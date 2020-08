Vantaalla ihmisen epäillään syyllistyneen vahingontekoon leikkaamalla naapurin tuijapensaan poikki ja huutelemalla naapurille uhkailevasti, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi tiedotteessaan.

Ilmoittaja kertoi poliisin mukaan, että hänen naapurinsa oli tullut puolen yön aikoihin heidän tontilleen ja leikannut tuija-pensaan poikki. Saman yön aikana epäilty oli myös tullut uudestaan luvatta ilmoittajan tontille ja alkanut uhkaavaan sävyyn huudella ilmoittajalle.

Ilmoittajan mukaan he ovat olleet naapureita noin kahdeksan vuotta. Viime aikoina tilanne on kärjistynyt ja naapurisuhde on tulehtunut, tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi kertoo partion käyneen jututtamassa epäiltyä. Kertomansa mukaan epäilty ei tiennyt, kuka pensasaidan on leikannut, mutta hänen mukaansa pensas oli hänen tontillaan. Epäillyn kertoman mukaan naapurit käyvät häntä häiritsemässä.

Partio myös kuvasi tapahtumapaikan.

”Elokuun kuumista öistä sekä kenties pandemian aiheuttamasta eristäytymisestä ja ahdistuksesta huolimatta poliisi kehottaa malttiin ja kenties jopa naapurisopua ylläpitävään toimintaan”, tiedotteessa todetaan.