi eräänä viime kesän aamuyönä vastarannalle. Naapuri oli tällöin todennut juhlajärjestäjän suunnanneen äänentoiston suoraan merelle.

”Tällaisilta alueilta niiden pitäisi loppua kokonaan. Niiden aiheuttama meteli on vuorokaudenajasta riippumatta häiritsevää.”

Kaupungin ympäristösuojeluyksikön Kirsi Järvisalo kertoi HS:lle heinäkuussa, että valituksia luvattomista ulkoilmabileistä ja kovaäänisestä musiikinsoitosta tulee ”silloin tällöin”.

”Käsitykseni mukaan mitään varsinaisia melukeskittymiä ei ole, eikä meille tule tällaista palautetta kovin usein.”

Järvisalo epäilee ilmoitusherkkyyden ympäristönsuojeluun saakka olevan melko korkea.

Tältä kesältä Järvisalo muistaa varmasti vain yhden juuri saapuneen valituksen Verkkosaaressa järjestettävien reivien melusta.

”Ainakin Sompasaaresta tiedän tulleen joitain ilmoituksia isompien festarien jälkeen, kun ihmiset ovat menneet sinne jatkoille. Myös Alppipuistosta on joskus tullut ilmoituksia tapahtumista, jotka ovat menneet pidemmälle aamuyöhön.”

Ihmisiä tanssimassa Reggaeton-teemaisissa ulkoilmajuhlissa Mustikkamaalla.

Myös Kallion kaupunginosassa on tänä kesänä järjestetty tavallista enemmän ulkoilmabileitä. Erityisesti Torkkelinmäellä sijaitsevan Pengerpuiston teknopainotteiset open air -tapahtumat ovat aiheuttaneet alueen asukkaissa ärsytystä.

Pengerpuistossakin on soitettu musiikkia, mutta puiston laidalla asuvan Anna Konkarin mukaan tapahtumien suurin ongelma ovat olleet huonosti käyttäytyvät ihmiset.

”Touhu on ollut törkeää. Ihmiset ovat virtsanneet pitkin talojen nurkkia, pihojen istutuksia on revitty irti, rakennuksia on bommattu.”

Bommauksella tarkoitetaan nopeiden graffititägien kirjoittamista kaupunkiympäristössä.

Vaikka järjestäjät ovat lopettaneet musiikin soittamisen sovittuun aikaan, on juhlakansa jäänyt tapahtuma-alueelle huutamaan ja kuuntelemaan musiikkia omista soittimistaan.

”Meteli on ollut turhauttavan kovaa”, hän tiivistää. ”Kun olen käynyt sanomassa asiasta ystävällisesti, vastaukset ovat olleet todella tylyjä.”

Konkari sanookin, että luvallisesti ja hyvin järjestetyissä tapahtumissa ei ole mitään vikaa. Hän toivoo, että tapahtumiin osallistuvat ja puistoissa aikaansa viettävät ihmiset miettisivät kuitenkin käytöstään.

”Jos ei itse asu vieressä, voisi ottaa huomioon, että joku asuu.”

Konkarin mielestä tapahtumia järjestävien pitäisi myös miettiä käytännön toteutusta nykyistä pidemmälle.

”Vessoja ja roskiksia pitäisi tuoda paikalle enemmän, jos kävijäodote on 1 700 ihmistä, kuten ensimmäisessä näistä Pengerpuiston bileissä.”